Σάλος με τα «πορτάκια για σκύλους» στο τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού – «Κάποια ζώα απειλούνται ακόμη και με λιμοκτονία» προειδοποιούν οι ειδικοί στην άγρια ζώη

Εργολάβοι που έχουν προσληφθεί από το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) εγκαθιστούν περίπου 50 «πορτάκια για σκύλους» (doggie doors) σε τμήματα του τείχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, κατά μήκος της Αριζόνα και της Καλιφόρνια. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι ειδικοί στην άγρια ζωή έχουν ξεσηκωθεί.

Υποστηρίζουν ότι τα ανοίγματα αυτά -με μέγεθος 20 επί 25 εκατοστά- είναι υπερβολικά μικρά και θα εμποδίσουν τα μεγαλύτερα ζώα να ακολουθήσουν τις φυσικές μεταναστευτικές τους συνήθειες, προκαλώντας παράλληλα αναστάτωση στα οικοσυστήματα. Οι ειδικοί ανησυχούν για μείωση των πληθυσμών, ακόμη και για περιπτώσεις λιμοκτονίας των ζώων.

Ζώα όπως οι ασβοί, οι αλεπούδες, τα οπόσουμ, οι νυφίτσες, τα κουνέλια, τα φίδια και οι χελώνες της ερήμου μπορούν να περάσουν. Ωστόσο, μεγαλύτερα πλάσματα -συμπεριλαμβανομένων των ορεινών λιονταριών (κούγκαρ), των ιαγουάρων, των ελαφιών και των αγριοπρόβατων- θα επηρεαστούν από την αδυναμία τους να περάσουν στην άλλη πλευρά, σύμφωνα με το περιοδικό National Geographic.

Οι ειδικοί ανησυχούν επίσης για τον μικρό αριθμό «θυρών» σε έναν τόσο μακρύ και εκτεταμένο φράχτη. Τα νότια σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό έχουν μήκος περίπου 1.933 μίλια (3.110 χλμ.), εκτείνονται από τον Ειρηνικό Ωκεανό έως το άκρο του Νότιου Τέξας. Περίπου 700 μίλια διαθέτουν ήδη περίφραξη, σύμφωνα με το CNN, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στη χρονοβόρα διαδικασία ανάθεσης και κατασκευής.

«Αυτό μοιάζει με κακόγουστο αστείο», δήλωσε ο Laiken Jordahl, υποστηρικτής των δημόσιων γαιών και της άγριας ζωής στην περιβαλλοντική οργάνωση Center for Biological Diversity, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι υπάρχουν «μόνο πενήντα από αυτά τα μικροσκοπικά ανοίγματα».

Η Christina Aiello και ο Miles Traphagen, δύο από τους ερευνητές του δικτύου Wildlands Network, επισκέφθηκαν το τείχος για να δουν τις συνθήκες από κοντά και αποχώρησαν απογοητευμένοι.

«Ήρθαμε να δούμε την κατάσταση στα σύνορα όπου σχεδιάζουν να χτίσουν το τείχος», δήλωσε ο Traphagen στο ειδησεογραφικό δίκτυο KTSM El Paso. «Δεν μπορούμε απλώς να πετάμε στα σκουπίδια όλη τη βιοποικιλότητα και την κληρονομιά της φυσικής μας ιστορίας για να λύσουμε ένα πρόβλημα που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πιο εποικοδομητικά, για παράδειγμα, αναμορφώνοντας τα μεταναστευτικά μας προγράμματα». Προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή του τείχους, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) παρακάμπτει αρκετούς περιβαλλοντικούς νόμους ώστε να επισπευσθούν οι εργασίες.

«Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ταχεία κατασκευή φυσικών εμποδίων και δρόμων. Τα έργα που εκτελούνται με αυτή τη διαδικασία εξαίρεσης αποτελούν κρίσιμα βήματα για την ασφάλεια των νότιων συνόρων και ενισχύουν τη δέσμευσή μας για τη φύλαξή τους», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP), Matthew Dyman, δήλωσε ότι η υπηρεσία συνεργάστηκε στενά με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και άλλους ομοσπονδιακούς φορείς για να επιλέξει τα καλύτερα σημεία για τα περάσματα, βασιζόμενη σε υπάρχοντα δεδομένα για την κατανομή των ειδών και τις μεταναστευτικές διαδρομές.