Θεσσαλονίκη: «Μου κάνανε δύο στρώσεις με ράμματα, έχει διαλυθεί το πρόσωπό μου» – Συγκλονίζει η 45χρονη που τραυματίστηκε στο εμπορικό κέντρο

  • Μία 45χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα κομμάτι οροφής καταστήματος έπεσε πάνω της.
  • Η ίδια έχει σπασμένη μύτη, σπασμένο πλευρό, πάρα πολλά ράμματα στο μέτωπο και εσωτερικά κατάγματα στην πλάτη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχει διαλυθεί το πρόσωπό μου».
  • Η τραυματίας τόνισε ότι από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν παιδιά που βρίσκονταν κοντά της και ξεκαθάρισε: «Εννοείται ότι θα κινηθώ νομικά. Σε όλους τους υπεύθυνους».
Μία απλή βόλτα σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατέληξε στα επείγοντα για μία 45χρονη γυναίκα, καθώς ένα κομμάτι οροφής καταστήματος και έπεσε πάνω της.

«Ψωνίσαμε, πήγαμε με την κουμπάρα μου, φάγαμε σε άλλο κατάστημα και εγώ μετά ήθελα να πάρω νερό. Πήγα, πήρα δύο μπουκαλάκια νερό, τα πλήρωσα. Έβαλα το πορτοφόλι στην τσάντα μου, γύρισα να φύγω και μετά δεν θυμάμαι τίποτα», ανέφερε στο Mega η 45χρονη τραυματίας και πρόσθεσε:

«Έπεσε η οροφή στο κεφάλι μου. Θυμάμαι τον κόσμο που ήταν μαζεμένος τριγύρω μου και με βοηθούσε. Εγώ δεν κατάλαβα δεν ξέρω ξαφνικά μαύρισαν όλα, βρέθηκα κάτω και μου είπαν ότι έπεσε η οροφή. Μετά γιατροί μου έδειξαν την οροφή πώς ήταν και αυτά. Δηλαδή εγώ δεν μπόρεσα καν να την δω εκείνη την ώρα».

Η ίδια έχει σπασμένη μύτη, σπασμένο πλευρό, πάρα πολλά ράμματα στο μέτωπο. «Λείπει ένα ολόκληρο κομμάτι κρέας. Ήταν μόνο το κρανίο μου. Διαλυμένη μύτη. Ολόκληρο κομμάτι να λείπει από το μέτωπο και να έχω 100 ράμματα. Δεν ξέρω πόσα ράμματα. Με ράβανε τρεις ώρες τα παιδιά. Μου κάνανε δύο στρώσεις με ράμματα. Δύο στρώσεις. Να φανταστείς έχω ράμματα και στα μάτια τριγύρω και όλο το πρόσωπό μου είναι μέσα στα ράμματα. Έχει καταστραφεί τελείως. Είμαι πολυτραυματίας».

Και δεν έφταναν μόνο αυτά. Λόγω του ατυχήματος η 45χρονη έχει και εσωτερικά κατάγματα στην πλάτη. «Τώρα περιμένω στο νοσοκομείο να μου φέρουνε νάρθηκα στην πλάτη. Θα το φοράω τουλάχιστον 4 μήνες. Θα μπορούσα άνετα να μην ζω τώρα.

Από καθαρή τύχη η 45χρονη γυναίκα απέφυγε τα χειρότερα, τόνισε χαρακτηριστικά η 45χρονη. «Είναι τραγικό. Και πριν από μένα είχαν πάρει νερά δύο παιδάκια δίπλα μου. Δηλαδή μπορεί να ήταν 7, 8 χρονών. Δηλαδή πώς δεν έπεσε πάνω στα παιδάκια να τα σκοτώσει κιόλας που είναι και πιο μικροσκοπικά, έτσι; Ευτυχώς που έπεσε σε μένα. Εννοείται ότι θα κινηθώ νομικά. Σε όλους τους υπεύθυνους. Όποιος θα είναι, η κατασκευαστική φταίει, ο κόσμος φταίει, δεν ξέρω ποιος φταίει γι’ αυτό το πράγμα. Εμένα μου έχει διαλύσει το πρόσωπό μου αυτή την στιγμή και είμαι 45 χρόνων».

 

 

 

 

 

 

