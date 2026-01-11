Αν σας ενοχλούν αυτές οι 11 συμπεριφορές, ο εγκέφαλός σας επεξεργάζεται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους

Ακόμα και αν αντιλαμβανόμαστε την ευφυΐα μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης και των γνώσεων, η αλήθεια είναι ότι όλα ξεκινούν από τον εγκέφαλο. Όπως υποδεικνύει μια μελέτη από το Nature Communications, η ταχύτητα επεξεργασίας του εγκεφάλου και οι εσωτερικές συνδέσεις που δημιουργούνται είναι αυτές που τροφοδοτούν τη λήψη αποφάσεων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και την περιέργεια των πραγματικά ευφυών ανθρώπων.

Επομένως, αν αυτές οι καθημερινές συμπεριφορές σάς προκαλούν εκνευρισμό, το μυαλό σας πιθανότατα επεξεργάζεται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από τους περισσότερους. Βρίσκεστε πάντα ένα βήμα μπροστά, βλέπετε τη συνολική εικόνα ή εξετάζετε πιο προοδευτικά θέματα από τους γύρω σας. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τυχαία πράγματα, όπως οι υπερβολικές εξηγήσεις και η έλλειψη προγραμματισμού, σας προκαλούν δυσφορία.

Ασαφείς υπεραναλυτικές οδηγίες

Πλάνα χωρίς ορισμένο χρονοδιάγραμμα

Οι παρεμβολές

Ανούσιες “κοινωνικές” συζητήσεις

Άστοχοι διάλογοι

Η άγνοια

Ανούσιοι κανόνες και οδηγίες

Άσκοπες τυπολατρίες

Το multitasking

H υπερανάλυση των πάντων

Το να μην σας παίρνουν στα σοβαρά

Ασαφείς υπεραναλυτικές οδηγίες

Σύμφωνα με μια μελέτη από το WIREs Cognitive Science, οι άνθρωποι με υψηλό IQ έχουν την πρόθεση να απλοποιούν τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι η σύγχρονη κουλτούρα φαίνεται να πιστεύει το αντίθετο. Είτε πρόκειται για μια εξήγηση στη δουλειά, τη γενική τους γλώσσα και το λεξιλόγιο, είτε για καθημερινές δυσκολίες, πάντα προσπαθούν να κάνουν τα πράγματα πιο απλά, προσβάσιμα και εύκολα κατανοητά.

Γι’ αυτό και οι ασαφείς, υπερβολικά περίπλοκες εξηγήσεις, συνήθως φτιαγμένες από άτομα που προσπαθούν να μιμηθούν την ευφυΐα, είναι κάτι που ενοχλεί τους πραγματικά ευφυείς ανθρώπους.

Αν, λοιπόν, σας εκνευρίζουν οι εταιρικές ορολογίες ή οι μακροσκελείς εξηγήσεις χωρίς σαφή στόχο, είναι πολύ πιθανό ο εγκέφαλός σας να επεξεργάζεται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από τους περισσότερους. Μπορείτε να δείτε τη μεγάλη εικόνα, ακόμα κι αν κανείς άλλος δεν μπορεί.

Πλάνα χωρίς ορισμένο χρονοδιάγραμμα

Είτε πρόκειται για το να περάσετε τη βραδιά σας με φίλους, είτε για μια επαγγελματική συνάντηση, αν δεν υπάρχει πρόγραμμα ή ατζέντα, είναι πολύ πιθανό να εκνευριστείτε αν ο εγκέφαλός σας επεξεργάζεται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από τους περισσότερους.

Ενώ μια μελέτη από το Nature Communications υποδεικνύει ότι αυτά τα άτομα αντιδρούν καλύτερα στις αλλαγές και τα απρόβλεπτα γεγονότα σε σχέση με εκείνους που έχουν χαμηλότερους χρόνους επεξεργασίας στον εγκέφαλο, οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτή την ικανότητα εκτιμούν να έχουν πρώτα όλες τις πληροφορίες.

Χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους για να σκεφτούν τη “μεγάλη εικόνα” και να εξοικονομήσουν ενέργεια, σχεδιάζοντας για τις δικές τους ανάγκες με πλήρη γνώση των στοιχείων.

Οι παρεμβολές

Όταν ο εγκέφαλος κάποιου επεξεργάζεται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από τους περισσότερους, οι συζητήσεις μπορούν να μοιάζουν να κυλούν με ευκολία. Κατανοούν τα πράγματα, εκφράζουν τη γνώμη τους και συνδέονται με τους άλλους με έναν εύκολο και φυσικό τρόπο, οπότε δεν είναι έκπληξη ότι οποιαδήποτε διακοπή στην ροή τους προκαλεί εκνευρισμό.

Αν το να σας διακόπτει κάποιος ή το να πρέπει να παλέψετε για να τραβήξετε την προσοχή σε μια συζήτηση σας ενοχλεί, είναι πολύ πιθανό ο εγκέφαλός σας να επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε άλλο επίπεδο. Εισέρχεστε εύκολα στην ροή των συζητήσεων και όταν η ροή σας σαμποτάρεται από κάποιον που δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του, όχι μόνο εκνευρίζεστε, αλλά και σαμποτάρετε τη σύνδεση που χτίζετε εκείνη τη στιγμή.

Ανούσιες “κοινωνικές” συζητήσεις

Οι εγκέφαλοί μας επεξεργάζονται τις πληροφορίες από συζητήσεις και αλληλεπιδράσεις με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το άτομο. Αν ο εγκέφαλος κάποιου λειτουργεί πιο γρήγορα από των άλλων και προέρχεται από έναν χώρο υψηλής νοημοσύνης, είναι πολύ πιθανό οι συζητήσεις να κυλούν αβίαστα και να γίνονται κατανοητές γρήγορα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, αναζητούν πιο ουσιαστικές συνδέσεις αντί για επιφανειακές συζητήσεις — δεν τους τρομάζει ή τους ανησυχεί το να κατανοούν, ακόμα κι αν πρόκειται για νέους φίλους ή συντρόφους. Οι επιφανειακές συζητήσεις τους φαίνονται σαν χάσιμο χρόνου, ειδικά όταν υπάρχουν ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις με μεγαλύτερο βάθος.

Άστοχοι διάλογοι

Αν συνεχώς λαμβάνετε τα ίδια emails, κάνετε τις ίδιες συζητήσεις σε συναντήσεις ή διαφωνείτε για τα ίδια θέματα ξανά και ξανά με τον σύντροφό σας, είναι πολύ πιθανό να εκνευρίζεστε και να γίνεστε ανυπόμονοι αν έχετε υψηλή ευφυΐα.

Αν ο εγκέφαλός σας επεξεργάζεται γρήγορα τις πληροφορίες, προσαρμόζεστε εύκολα στις αλλαγές και συχνά απορροφάτε το νόημα πίσω από τα πράγματα πολύ γρήγορα.

Έτσι, αν επιλύσετε μια διαφωνία, μάθετε από ένα λάθος ή κάνετε μια συζήτηση, το πιθανότερο είναι ότι θα το κρατήσετε μέσα σας. Δεν χρειάζεται να επιστρέφετε σε αυτό ξανά, γιατί το έχετε ήδη κατανοήσει και εφαρμόσει.

Η άγνοια

Αν καθημερινές συμπεριφορές, όπως το να παρατηρείτε έναν αδαή άνθρωπο, σας ενοχλούν, είναι πολύ πιθανό ο εγκέφαλός σας να επεξεργάζεται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από τους περισσότερους. Τους εντοπίζετε σχεδόν αμέσως. Δυστυχώς, σύμφωνα με μια μελέτη από το Journal of Intelligence, πολλοί ήσυχοι και ταπεινοί διανοητές συχνά επικρίνουν τη “δήθεν” ευφυΐα από αδαείς ανθρώπους.

Άτομα με περισσότερη άγνοια και λιγότερη ευφυΐα είναι συχνά τα πιο υπερβολικά σίγουρα για τον εαυτό τους, μεγαλώνοντας αδιαφορώντας για το γεγονός ότι η φασαρία τους και οι υποσχέσεις τους απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

Υπόσχονται περισσότερα από ό,τι μπορούν να προσφέρουν, ενώ οι πραγματικά ευφυείς άνθρωποι συχνά παραδίδουν περισσότερα από ό,τι αναμένονται, επεξεργαζόμενοι πληροφορίες, επιλύοντας προβλήματα και καλύπτοντας ανάγκες, χωρίς να χρειάζεται να διαφημίζουν τα κατορθώματά τους εκ των προτέρων.

Ανούσιοι κανόνες και οδηγίες

Ενώ οι ευφυείς άνθρωποι είναι συνήθως πιο ανοιχτόμυαλοι από τον μέσο άνθρωπο, σκέφτονται τρία βήματα μπροστά και επιλύουν προβλήματα με μοναδικούς τρόπους, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποκομμένοι από τους κανόνες και κανονισμούς που ακολουθούν οι άλλοι. Φυσικά, δεν αμφισβητούν τα πάντα για να δημιουργήσουν χάος, αλλά συνήθως παρατηρούν πράγματα που οι άλλοι παραβλέπουν.

Είτε πρόκειται για έναν κανόνα στη δουλειά που φαίνεται αντιφατικός, είτε για μια οδηγία που επιβραδύνει τη διαδικασία τους, οι ευφυείς άνθρωποι, των οποίων οι εγκέφαλοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από τους περισσότερους, συχνά εκνευρίζονται από πράγματα που διαταράσσουν τη ροή τους.

Αισθάνονται απογοήτευση όταν τα πράγματα δεν βγάζουν νόημα και επιθυμούν να έχουν τον χώρο να αμφισβητούν και να εξελίσσουν την κατανόησή τους χωρίς αυστηρούς κανόνες και προσδοκίες.

Άσκοπες τυπολατρίες

Από την επιχειρηματική ορολογία μέχρι τους άβολους ενδυματολογικούς κώδικες, αν τέτοιες περιττές τυπικότητες σας ενοχλούν, είναι πολύ πιθανό ο εγκέφαλός σας να επεξεργάζεται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από τους περισσότερους. Εκτιμάτε το ανοιχτό μυαλό και τη δυνατότητα πειραματισμού, ακόμα κι αν πρόκειται για μικρά πράγματα, όπως το να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο στη δουλειά, και το να ακολουθείτε κανόνες και κανονισμούς που δεν έχουν πάντα νόημα αφαιρεί τη χαρά από αυτές τις μικρές καθημερινές διαδικασίες.

Ενώ αυτή η γλώσσα στο επαγγελματικό περιβάλλον μπορεί να βοηθά κάποιους ανθρώπους να νιώθουν σημαντικοί, γενικά είναι απρόσιτη και αποκλειστική για τους περισσότερους. Δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν περιλαμβάνονται και μπορεί να είναι δύσκολη στην κατανόηση, γι’ αυτό και οι ευφυείς άνθρωποι — που επιθυμούν την απλότητα και τη σαφήνεια — τη μισούν.

Το multitasking

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2024, η συνεχής ενασχόληση με πολλές εργασίες, μπορεί στην πραγματικότητα να βλάψει τις γνωστικές λειτουργίες, όπως η συγκέντρωση και η μνήμη, αυξάνοντας τα επίπεδα άγχους όταν προσπαθείτε να κάνετε περισσότερες από μία δουλειές ταυτόχρονα.

Ακόμα και αν παρακολουθείτε τηλεόραση και εργάζεστε ταυτόχρονα στον υπολογιστή, αυτή η προσπάθεια να ισορροπήσετε την προσοχή σας μπορεί να καταστήσει δύσκολη τη συγκέντρωση. Έτσι, αν αυτές οι καθημερινές συμπεριφορές σας ενοχλούν και σας καταβάλουν, είναι πολύ πιθανό ο εγκέφαλός σας να επεξεργάζεται τις πληροφορίες πιο γρήγορα από τους περισσότερους.

Εστιάζετε έντονα σε μία μόνο εργασία, τη σκέφτεστε και την επεξεργάζεστε πιο γρήγορα από τους περισσότερους ανθρώπους, και δυσκολεύεστε όταν αναμένεται να ισορροπήσετε περισσότερα από ένα πράγματα σε αυτήν την ικανότητα.

H υπερανάλυση των πάντων

Αν κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση ροής επίλυσης ενός προβλήματος και δουλεύει πάνω σε ένα ζήτημα με τον δικό του τρόπο, είναι απολύτως κατανοητό ότι το να πρέπει να εξηγεί κάθε μικρή λεπτομέρεια και να δικαιολογεί τις επιλογές του σε κάποιον που δεν καταλαβαίνει, θα είναι απογοητευτικό.

Ο εγκέφαλός τους λειτουργεί σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τους γύρω τους, και ενώ εκτιμούν την ενσωμάτωση και την καθαρότητα, δεν είναι όλα για να γίνονται κατανοητά πλήρως από όλους.

Το να μην σας παίρνουν στα σοβαρά

Το ανοιχτό μυαλό είναι ένα από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συνδέονται άμεσα με την ευφυΐα, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. Αυτό σημαίνει ότι τα πιο ευφυή άτομα είναι συχνά τα πιο περίεργα και πειραματικά στις καθημερινές τους ζωές.

Παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να μην ακολουθούν αυστηρούς κανόνες ή να πληρούν τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες που προσκολλώνται οι άλλοι, προτιμούν να προκαλούν τον εαυτό τους με το καινούργιο, κάτι που πολλοί φοβούνται να τολμήσουν.

Αυτά τα άτομα εκτιμούν την αλλαγή, και η ταχύτητα επεξεργασίας του εγκεφάλου τους τους επιτρέπει να προσαρμόζονται σε αυτήν και να μαθαίνουν μέσα από τις προκλήσεις. Ωστόσο, ακριβώς γι’ αυτό, το να μην λαμβάνονται στα σοβαρά απλώς και μόνο επειδή τολμούν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα και να αμφισβητούν τα όρια τους, είναι κάτι που τους εκνευρίζει ιδιαίτερα.