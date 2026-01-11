Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις στο Ιράν – «Θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιθυμούν «να σπείρουν χάος και αταξία» στη χώρα, διατάσσοντας «ταραχές».
  • Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως «σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (σ.σ. Ισραήλ), όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας».
  • Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ έστειλε νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, τονίζοντας ότι «ο μακρύς εφιάλτης τους σύντομα θα τελειώσει» και ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Masoud Pezeshkian Ιράν πρόεδρος
(AP Photo/Vahid Salemi)

Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη που βάζει στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις, ενώ απειλεί και το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιθυμούν «να σπείρουν χάος και αταξία» στη χώρα διατάζοντας “ταραχές” ενώ κάλεσε τους Ιρανούς να αποστασιοποιηθούν από «τους ταραξίες και τους τρομοκράτες».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα θα ωθήσει την Τεχεράνη να απαντήσει πλήττοντας το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στους βουλευτές, προειδοποίησε τις ΗΠΑ «να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς». «Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (σ.σ. Ισραήλ), όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας», τόνισε ο Καλιμπάφ.

Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ: Ο εφιάλτης των Ιρανών σύντομα θα τελειώσει – Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν

Την ίδια ώρα, νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό έστειλε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, τονίζοντας ότι «ο μακρύς εφιάλτης τους σύντομα θα τελειώσει».

«Η γενναιότητα και η αποφασιστικότητά σας να τερματίσετε την καταπίεση που υφίσταστε έχουν γίνει αντιληπτές από τον Ντόναλντ Τραμπ και όλους όσους αγαπούν την ελευθερία.

Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ λέει “Make Iran Great Again” (Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο), αυτό σημαίνει ότι οι διαδηλωτές στο Ιράν πρέπει να επικρατήσουν επί του Αγιατολάχ. Αυτό είναι το σαφέστερο μέχρι τώρα μήνυμα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κατανοεί ότι το Ιράν δεν θα γίνει ποτέ μεγάλο με τον Αγιατολάχ και τους υπηρέτες του στην εξουσία.

Σε όλους όσους θυσιάζονται στο Ιράν, ο Θεός να σας ευλογεί. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», πρόσθεσε.

 

