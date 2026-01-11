Λαμία: Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένας ηλικιωμένος έπειτα από φωτιά στο σπίτι του – ΒΙΝΤΕΟ 

κοινωνία

Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα σήμανε το πρωί της Κυριακής (11/1) στη νότια πλευρά της πόλης της Λαμίας και συγκεκριμένα στην οδό Λεβαδείας στο Παγκράτι.

Όπως μεταδίδει το lamiareport, οι γείτονες είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΠΥ Λαμίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και το γερανοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα έναν ηλικιωμένο, τον οποίο είχε σπεύσει να βοηθήσει και ο γιος του που διέμενε κοντά.

Ο ηλικιωμένος, που είχε εισπνεύσει πολύ καπνό, παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο γιος του, ο οποίος είχε μπει και αυτός στο φλεγόμενο σπίτι, αρνήθηκε τη διακομιδή του.

Οι πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης κάνουν λόγο για πυρκαγιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και δυστυχώς το σπίτι στο εσωτερικό του καταστράφηκε ολοσχερώς.

 

