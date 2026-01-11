Αλεξανδρούπολη: Ξεκίνησε η καταγραφή και δήλωση των ζημιών από τον ανεμοστρόβιλο που «χτύπησε» το παραλιακό μέτωπο

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Αλεξανδρούπολη. Το πάρκο στην παραλιακή λεωφόρο απέναντι από τον Φάρο έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί, καθώς δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν ή έσπασαν από τον δυνατό άνεμο. Δέντρα και κλαδιά έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα είτε έκλεισαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Το φαινόμενο είχε μικρή διάρκεια —λιγότερη από δέκα λεπτά— ωστόσο σύμφωνα με μετρήσεις, η ταχύτητα του ανέμου έφτασε τα 154 χλμ./ώρα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τα 140 χλμ./ώρα στο αεροδρόμιο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ζημιές σημειώθηκαν και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τραπέζια και καρέκλες να παρασύρονται. Τέντες και πλαστικά διαχωριστικά καταστημάτων ξηλώθηκαν και κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν.

Ανατράπηκαν εκπαιδευτικά αεροσκάφη

Στο αεροδρόμιο “Δημόκριτος” της Αλεξανδρούπολης ανατράπηκαν τρία μικρά εκπαιδευτικά σκάφη, ενώ έσπασαν η τζαμαρία στην είσοδο επιβίβασης, ψευδοροφές φωτιστικών και η κεντρική πόρτα των οχημάτων. Να σημειωθεί ότι πάρα τις άσχημες καιρικές συνθήκες, όλες οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.

Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης έχει ξεκινήσει η καταγραφή και η διαδικασία δήλωσης ζημιών. Οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν το μέγεθος της ζημιάς συνοδευόμενο και από φωτογραφίες, ενώ αύριο θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη συνεργείο από τη Διεύθυνση Επιπτώσεων και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος για να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται.