Επιστροφή ενοικίου: Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους

Σύνοψη από το

  • Την Πέμπτη 15/1/2026 θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου για το 2025. Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.
  • Ουσιαστικά είναι η τελευταία πράξη στην συγκεκριμένη παροχή, καθώς είναι η πρώτη χρονιά που υλοποιείται το μέτρο της επιστροφής ενοικίου.
  • Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι δεν εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την επιστροφή ενοικίου της τρέχουσας χρονιάς.
Enikos Newsroom

οικονομία

Ακίνητα

Την Πέμπτη 15/1/2026 θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου για το 2025. Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Ουσιαστικά είναι η τελευταία πράξη στην συγκεκριμένη παροχή. Είναι η πρώτη χρονιά που υλοποιείται το μέτρο της επιστροφής ενοικίου και σε αυτή την τελευταία καταβολή, στην οποία θα προχωρήσει στις 15 Γενάρη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα εισπράξουν χρήματα όσοι έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή όσοι εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Eπισημαίνεται ότι είναι τουλάχιστον 24.000 ακόμη και σήμερα, αυτοί οι οποίοι παρά το γεγονός ότι δικαιούνται να εισπράξουν χρήματα, δεν εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Μένει να φανεί αν σε αυτό το τελευταίο χρονικό περιθώριο που τους δόθηκε, προχώρησαν στη συγκεκριμένη κίνηση. Από εδώ και πέρα βέβαια, θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την επιστροφή ενοικίου για την τρέχουσα χρονιά. Θα ληφθούν υπόψη τα όσα αναγράφονται στα μισθωτήρια συμβόλαια αλλά και στις φορολογικές δηλώσεις, μέσα στο 2025.

 

 

