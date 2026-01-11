Άγρια διπλή δολοφονία: Γιατρός σκότωσε την πρώην γυναίκα του και τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους

Σύνοψη από το

  • Άγρια διπλή δολοφονία στο Οχάιο των ΗΠΑ. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην συζύγου μιας γυναίκας για τη στυγερή δολοφονία τόσο της ίδιας και του άντρα της.
  • Ο 39χρονος Michael David McKee κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα το ζευγάρι μέσα στο σπίτι του, εγκαταλείποντάς τους νεκρούς ενώ τα δύο μικρά παιδιά τους έκλαιγαν.
  • Οι ερευνητές του Κολόμπους δήλωσαν ότι εντόπισαν ένα όχημα που έφτασε στη γειτονιά Weinland Park, όπου ζούσε το ζευγάρι, πριν από τη διπλή δολοφονία και αργότερα αναχώρησε για το Ρόκφορντ του Ιλινόις. Η αστυνομία δεν έχει προσδιορίσει ακόμη το πιθανό κίνητρο πίσω από τη θανάσιμη επίθεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Δολοφονία Οχάιο
H Monique Tepe και ο Michael David McKee την ημέρα του γάμου τους. Facebook/Phyllis Williams

Άγρια διπλή δολοφονία στο Οχάιο των ΗΠΑ.  Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην συζύγου μιας γυναίκας για τη στυγερή δολοφονία τόσο της ίδιας και του άντρα της.  Ο 39χρονος Michael David McKee κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα το ζευγάρι μέσα στο σπίτι του, εγκαταλείποντάς τους νεκρούς ενώ τα δύο μικρά παιδιά τους έκλαιγαν.

Ο 39χρονος συνελήφθη το Σάββατο λίγο πριν το μεσημέρι από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Winnebago στο Ιλινόις. Του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για φόνο σχετικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό των Spencer και Monique Tepe μέσα στο σπίτι τους τεσσάρων υπνοδωματίων στο Κολόμπους, στις 30 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Columbus Dispatch και τα έγγραφα του οικογενειακού δικαστηρίου της κομητείας Franklin, ο McKee παντρεύτηκε τη Monique το 2015, ενώ εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Μάιο του 2017. Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι το διαζύγιο ήταν συναινετικό, με το πρώην ζευγάρι να διαμένει στη Βιρτζίνια εκείνη την περίοδο.


H Monique Tepe και ο Michael David McKee την ημέρα του γάμου τους.
Facebook/Phyllis Williams

Ο 37χρονος Spencer και η 39χρονη Monique δολοφονήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις έναν μήνα πριν συμπληρώσουν την πέμπτη επέτειο του γάμου τους.

«Τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει την οδυνηρή απώλεια δύο ανθρώπων που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή», ανέφερε η οικογένεια Tepe σε ανακοίνωσή της μετά τη σύλληψη του McKee, σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη συνεχή υποστήριξη, τις προσευχές και τη συμπόνια που έδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της τραγωδίας. Καθώς η υπόθεση προχωρά, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη ότι θα αποδώσει πλήρως τις ευθύνες στον ένοχο».

«Η Monique και ο Spencer παραμένουν στις καρδιές μας και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την αγάπη τους στα δύο παιδιά που άφησαν πίσω τους, προστατεύοντάς τα. Θα συνεχίσουμε να τιμούμε τη ζωή τους και το φως που έφεραν σε αυτόν τον κόσμο».

Έντεκα ημέρες πριν από τη δολοφονία τους, μια γυναίκα που έμενε στον ίδιο δρόμο κάλεσε το 911 γύρω στις 2:30 π.μ. για να αναφέρει ότι κάποιος χτυπούσε την πόρτα της και δεν έφευγε. Photo Rob Misleh

Τα άψυχα σώματα του ζευγαριού βρέθηκαν όταν έντρομοι φίλοι τους πήγαν στο σπίτι γύρω στις 9 το πρωί και κάλεσαν επανειλημμένα το 911, αφού ο Spencer, ο οποίος εργαζόταν στο Athens Dental Depot, δεν είχε εμφανιστεί στη δουλειά του.

Μετά την έρευνα των αρχών, ο Spencer βρέθηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες, ενώ η σύζυγός του έφερε τουλάχιστον έναν πυροβολισμό στο στήθος, σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας.

Η 4χρονη κόρη και ο 1 έτους γιος του ζευγαριού -που βρέθηκαν επίσης μέσα στο σπίτι να κλαίνε- δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της στυγερής δολοφονίας.

 

Η βίαιη επίθεση σημειώθηκε μεταξύ 2 και 5 τα ξημερώματα της 30ης Δεκεμβρίου στον πάνω όροφο της κατοικίας. Δεν εντοπίστηκε όπλο στον τόπο του εγκλήματος και δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ανέφερε η αστυνομία.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, έδειχνε ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» να περπατά σε ένα στενό κοντά στο σπίτι του ζευγαριού τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας των πυροβολισμών.

Michael David McKee
FOX News

Οι ερευνητές του Κολόμπους δήλωσαν ότι εντόπισαν ένα όχημα που έφτασε στη γειτονιά Weinland Park, όπου ζούσε το ζευγάρι, πριν από τη διπλή δολοφονία και αργότερα αναχώρησε για το Ρόκφορντ του Ιλινόις. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκε στον McKee.  Η αστυνομία δεν έχει προσδιορίσει ακόμη το πιθανό κίνητρο πίσω από τη θανάσιμη επίθεση.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι ο McKee είχε φοιτήσει στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Οχάιο, κατείχε άδειες άσκησης επαγγέλματος στο Ιλινόις και την Καλιφόρνια, και ζούσε σε διάφορες πολιτείες από το 2020, συμπεριλαμβανομένων της Βιρτζίνια και της Νεβάδα.

Εργαζόταν ως αγγειοχειρουργός σε ιατρείο στην περιοχή του Ρόκφορντ, όπου και βρέθηκε το όχημά του. Ο McKee θα παραμείνει υπό κράτηση στο Ιλινόις μέχρι να εκδοθεί πίσω στο Οχάιο.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο – Τι ανεξήγητο συνέβη, σύμφωνα με τους επιστήμονες;

Λίπος στην κοιλιά: Το μόνο που λειτουργεί για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, σύμφωνα με ειδικό

Νέα έρευνα για την ηλεκτρική ενέργεια: Γιατί οι καταναλωτές στρέφονται στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος

Χρηματιστήριο: Χρυσή 5ετία με κέρδη 162,14% – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα υπερκέρδη του τραπεζικού δείκτη και ποιοι είν...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:02 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις στο Ιράν – «Θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία»

Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη που βάζει στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις, ενώ απειλεί κα...
13:46 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση – Οι ρωσικές δυνάμεις υποστηρίζουν πως κατέλαβαν χωριό στη Ζαπορίζια

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, μετά...
12:34 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Daily Mail: Σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία ζήτησε ο Τραμπ από τις ειδικές δυνάμεις – Οι πιέσεις από τα «γεράκια» της πολιτικής και οι αντιδράσεις

Εντολή να καταρτίσουν σχέδιο για την εισβολή στη Γροιλανδία, φέρεται να έχει δώσει στους διοικ...
12:18 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Συρία: Ο στρατός συνέλαβε 300 Κούρδους μαχητές στο Χαλέπι

Οι συριακές δυνάμεις απομάκρυναν περισσότερους από 400 Κούρδους μαχητές από τη συνοικία Σέιχ Μ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι