«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 3 γυναίκες που θα «έσπρωχναν» στην Ιταλία 72 κιλά κάνναβης – Είχαν κρυμμένα τα ναρκωτικά μέσα σε βαλίτσες – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 3 αλλοδαπές (29, 33 και 37 ετών), μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στην Ιταλία, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενες, οι οποίες θα αναχωρούσαν αεροπορικώς από τη χώρα μας προς περιοχή της Ιταλίας.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές τους, συνολικά κατελήφθησαν να έχουν αποκρύψει σε νάιλον συσκευασίες εντός των αποσκευών τους, 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

