Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έντονο κύμα ψύχους και ισχυροί βοριάδες από το απόγευμα, σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χιόνια Πάρνηθα

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε λίγα λεπτά νωρίτερα, το πρωί της Κυριακής η ΕΜΥ, εξαιτίας της επικείμενης ψυχρής εισβολής.

Αναλυτικά:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

  • Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας, με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους, ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά, αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.
  • Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).
  • Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.
  • Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).
  • Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές, εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης, όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιπώδες ήπαρ: Τα συμπτώματα στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο

Η Kate Winslet αποκαλύπτει: «Φιλούσα αγόρια και κορίτσια, δεν είχα αποφασίσει» – Πώς επηρέασε την καριέρα της;

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αύριο η πρεμιέρα-Τι πρέπει να προσέχετε στις αγορές σας και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα κ...

«Ειδικά» επιδόματα των 300 ευρώ και των 600 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και ποιοι θα τα λ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:26 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένας ηλικιωμένος έπειτα από φωτιά στο σπίτι του – ΒΙΝΤΕΟ 

Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα σήμανε το πρωί της Κυριακής (11/1) στη νότια πλευρά της πόλ...
11:52 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο με σύγκρουση ασθενοφόρου και ταξί στο Χίλτον – ΦΩΤΟ αναγνώστη 

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα, το πρωί της Κυριακής, στο κέντρ...
11:36 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ – Η ανάρτηση Κολυδά

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες από την ΕΜΥ εξαι...
11:20 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά της χώρας – Χιονισμένα τοπία σε Φλώρινα, Ορεινή Ναυπακτία, Αιτωλοακαρνανία και Τρίκαλα 

Το πρώτο χιόνι του 2026 έπεσε σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας μας, «ντύνοντας» στα λευκά ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι