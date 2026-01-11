Πλήρωσε 300 ευρώ για ένα ραντεβού σε πανάκριβο εστιατόριο – «Η κάρτα του απορρίφθηκε, τον κέρασα και μετά εξαφανίστηκε»

Τι γίνεται όταν μια γυναίκα δεν πληρώνει απλά το μερίδιο της, αλλά 300 ευρώ για ένα ραντεβού;

Η TikToker Danielle Mansfield (@daniellemansfield11) από τη Γιούτα μοιράστηκε μια απίστευτη ιστορία από το πρώτο της ραντεβού που άφησε πολλούς με το στόμα ανοιχτό!

Όταν το ραντεβού της, ένας άνδρας από το Ουαϊόμινγκ, ταξίδεψε μέχρι τη Γιούτα για να την συναντήσει, όλα πήγαν στραβά με την πιστωτική του κάρτα σε ακριβό εστιατόριο και εκείνη βρέθηκε να πληρώνει για το ραντεβού! Ο τύπος είχε νοικιάσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο κοντά στο σπίτι της και εκείνη του είχε δώσει μια λίστα με πέντε ή έξι εστιατόρια για να διαλέξει. Όταν ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο της, εκείνη τον προειδοποίησε ότι το δικό της είναι λίγο πιο ακριβό!

Όμως δεν περίμενε ποτέ ότι θα έφτανε να πληρώσει περίπου 325,50 ευρώ για το δείπνο! “Δεν με νοιάζει, αρκεί να είναι κάτω από 500 ευρώ το πιάτο!” Αυτή η δήλωση του τύπου δεν ήταν απλά τολμηρή, αλλά και άκρως ύποπτη όταν το σκέφτηκε εκ των υστέρων!

“Είδα τα σημάδια από νωρίς”

Όχι και πολύ συνηθισμένο να πετάς τόσα χρήματα με τόση άνεση. Έτσι, η Danielle, έχοντας πληρώσει για την απογοητευτική του κίνηση, πήγε στο ξενοδοχείο του και κάλεσε ένα Uber για να πάνε μαζί στο εστιατόριο, αφού εκείνος “είχε αναλάβει το δείπνο.”

Αλλά το σκηνικό στράβωσε σοβαρά όταν έφτασαν εκεί. Η Danielle δεν ήπιε καθόλου, αλλά ο τύπος, φυσικά, το έκανε! Η συζήτηση κυλούσε αβίαστα, η ατμόσφαιρα ήταν καλή και όλα έδειχναν να πηγαίνουν τέλεια, μέχρι που ήρθε ο λογαριασμός!

Ο τύπος έδωσε την πιστωτική του κάρτα στον σερβιτόρο για να πληρώσει το γεύμα, αλλά η κάρτα του απορρίφθηκε! Ο σερβιτόρος προσπάθησε ξανά, αλλά… τίποτα! Η πιστωτική του δεν πέρασε ούτε δεύτερη φορά!

Η Danielle έμεινε άναυδη! Δεν είχε βρεθεί ποτέ σε αυτή την κατάσταση πριν. Έτσι, αποφάσισε να αναλάβει δράση και να σώσει την κατάσταση, προσφέροντας να καλύψει εκείνη το λογαριασμό. Και δεν σταμάτησε εκεί – πλήρωσε και τη διαδρομή με το Uber για να τον γυρίσει στο ξενοδοχείο του.

“Οπότε, πλήρωσα το δείπνο και μετά πλήρωσα και το Uber,” είπε. “Έδωσα γύρω 325 ευρώ για να βγω ραντεβού μαζί του και εκείνος απλά εξαφανίστηκε! Δεν έχω ακούσει νέα του από τότε. Ούτε που έστειλε μήνυμα, ούτε μου πέρασε τα χρήματα.”

Πλέον, έμαθε με τον δύσκολο τρόπο ότι είναι κακή ιδέα να πηγαίνει κανείς σε πανάκριβα εστιατόρια στο πρώτο ραντεβού. Τα πολυτελή δείπνα μπορούν να δημιουργήσουν πίεση και, στην περίπτωση της Danielle , ένα «τσουχτερό» οικονομικό μπέρδεμα.

“Όσα δεν πρόκειται να ξανακάνω”

Για ένα πρώτο ραντεβού, ένας καφές, ένα χαλαρό δείπνο ή μια βόλτα στο πάρκο είναι περισσότερο από αρκετά! Στην ενότητα σχολίων, αρκετοί χρήστες του TikTok μοιράστηκαν τις αντιδράσεις τους για το τι θα έκαναν αν βρισκόντουσαν σε μια παρόμοια κατάσταση.

“Νομίζω ότι θα πλήρωνα το δικό μου λογαριασμό και θα έφευγα. Δεν θα μου πείτε ότι δεν έχουν όλοι δύο πιστωτικές κάρτες. Εγώ έχω τουλάχιστον τρεις, και είμαι μόνη γυναίκα!” σχολίασε μία χρήστης.

“Αν η κάρτα του απορριπτόταν, θα έφευγα αμέσως. Είναι προφανές ότι το είχε κανονίσει για να πληρώσεις εσύ,” δήλωσε μια άλλη γυναίκα.

“Αν η κάρτα μου απορριπτόταν πραγματικά, το οποίο δεν θα γινόταν ποτέ, αλλά για την κουβέντα, αν συνέβαινε, μόλις έφευγα, θα ζητούσα το CashApp ή το Zelle σου και θα σου έστελνα τα λεφτά πίσω, και φυσικά θα πλήρωνα και το Uber, “έγραψε κάποιος άλλος.