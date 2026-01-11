Φιντάν για Ιράν: Γνήσιες αλλά χειραγωγημένες από το Ισραήλ οι διαδηλώσεις – Η Μοσάντ προτρέπει σε εξέγερση

  • Η Άγκυρα, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, παίρνει θέση υπέρ της Τεχεράνης, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι υποκινεί τις ταραχές κατά του ιρανικού καθεστώτος.
  • Ο Φιντάν υποστηρίζει ότι οι διαδηλώσεις πηγάζουν από γνήσια παράπονα, αλλά χειραγωγούνται από τη Μοσάντ, η οποία προτρέπει τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι προσπάθειες του Ισραήλ «δεν θα πετύχουν» και δεν αναμένει την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.
Φιντάν για Ιράν: Γνήσιες αλλά χειραγωγημένες από το Ισραήλ οι διαδηλώσεις – Η Μοσάντ προτρέπει σε εξέγερση
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Tην ώρα που η αντίδραση των πολιτών στο Ιράν δείχνει να γιγαντώνεται και η κατάσταση να είναι εκτός κάθε ελέγχου, η Άγκυρα, δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, παίρνει θέση υπέρ του καθεστώτος της Τεχεράνης, στοχεύοντας παράλληλα κατά του Ισραήλ, το οποίο και κατηγορεί ότι υποκινεί τις ταραχές κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις στο Ιράν – «Θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία»

Σε δηλώσεις του στο κρατικό κανάλι TRT Haber, ο Χακάν Φιντάν υποστηρίζει ότι η Μοσάντ προτρέπει τους Ιρανούς, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ξεσηκωθούν, εκμεταλλευόμενη τα δεινά από τις κυρώσεις και τον πληθωρισμό, που πυροδότησαν ταραχές στα τέλη Δεκεμβρίου 2025.

Ο Φιντάν σημείωσε πως οι διαδηλώσεις στο Ιράν πηγάζουν από τα γνήσια παράπονα και τα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας, αλλά χειραγωγούνται από τους αντιπάλους του Ιράν, με το Ισραήλ να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Φιντάν: Οι προσπάθεις του Τελ Αβίβ θα αποτύχουν

Ο Χακάν Φιντάν κατηγόρησε τη Μοσάντ ότι εκμεταλλεύεται ανοιχτά τις λαϊκές διαμαρτυρίες στο Ιράν, για να αποδυναμώσει το καθεστώς. Το Ισραήλ, είπε, προτρέπει τους Ιρανούς στο διαδίκτυο να ξεσηκωθούν, ενώ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επιδιώκει μια ευρύτερη σύγκρουση.

Ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών τόνισε ότι «αυτό δεν θα πετύχει». Πρόσθεσε πως δεν αναμένει ότι το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει και μάλιστα ανέφερε ότι οι τρέχουσες διαμαρτυρίες στο Ιράν δεν είναι σαν τις προηγούμενες. Είναι πολύ μικρότερης κλίμακας.

«Βλέπω ότι το τέλος που περιμένει το Ισραήλ δεν θα συμβεί. Ο ιρανικός λαός ξέρει πόση αντίδραση πρέπει να δείξει», είπε.

Ο Χακάν Φιντάν έκανε και μια ενδιαφέρουσα πρόβλεψη. Δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στο Ιράν δεν θα είναι η τελευταία οπισθοδρόμηση που θα βιώσει το Ισραήλ, υπονοώντας ότι οι προσπάθειες του Τελ Αβίβ να εκμεταλλευτεί τις εσωτερικές εντάσεις στο Ιράν τελικά θα αποτύχουν.

Η στήριξη που προσφέρει η Άγκυρα στο Ιράν σχετίζεται με τον κοινό αντίπαλό τους, το Ισραήλ, το οποίο την τελευταία περίοδο αναπτύσσεται στην περιοχή και προκαλεί ανησυχίες για τα πραγματικά γεωστρατηγικά σχέδιά του.

Πηγή: DW

 

