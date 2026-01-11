Άγρια διπλή δολοφονία: Γιατρός σκότωσε την πρώην γυναίκα του και τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους

Άγρια διπλή δολοφονία στο Οχάιο των ΗΠΑ. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην συζύγου μιας γυναίκας για τη στυγερή δολοφονία τόσο της ίδιας και του άντρα της. Ο 39χρονος Michael David McKee κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα το ζευγάρι μέσα στο σπίτι του, εγκαταλείποντάς τους νεκρούς ενώ τα δύο μικρά παιδιά τους έκλαιγαν.

Ο 39χρονος συνελήφθη το Σάββατο λίγο πριν το μεσημέρι από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Winnebago στο Ιλινόις. Του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για φόνο σχετικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό των Spencer και Monique Tepe μέσα στο σπίτι τους τεσσάρων υπνοδωματίων στο Κολόμπους, στις 30 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Columbus Dispatch και τα έγγραφα του οικογενειακού δικαστηρίου της κομητείας Franklin, ο McKee παντρεύτηκε τη Monique το 2015, ενώ εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Μάιο του 2017. Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι το διαζύγιο ήταν συναινετικό, με το πρώην ζευγάρι να διαμένει στη Βιρτζίνια εκείνη την περίοδο.

Ο 37χρονος Spencer και η 39χρονη Monique δολοφονήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις έναν μήνα πριν συμπληρώσουν την πέμπτη επέτειο του γάμου τους.

«Τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει την οδυνηρή απώλεια δύο ανθρώπων που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή», ανέφερε η οικογένεια Tepe σε ανακοίνωσή της μετά τη σύλληψη του McKee, σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη συνεχή υποστήριξη, τις προσευχές και τη συμπόνια που έδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της τραγωδίας. Καθώς η υπόθεση προχωρά, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη ότι θα αποδώσει πλήρως τις ευθύνες στον ένοχο».

«Η Monique και ο Spencer παραμένουν στις καρδιές μας και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την αγάπη τους στα δύο παιδιά που άφησαν πίσω τους, προστατεύοντάς τα. Θα συνεχίσουμε να τιμούμε τη ζωή τους και το φως που έφεραν σε αυτόν τον κόσμο».

Τα άψυχα σώματα του ζευγαριού βρέθηκαν όταν έντρομοι φίλοι τους πήγαν στο σπίτι γύρω στις 9 το πρωί και κάλεσαν επανειλημμένα το 911, αφού ο Spencer, ο οποίος εργαζόταν στο Athens Dental Depot, δεν είχε εμφανιστεί στη δουλειά του.

Μετά την έρευνα των αρχών, ο Spencer βρέθηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες, ενώ η σύζυγός του έφερε τουλάχιστον έναν πυροβολισμό στο στήθος, σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας.

Η 4χρονη κόρη και ο 1 έτους γιος του ζευγαριού -που βρέθηκαν επίσης μέσα στο σπίτι να κλαίνε- δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της στυγερής δολοφονίας.

Η βίαιη επίθεση σημειώθηκε μεταξύ 2 και 5 τα ξημερώματα της 30ης Δεκεμβρίου στον πάνω όροφο της κατοικίας. Δεν εντοπίστηκε όπλο στον τόπο του εγκλήματος και δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ανέφερε η αστυνομία.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, έδειχνε ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» να περπατά σε ένα στενό κοντά στο σπίτι του ζευγαριού τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας των πυροβολισμών.

Οι ερευνητές του Κολόμπους δήλωσαν ότι εντόπισαν ένα όχημα που έφτασε στη γειτονιά Weinland Park, όπου ζούσε το ζευγάρι, πριν από τη διπλή δολοφονία και αργότερα αναχώρησε για το Ρόκφορντ του Ιλινόις. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκε στον McKee. Η αστυνομία δεν έχει προσδιορίσει ακόμη το πιθανό κίνητρο πίσω από τη θανάσιμη επίθεση.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι ο McKee είχε φοιτήσει στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Οχάιο, κατείχε άδειες άσκησης επαγγέλματος στο Ιλινόις και την Καλιφόρνια, και ζούσε σε διάφορες πολιτείες από το 2020, συμπεριλαμβανομένων της Βιρτζίνια και της Νεβάδα.

Εργαζόταν ως αγγειοχειρουργός σε ιατρείο στην περιοχή του Ρόκφορντ, όπου και βρέθηκε το όχημά του. Ο McKee θα παραμείνει υπό κράτηση στο Ιλινόις μέχρι να εκδοθεί πίσω στο Οχάιο.