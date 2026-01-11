Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Αμερικανό τουρίστα που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε στα social media, βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένας Αμερικανός τουρίστας για την εμπειρία του στο ΕΣΥ, με τον υπουργό να το σχολιάζει στην ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει, στο Χ ο κ. Γεωργιάδης, ο τουρίστας επαινεί τη νοσηλεία που είχε το παιδί του στη Χαλκίδα, μετά το μικρό ατύχημα σε πατινάζ, συγκρίνοντας το σύστημα Υγείας της Ελλάδας με εκείνο των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Στο Tik tok ένας Αμερικανός με το όνομα sixyouellos ανέβασε αυτό το βίντεο για να μοιραστεί με τους ακολούθους του την εμπειρία του από το ΕΣΥ. Το κοριτσάκι του είχε, στην Χαλκίδα, ένα μικρό ατύχημα (της ευχόμαστε πολλά περαστικά) και με την ευκαιρία αυτή συγκρίνει τα δύο συστήματα ΗΠΑ/Ελλάδος. Έχω πολλές φορές πει ότι όλη μέρα κατηγορούμε το ΕΣΥ αλλά δεν συνειδητοποιούμε πόσο γενναιόδωρο είναι με όλους μας. Και με τους ασφαλισμένους και με τους ανασφαλίστους. Προβλήματα έχουμε πολλά, αλλά παραμένουμε με ένα λειτουργικό και απολύτως δωρεάν σύστημα Υγείας».