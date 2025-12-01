Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις – Τι πρέπει να κάνετε

Σύνοψη
  • Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 για δικαιούχους επιστροφής ενοικίου μπορούν να γίνουν χωρίς πρόστιμο και επιπλέον φόρο, εφόσον αφορούν τη δαπάνη ενοικίου.
  • Εκτός από το ποσό, που έχει καταβάλει στο σύνολο του έτους, ο ενοικιαστής πρέπει επίσης να δηλώνει ο ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος.
  • Όσες τροποποιητικές υποβληθούν έως 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως 15 Ιανουαρίου 2026.
Enikos Newsroom

οικονομία

Αθήνα σπίτια ακίνητα
Φωτογραφία: Unsplash

Χωρίς πρόστιμο και χωρίς επιπλέον φόρο, εφόσον οι αλλαγές αφορούν μόνο τα στοιχεία που σχετίζονται με τη δαπάνη του ενοικίου, μπορούν να γίνουν από σήμερα, οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 από δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωσή της.

Πρόκειται για δικαιούχους που έχουν δηλώσει λάθος δαπάνη ενοικίου για το έτος 2024 και πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις για να καταβληθεί το ορθό ποσό ενίσχυση.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει επίσης ότι:

  • Στους κωδικούς 811-816 αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου, που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία.
  • Επίσης, ο ενοικιαστής υποχρεούται να δηλώσει μόνο τα ετήσια ποσά ενοικίου, που έχει πράγματι καταβάλει, και όχι και τα τυχόν οφειλόμενα ποσά.
  • Σε περίπτωση, που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια, που κατέβαλε για κάθε ακίνητο.
  • Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817 – 822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία.

Οι πληρωμές

«Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται. Εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι, που εκ παραδρομής δήλωσαν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 τη μηνιαία δαπάνη, αντί της ετήσιας, δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΑΔΕ, καλώντας στο 1521 ή να αποστείλουν γραπτό ερώτημα στο 1521.aade.gr επιλέγοντας Κοινωνική πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.  Υπενθυμίζεται ότι από αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι πολίτες καλώντας στο 1521, θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με την επιδότηση ενοικίου που έλαβαν», καταλήγει η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

 

