Επιστροφή ενοικίου: Τέλος χρόνου για τους δικαιούχους – Τι πρέπει να κάνουν έως τις 30/12

  • Το βράδυ της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης της ετήσιας επιστροφής ενοικίου, η οποία αφορά όσους δεν έλαβαν ή έλαβαν μικρότερο ποσό.
  • Η δήλωση υποβάλλεται στην πλατφόρμα myAADE, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται έως τις 15 Ιανουαρίου 2026, ενώ όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN πρέπει να το πράξουν άμεσα.
  • Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν και να διορθώσουν, εφόσον χρειάζεται, τους κωδικούς 811-816 για την κύρια κατοικία ή 817-822 για τη φοιτητική κατοικία, διασφαλίζοντας την αναγραφή του πραγματικού ετήσιου ποσού ενοικίου.
Enikos Newsroom

οικονομία

ακίνητα

Το βράδυ της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης της ετήσιας επιστροφής ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024.

Η προθεσμία αυτή αφορά στους ενοικιαστές που δεν πήραν την ετήσια επιστροφή ενοικίου ή που εισέπραξαν μικρότερο ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούνταν. Επίσης επισημαίνεται πως η δήλωση γίνεται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ,myAADE και οι δικαιούχοι του μέτρου θα πληρωθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι  του επιδόματος που δεν έχουν δηλώσει IBAN θα πρέπει να το κάνουν άμεσα, προκειμένου να λάβουν το δικαιούμενο ποσό της ενίσχυσης.

Τα βήματα για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης αναφορικά με την ετήσια επιστροφή ενοικίου είναι τα εξής:

  • Αρχικά θα πρέπει να προσέλθουν στο myAADE, να ανοίξουν τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024 και να επιλέξουν την υποβολή τροποποιητικής.
  • Μετά θα πρέπει να πάνε στους κωδικούς 811–816 για την κύρια κατοικία και  στους 817–822 για τη φοιτητική κατοικία τέκνων. Εδώ οι υπόχρεοι θα πρέπει να “τσεκάρουν” για το εάν έχει συμπληρωθεί το πραγματικό ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε για το ενοίκιο. Εάν υπάρχει απόκλιση, τότε γίνεται διόρθωση του ποσού, αποθηκεύεται και η υποβολή της δήλωσης γίνεται κανονικά. Συνεπώς το σύστημα ενημερώνεται άμεσα για τα παραπάνω και μετά γίνεται επανυπολογισμός της ετήσιας επιστροφής ενοικίου.
  • Διασταυρώνονται τα στοιχεία από το σύστημα με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή. Εάν υπάρχουν διαφορές, τότε “μετράει” το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του μισθωτηρίου και της δήλωσης του ιδιοκτήτη, προκειμένου να εφαρμοστεί η πιο ευνοϊκή βάση υπολογισμού για τον μισθωτή.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Η ετήσια επιστροφή ενοικίου και η δήλωση του ποσού

  • Η ενίσχυση ισοδυναμεί με το 1/12 της δαπάνης που ο ίδιος ο μισθωτής έχει δηλώσει στο Ε1.
  • Μάλιστα η ετήσια δαπάνη ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία θα πρέπει να αναγράφεται στους κωδικούς 811-816. Δηλαδή ο ενοικιαστής θα πρέπει να δηλώσει μόνο τα ετήσια ποσά ενοικίου που έχει πράγματι πληρώσει και όχι τα τυχόν οφειλόμενα ποσά.

Εάν το 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, τότε θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση για τα ενοίκια που πλήρωσε για κάθε ακίνητο. Αυτό ισχύει και για τους κωδικούς 817 – 822. Εδώ θα πρέπει να δηλωθεί η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι, πλέον του ποσού, που έχει καταβάλει στο σύνολο του έτους, ο ενοικιαστής θα  πρέπει να δηλώσει το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος.

 

 

