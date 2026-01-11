Με απειλές απαντά στον Τραμπ η Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε το Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ αν δεχθούμε επίθεση»

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα θα ωθήσει την Τεχεράνη να απαντήσει πλήττοντας το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Στο μεταξύ σε 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που διαρκούν πλέον 15 ημέρες, σύμφωνα με την οργάνωση Hrana που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Παράλληλα η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα έχει διακοπεί από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Σε κατάσταση συναγερμού το Ισραήλ

Οι απειλές έρχονται την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν τις ΗΠΑ να βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα χτύπημα στο Ιράν. Σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία και μίλησε στο Reuters. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες μίλησαν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τα θέματα που τέθηκαν.

Πάντως, όπως ανέφεραν στο Reuters τρεις ισραηλινές πηγές, η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν. Οι πηγές, που ήταν παρούσες σε διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο Ισραήλ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει πρακτικά η κατάσταση υψηλού συναγερμού. Υπενθυμίζεται ότι Ισραήλ και Ιράν είχαν εμπλακεί σε πόλεμο διάρκειας 12 ημερών τον Ιούνιο.