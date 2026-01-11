Εικόνες φρίκης στα νοσοκομεία του Ιράν: «Βλέπουμε στοιβαγμένα πτώματα» καταγγέλλουν διαδηλωτές – Φουντώνουν τα σενάρια για επέμβαση των ΗΠΑ

Εικόνες χάους επικρατούν στο Ιράν, όπου μαίνονται οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις εδώ και δύο εβδομάδες, με πολίτες να καταγγέλλουν ακραία βία στους δρόμους και να περιγράφουν σκηνές αδιανόητης φρίκης στα νοσοκομεία. Ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 116, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για εκατόμβες θυμάτων και πάνω από 2.600 συλλήψεις.

Γιατρός σε ένα νοσοκομείο της Τεχεράνης που επικαλείται το BBC περιγράφει πρωτόγνωρο αριθμό τραυματιών από σφαίρες στο κεφάλι και την καρδιά. Το BBC Persian επιβεβαίωσε ότι 70 σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Poursina στην πόλη Rasht το βράδυ της Παρασκευής. «Δεν μπορούσα να κοιτάξω, ήταν 20-25 ετών», είπε αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι «ο αριθμός ήταν τόσο μεγάλος που δεν υπήρχε αρκετός χώρος στο νεκροτομείο».

Μία γυναίκα ανέφερε στο CNN ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε νοσοκομείο. Γυναίκα γύρω στα 60 και άνδρας 70 ετών περιέγραψαν ότι είδαν ανθρώπους όλων των ηλικιών να βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής, δυνάμεις ασφαλείας με στρατιωτικά τουφέκια ανά χείρας σκότωσαν «πολλούς ανθρώπους», όπως είπαν, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

Άλλοι διαδηλωτές ανέφεραν στο αμερικανικό δίκτυο ότι ο αριθμός των διαδηλωτών είναι πρωτοφανής και δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε είχαν ζήσει ποτέ στο παρελθόν, περιγράφοντας τις σκηνές ως «απίστευτα όμορφες και γεμάτες ελπίδα».

Ιρανή κοινωνική λειτουργός που συμμετείχε σε διαμαρτυρία στην Τεχεράνη την Παρασκευή είπε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε και μετατράπηκε σε «εφιάλτη» όταν οι αρχές επιτέθηκαν στους διαδηλωτές. «Σφαίρες, ποιος ξέρει τι άλλο, δακρυγόνα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα χρησιμοποιούσαν. Ήταν τρομακτικό», τόνισε.

Ανέφερε ότι είδε ένα κορίτσι να δέχεται πλήγμα από τέιζερ στον λαιμό «μέχρι που λιποθύμησε» και ότι ο γιος μιας συναδέλφου της ήταν ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Ιρανοί υγειονομικοί και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν και άλλες φρικιαστικές σκηνές στο φιλομεταρρυθμιστικό μέσο IranWire.

Την Παρασκευή, στη νότια πόλη Σιράζ, το ιατρικό προσωπικό περιέθαλπε γυναίκα που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιες σκηνές στη ζωή μου» ακούγεται να λέει ένας από τους υγειονομικούς σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο IranWire. «Οι αναίσχυντοι τη χτύπησαν με σφαίρα στο κεφάλι και στον λαιμό. Έχετε ιδέα πόσους ασθενείς έχουμε μέχρι τώρα;».

Γιατρός στην ανατολική πόλη Νεϊσαμπούρ δήλωσε ότι ελεύθεροι σκοπευτές πυροβολούσαν τους διαδηλωτές από τις ταράτσες κτιρίων την Παρασκευή. Μία εξαμελής οικογένεια που περνούσε από το σημείο δέχθηκε πυρά, όπως και η νοσηλεύτρια μιας ηλικιωμένης γυναίκας, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της, είπε ο γιατρός.

Αφού οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών στο Νατζαφαμπάντ την Πέμπτη, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μονταζερί, σύμφωνα με ιατρική πηγή από την περιοχή. «Οι άνθρωποι έτρεχαν στο νοσοκομείο για να πάρουν τα σώματα των παιδιών τους και τα έπαιρναν και τα έθαβαν με τα ίδια ρούχα που φορούσαν», είπε μέλος του ιατρικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι στον ιρανικό μουσουλμανικό πολιτισμό, οι νεκροί συνήθως πλένονται και στη συνέχεια τυλίγονται με σάβανο πριν από την ταφή.

#Breaking: the number of murdered protesters across #Iran is estimated to be above 400. The #IRGC is using its sniper to murder protesters in #Tehran. According to eyewitness reports who recorded the following videos at the Kahrizak Forensic Medicine Center, south of #Tehran… pic.twitter.com/4UXOlD0Smw — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 11, 2026

Ο Μοχάμαντ Λεσανπεζέσκι, γιατρός στο Σικάγο με σπουδές στην Τεχεράνη, είπε από την πλευρά του στο CNN ότι φίλοι του που εργάζονται σε ιρανικά νοσοκομεία δεν προλαβαίνουν να περιθάλπουν διαδηλωτές. «Ορθοπεδικός χειρουργός είπε ότι είχαν πολλά πτώματα στα επείγοντα, τουλάχιστον 30 άτομα που είχαν πυροβοληθεί στα άκρα» ανέφερε ο Λεσανπεζέσκι. Οι φίλοι του τού είπαν επίσης ότι στο Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο Φαραμπί στην Τεχεράνη καταγράφηκαν περίπου 200-300 περιστατικά ασθενών με σκάγια στα μάτια.

Η Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, εκτίμησε το Σάββατο ότι τουλάχιστον 78 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 14 ημέρες. Η ίδια οργάνωση, που επικεντρώνεται στο Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συνολικά τουλάχιστον 116 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 38 μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Τουλάχιστον επτά από τους διαδηλωτές που σκοτώθηκαν ήταν κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με τη HRANA. Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι τουλάχιστον 2.638 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

«Με βάση τα συγκεντρωτικά δεδομένα έως το τέλος της 14ης ημέρας, έχουν καταγραφεί 574 σημεία διαμαρτυριών σε 185 πόλεις και σε όλες τις 31 επαρχίες της χώρας», ανέφερε η οργάνωση. Ο αριθμός των σημείων είναι αθροιστικός, ξεκινώντας από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου.

Θανατική ποινή ως απειλή κατά των διαδηλωτών

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν ορισμένες πτήσεις προς το Ιράν, με την Austrian Airlines να μιλά για «προληπτικό μέτρο» έως τη Δευτέρα και την Turkish Airlines να ακυρώνει 17 πτήσεις προς τρεις πόλεις του Ιράν. Διαδικτυακό βίντεο που επαληθεύτηκε από το Associated Press, δείχνει χαοτικές διαδηλώσεις στην περιοχή Saadat Abad της βόρειας Τεχεράνης, με χιλιάδες να βρίσκονται στους δρόμους.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πιστεύεται ότι είναι κοντά στην παραστρατιωτική Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν δημοσίευσε υλικό από κάμερα παρακολούθησης που, όπως ισχυρίζεται, προερχόταν από διαδηλώσεις στο Ισφαχάν. Σε αυτό, ένας διαδηλωτής φαίνεται να πυροβολεί, ενώ άλλοι έβαλαν φωτιές και έριξαν μολότοφ σε κυβερνητικό συγκρότημα.

Η Λέσχη Νέων Δημοσιογράφων, που συνδέεται με την κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι διαδηλωτές σκότωσαν τρία μέλη της εθελοντικής δύναμης Basij της Φρουράς στην πόλη Gachsaran. Ανέφερε επίσης ότι αξιωματούχος ασφαλείας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην επαρχία Hamadan, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε στην πόλη-λιμάνι Bandar Abbas και ένας άλλος στο Gilan, καθώς και ένα άτομο δολοφονήθηκε στη Mashhad.

Στο τέλος της δέκατης τέταρτης ημέρας, έχουν εντοπιστεί 574 τοποθεσίες διαμαρτυρίας σε 185 πόλεις και στις 31 επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Iran’s 2nd-largest city Mahhsad has been fully blocked off for a 2nd consecutive night by a massive crowd of anti-regime protesters 100 000+ strong. They’re blocking roads & setting fires on the streets, creating smoke that makes it difficult for regime snipers to fire at them pic.twitter.com/eKezE0OP3Z — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Σημειώνεται ότι το Ιράν αντιμετωπίζει πλήρη διακοπή του διαδικτύου για περισσότερο από δύο ημέρες και σε αυτό προστέθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης. «Ωστόσο, τα κινητά τηλέφωνα των διαδηλωτών λειτουργούν», έγραψε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ Barron, σε ανάρτηση με σχετικό βίντεο.

Οι ιρανικές αρχές άφησαν να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες και να δεσμεύονται να διαφυλάξουν το κυβερνών σύστημα. Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρεται στις απώλειες των δυνάμεων ασφαλείας και αποκαλεί τους διαδηλωτές «τρομοκράτες». Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Μοχάμεντ Μοβαχέντι Αζάντ, προειδοποιεί ότι όποιος συμμετέχει σε διαμαρτυρίες θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», με κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή.

Iran is not a Muslim country. I might be early. But I’m never wrong. I told you so 🙂 I’ve never been more proud. pic.twitter.com/laf0hW4b7H — Goldie Ghamari | گلسا قمری (@gghamari) January 10, 2026

Iran: Footage show Karaj’s municipal building ablaze as unrest intensifies, a striking image of anger now aimed squarely at the pillars of state authority. pic.twitter.com/DCMUM7RWqE — Open Source Intel (@Osint613) January 10, 2026

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιέγραψε την κατάσταση ως «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση έως ότου βασικά κυβερνητικά στελέχη αναγκαστούν είτε να φύγουν είτε να αλλάξουν στρατόπεδο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να σπείρουν αρκετό φόβο ώστε να εκκενώσουν τους δρόμους, χωρίς να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογία για να παρέμβουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Wall Street Journal: Σενάρια για πιθανό πλήγμα στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας επίθεσης κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση των απειλών του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που ενδέχεται να επιλεγούν.

Μία από τις επιλογές που συζητείται είναι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους. Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την πορεία δράσης που θα ακολουθηθεί και ότι δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό σε προετοιμασία για μια επίθεση.

Μετά την προειδοποίηση ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν δικαιολογούν στρατιωτική απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι «το Ιράν κοιτάζει την ελευθερία όπως ποτέ άλλοτε και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν», ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιούσε: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ο Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios ενώ νωρίτερα σε αναρτησή του τόνιζε ότι «οι ΗΠΑ στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

Σε «κατάσταση συναγερμού» βρίσκεται το Ισραήλ ενόψει του ενδεχομένου αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, καθώς οι αρχές στην Τεχεράνη αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών, όπως ανέφεραν στο Reuters τρεις ισραηλινές πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι πηγές, που συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις ασφαλείας στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει στην πράξη η «κατάσταση συναγερμού». Υπενθυμίζεται ότι Ισραήλ και Ιράν είχαν εμπλακεί σε πόλεμο διάρκειας 12 ημερών τον Ιούνιο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες μίλησαν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τα θέματα που τέθηκαν.

Γιατί ο χρόνος είναι σημαντικός

Αναλυτές σημειώνουν ότι στιγμές όπως αυτές, όταν διακόπτεται η επικοινωνία, ιστορικά έχουν αποδειχθεί από τις πιο επικίνδυνες. Όταν εξαφανίζονται οι εικόνες, οι ζωντανές μαρτυρίες και η ανεξάρτητη επαλήθευση, οι αρχές αντιμετωπίζουν λιγότερο δημόσιο έλεγχο.

Αυτό που θα συμβεί τις επόμενες ώρες μπορεί να καθορίσει:

Αν οι διαμαρτυρίες θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται ή αν θα κατασταλούν βίαια,

Αν οι δυνάμεις ασφαλείας θα συγκρατηθούν ή θα κινητοποιηθούν πλήρως,

Αν η διεθνής προσοχή θα λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας ή αν η απουσία της θα οδηγήσει σε κλιμάκωση.

Οι παρατηρητές λένε ότι το επίκεντρο δεν είναι να προβλέψουμε πώς θα τελειώσουν τα γεγονότα, αλλά να αναγνωρίσουμε τα κρίσιμα σημεία καμπής.

Οι εμπειρίες του παρελθόντος στο Ιράν δείχνουν ότι οι περίοδοι επιβεβλημένης σιωπής συχνά συνοδεύονταν από απότομη κλιμάκωση της βίας.

Εκτός από την διακοπή του διαδικτύου, το ισλαμικό καθεστώς έκοψε απόψε το ρεύμα σε πολλά μέρη της Τεχεράνης.

Οι διαδηλωτές που αντιτίθενται στο καθεστώς χρησιμοποιούν τους φακούς των κινητών τους τηλεφώνων για να δείξουν πόσοι από αυτούς βρίσκονται στους δρόμους.

Δυνάμεις ασφαλείας: Θα παραμείνουν ενωμένες ή θα διαλυθούν;

Ένα βασικό ερώτημα που παραμένει είναι αν οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διχασμούς εντός των δυνάμεων ασφαλείας, με αποτέλεσμα ορισμένοι στρατιώτες να συνταχθούν με το κοινό.

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξήρε τους διαδηλωτές σε πόλεις όπως το Μασχάντ, γενέτειρα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε συνδυασμό με τις φήμες για υποχώρηση των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν τροφοδοτήσει τις εικασίες. Οι ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις παραμένουν περιορισμένες, αλλά οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν τους στρατιώτες και τις οικογένειές τους όσο και τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, άλλοι προειδοποιούν να μην βγαίνουν πρόωρα συμπεράσματα. Ορισμένοι πιστεύουν ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) μπορεί να αποφασίσει ότι μόνο μια πλήρης επέμβαση μπορεί να αποκαταστήσει τον έλεγχο, ακόμη και με τον κίνδυνο να επιδεινωθεί η εσωτερική ένταση.

«Δεν υπάρχουν ακόμη σαφή σημάδια αποφασιστικής μεταβολής στην ισορροπία δυνάμεων», δήλωσε ένας αναλυτής της περιοχής. «Το σύστημα μπορεί να επιλέξει την παρατεταμένη καταστολή αντί της κατάρρευσης, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη αστάθεια».

Ο Ρεζά Παχλαβί και η «αλλαγή στρατηγικής»

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει την τρέχουσα πραγματικότητα του Ιράν είναι η άνευ προηγουμένου ανταπόκριση του κοινού σε ένα κάλεσμα που εξέδωσε ο Ρεζά Παχλάβι, ο πρίγκιπας και γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν.

Στον απόηχο των μαζικών διαδηλώσεων, προέτρεψε τους Ιρανούς να παραμείνουν στους δρόμους, θέτοντας ρητά ως στόχο την κατάληψη και διατήρηση του ελέγχου των κέντρων των πόλεων.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τον Τραμπ να είναι έτοιμος να αναλάβει δράση για να υποστηρίξει τον ιρανικό λαό. Επίσης, κάλεσε τους βασικούς οικονομικούς τομείς, ιδίως τον πετρελαϊκό και τον ενεργειακό, να συμμετάσχουν σε πανεθνικές απεργίες, μια κίνηση που θυμίζει τη στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε κατά τους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης του πατέρα του το 1979.

Για πολλούς Ιρανούς, αυτή η στρατηγική έχει βαθιά ιστορική σημασία. Το 1978-79, οι απεργίες σε στρατηγικούς κλάδους έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην αποδυνάμωση του κράτους. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν μια παρόμοια προσέγγιση μπορεί να επιτύχει υπό τις σημερινές συνθήκες ασφάλειας, αλλά οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ίδια η έκκληση σηματοδοτεί την πεποίθηση ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε μια αποφασιστική φάση.

Με πληροφορίες από CNN, Euronews, AFP, Wall Street Journal, ERTNEWS