Αλεξανδρούπολη: Ξεκίνησε η καταγραφή και δήλωση των ζημιών από τον ανεμοστρόβιλο που «χτύπησε» το παραλιακό μέτωπο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Ξεκίνησε η καταγραφή και δήλωση των ζημιών από τον ανεμοστρόβιλο που «χτύπησε» το παραλιακό μέτωπο
Πηγή: EΡΤ

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Αλεξανδρούπολη. Το πάρκο στην παραλιακή λεωφόρο απέναντι από τον Φάρο έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί, καθώς δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν ή έσπασαν από τον δυνατό άνεμο. Δέντρα και κλαδιά έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα είτε έκλεισαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Το φαινόμενο είχε μικρή διάρκεια —λιγότερη από δέκα λεπτά— ωστόσο σύμφωνα με μετρήσεις, η ταχύτητα του ανέμου έφτασε τα 154 χλμ./ώρα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τα 140 χλμ./ώρα στο αεροδρόμιο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ζημιές σημειώθηκαν και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τραπέζια και καρέκλες να παρασύρονται. Τέντες και πλαστικά διαχωριστικά καταστημάτων ξηλώθηκαν και κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν.

 

Ανατράπηκαν εκπαιδευτικά αεροσκάφη

Στο αεροδρόμιο “Δημόκριτος” της Αλεξανδρούπολης ανατράπηκαν τρία μικρά εκπαιδευτικά σκάφη, ενώ έσπασαν η τζαμαρία στην είσοδο επιβίβασης, ψευδοροφές φωτιστικών και η κεντρική πόρτα των οχημάτων. Να σημειωθεί ότι πάρα τις άσχημες καιρικές συνθήκες, όλες οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.

Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης έχει ξεκινήσει η καταγραφή και η διαδικασία δήλωσης ζημιών. Οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν το μέγεθος της ζημιάς συνοδευόμενο και από φωτογραφίες, ενώ αύριο θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη συνεργείο από τη Διεύθυνση Επιπτώσεων και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος για να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιπώδες ήπαρ: Τα συμπτώματα στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο

Η Kate Winslet αποκαλύπτει: «Φιλούσα αγόρια και κορίτσια, δεν είχα αποφασίσει» – Πώς επηρέασε την καριέρα της;

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ

Φοροδιαφυγή: Έρχονται νέα ψηφιακά όπλα από την ΑΑΔΕ- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:40 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Λάρισα: Γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης κατέρρευσε την ώρα που διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί 

Ένας άνδρας 55 ετών εξέπνευσε τις πρώτες πρωινές ώρες σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στη Λάρ...
10:06 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από την Τρίτη τα ταξί – «Σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικό» λέει ο Λυμπερόπουλος

Σε νέες κυλιόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, ξεκινώντας από την Τρίτη, προχωρούν οι ιδ...
09:51 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στα Πατήσια

Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής, στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, η φωτι...
09:37 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Σαντορίνη

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σαντορίνη.  Σύμφωνα με το Γεωδυ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι