ΠΑΣΟΚ: Η προπαγάνδα γνωστών κύκλων δεν έχει όρια – Σύσσωμη η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ στο ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε τα μέτρα της Mercosur

  • Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταγγέλλει ότι «η προπαγάνδα γνωστών κύκλων δεν έχει όρια», αναφορικά με τη διακίνηση πληροφοριών για δήθεν αποχή ευρωβουλευτών του από την ψηφοφορία για τα μέτρα της Mercosur.
  • Το κόμμα τονίζει ότι σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του στο ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε τα μέτρα της Mercosur.
  • Επισημαίνει πως «η επίσημη σελίδα του Ευρωκοινουβουλίου τους διαψεύδει» και επισυνάπτει τη σχετική απόδειξη στην ανακοίνωσή του.
«Η προπαγάνδα γνωστών κύκλων δεν έχει όρια. Διακινείται από σκοτεινούς κύκλους ότι δήθεν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ απείχαν από την ψηφοφορία για τα μέτρα της Mercosur», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σημειώνοντας ότι σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε τα μέτρα της Mercosur.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «η επίσημη σελίδα του Ευρωκοινουβουλίου τους διαψεύδει» και επισυνάπτει στη σχετική ανακοίνωσή του την επίσημη σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

 

