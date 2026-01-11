Ουκρανία: Πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση – Οι ρωσικές δυνάμεις υποστηρίζουν πως κατέλαβαν χωριό στη Ζαπορίζια

  • Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, μετά από μία καταστροφική ρωσική επίθεση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, η οποία άφησε ολόκληρη την πόλη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.
  • Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το χωριό Μπιλοχίργια στην περιοχή Ζαπορίζια, ενώ έπληξαν μία βιομηχανική βάση του ουκρανικού στρατιωτικού συμπλέγματος και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
  • Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της πόλης Βορονέζ στη νότια Ρωσία, με περισσότερες από 10 πολυκατοικίες και άλλα κτίρια να υφίστανται ζημιές.
Ουκρανία
Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, μετά από μία καταστροφική ρωσική επίθεση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η Ρωσία έχει εντατικοποιήσει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, από την εισβολή της, το 2022.

Την Παρασκευή, μία πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου άφησε πρακτικά ολόκληρη την πόλη χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω ενός ξαφνικού κύματος κακοκαιρίας, ενώ οι αρχές απεκατέστησαν σήμερα την παροχή νερού και μερικώς απεκατέστησαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον ελέγχό τους ένα χωριό στην περιοχή Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον ελέγχό τους το χωριό Μπιλοχίργια στην περιοχή Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δυνάμεις της Μόσχας έπληξαν μία βιομηχανική βάση του ουκρανικού στρατιωτικού συμπλέγματος, αλλά και ενεργειακές υποδομές, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.

Ρωσία: Μία νεκρή και 3 τραυματίες σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της Βορονέζ

Την ίδια ώρα, μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία με drones στη διάρκεια της νύχτας εναντίον της πόλη Βορονέζ, στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Περισσότερες από 10 πολυκατοικίες, περίπου 10 σπίτια, ένα σκολειό και πολλά κυβερνητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, πρόσθεσε ο Γκούσεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Η πόλη μας υπέστη μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», σημείωσε χρησιμοποιώντας τον όρο της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το πλήρες εύρος της επίθεσης εναντίον της Βορονέζ, που βρίσκεται 470 χιλιόμετρα από τη Μόσχα και περίπου 250 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ REUTERS

 

