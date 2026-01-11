Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από την Τρίτη τα ταξί – «Σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικό» λέει ο Λυμπερόπουλος

Σε νέες κυλιόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, ξεκινώντας από την Τρίτη, προχωρούν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ για την υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα για την έκδοση ή ανανέωση αδειών ταξί, αλλά και σε μια σειρά άλλων θεσμικών και φορολογικών ζητημάτων που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν τον κλάδο.

Όπως δήλωσε, η απόφαση αφορά όλη τη χώρα, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται πανελλαδική απόφαση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που έχουν ήδη εξαγγελθεί από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ χαρακτήρισε την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρικού οχήματος για νέες ή ανανεωμένες άδειες ταξί ως «πολιτική απόφαση που δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα», υποστηρίζοντας ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της επαγγελματικής χρήσης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το ταξί δουλεύει 15 έως 18 ώρες την ημέρα, με έναν ή δύο οδηγούς. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν μπορεί να ανταποκριθεί». Ο ίδιος επικαλέστηκε παραδείγματα από τη Γερμανία, όπου –όπως είπε– το όριο αντικατάστασης οχημάτων φτάνει τα 35 χρόνια, ενώ εξετάζεται η περαιτέρω παράτασή του λόγω ελλείψεων σε υποδομές φόρτισης.

Κόστος φόρτισης και ασφάλισης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υψηλό κόστος φόρτισης, σημειώνοντας ότι η κιλοβατώρα σε ταχυφορτιστές φτάνει τα 0,65 ευρώ, με αποτέλεσμα –όπως υποστήριξε– το κόστος να διαμορφώνεται στα 14 λεπτά ανά χιλιόμετρο, έναντι 9 λεπτών στο ντίζελ και 6 λεπτών στο φυσικό αέριο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι μπαταρίες δεν ασφαλίζονται με μικτή ασφάλεια, λόγω του υψηλού κόστους αντικατάστασής τους, αναφέροντας περιστατικό συναδέλφου του από την Καστοριά, ο οποίος –όπως είπε– υποχρεώθηκε να καταβάλει 25.000 ευρώ για αλλαγή μπαταρίας μετά από τροχαίο.

Περιορισμένη συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης

Αναφερόμενος στα προγράμματα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων, σημείωσε ότι στην Αττική μόλις 108 ταξιτζήδες έχουν ενταχθεί, καθώς –όπως υποστήριξε– το μοντέλο είναι βιώσιμο μόνο για ιδιοκτήτες με οικιακό φορτιστή και περιορισμένο ωράριο εργασίας.

Τέλος, ο κ. Λυμπερόπουλος σημείωσε ότι με αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις αφαιρείται έργο από το ταξί προς όφελος μεγάλων εταιρικών σχημάτων, χωρίς επαρκείς κανόνες και ελέγχους.

Παράλληλα, έθεσε και φορολογικό ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι οι μικροϊδιοκτήτες επιβαρύνονται δυσανάλογα, ενώ τα μεγάλα εταιρικά σχήματα δεν πληρώνουν αντίστοιχους φόρους.