Με απειλές απαντά στον Τραμπ η Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε το Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ αν δεχθούμε επίθεση»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα θα ωθήσει την Τεχεράνη να πλήξει το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.
  • Σε 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει διακοπεί για περισσότερες από 60 ώρες. Η ΜΚΟ Netblocks εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».
  • Το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, μετά από συζητήσεις του πρωθυπουργού Νετανιάχου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το ενδεχόμενο αμερικανικού χτυπήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΡΑΝ ΣΗΜΑΙΑ

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα θα ωθήσει την Τεχεράνη να απαντήσει πλήττοντας το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Στο μεταξύ σε 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που διαρκούν πλέον 15 ημέρες, σύμφωνα με την οργάνωση Hrana που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Παράλληλα η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα έχει διακοπεί από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Σε κατάσταση συναγερμού το Ισραήλ

Οι απειλές έρχονται την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν τις ΗΠΑ να βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα χτύπημα στο Ιράν.  Σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία και μίλησε στο Reuters. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες μίλησαν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τα θέματα που τέθηκαν.

Πάντως, όπως ανέφεραν στο Reuters τρεις ισραηλινές πηγές, η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν.   Οι πηγές, που ήταν παρούσες σε διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο Ισραήλ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει πρακτικά η κατάσταση υψηλού συναγερμού. Υπενθυμίζεται ότι Ισραήλ και Ιράν είχαν εμπλακεί σε πόλεμο διάρκειας 12 ημερών τον Ιούνιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιπώδες ήπαρ: Τα συμπτώματα στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο

Η Kate Winslet αποκαλύπτει: «Φιλούσα αγόρια και κορίτσια, δεν είχα αποφασίσει» – Πώς επηρέασε την καριέρα της;

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ

Φοροδιαφυγή: Έρχονται νέα ψηφιακά όπλα από την ΑΑΔΕ- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:04 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να φύγουν από τη χώρα – Το μήνυμα Μαδούρο από τις φυλακές και οι διαπραγματεύσεις της προσωρινής προέδρου

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε το Σάββατο από τους πολίτες της να εγκαταλείψουν «αμέσως» τη Βενεζο...
10:07 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Μεγάλες διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ – «Πάρτε την ICE από τους δρόμους»

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μινεάπολης το Σάββατο για να καταγγείλουν τον φονικ...
09:43 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το Ισραήλ για ενδεχόμενη επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν

Το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν,...
08:53 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Εικόνες φρίκης στα νοσοκομεία του Ιράν: «Βλέπουμε στοιβαγμένα πτώματα» καταγγέλλουν διαδηλωτές – Φουντώνουν τα σενάρια για επέμβαση των ΗΠΑ

Εικόνες χάους επικρατούν στο Ιράν, όπου μαίνονται οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις εδώ και δύο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι