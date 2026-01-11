Ηράκλειο: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε 6.000 ευρώ για πλαστογράφηση εγγράφου

Σύνοψη από το

  • Στη σύλληψη ενός δημοτικού υπαλλήλου στο Ηράκλειο προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών.
  • Η σύλληψη έγινε κατόπιν καταγγελίας, καθώς ο υπάλληλος προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης πολίτη, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.
  • Το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, μαζί με το πλαστογραφημένο έγγραφο και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

άντρας χειροπέδες

Στη σύλληψη ενός δημοτικού υπαλλήλου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, η σύλληψη του έγινε κατόπιν καταγγελίας ημεδαπής και στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς που διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος δημοτικής υπηρεσίας, προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης της ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προηγουμένως προσημειωθεί, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω πλαστογραφημένο έγγραφο καθώς και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να μάθετε αν κάποιος σας ακούει πραγματικά; Μετρήστε πόσες φορές ανοιγοκλείνει τα μάτια του

Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο – Τι ανεξήγητο συνέβη, σύμφωνα με τους επιστήμονες;

Νέες ασφαλιστικές εισφορές: Τι πρέπει να γνωρίζουν για τη σύνταξη τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες

Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται νέα πληρωμή-Πότε θα γίνει και ποιους θα αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:02 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Αλεξανδρούπολη: Μετεωρολόγος εξηγεί πώς προκλήθηκε το καιρικό φαινόμενο που έπληξε την πόλη – Οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 154.5 χλμ./ώρα

Ο συντονισμός, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι απαιτούμενες άμεσες ενέργειες για την προστασία ...
17:52 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Σε εξέλιξη η ψυχρή εισβολή με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας – «Πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων για χιόνια στην Αττική»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, η οποία θα διαρκέσει για το επόμενο τριήμερ...
17:39 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Διάσωση αλόγων σε πλημμυρισμένο δασάκι στην Καστοριά – Συγκινητικό βίντεο

Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων σε περιοχές του νομού Καστοριάς τα ποτάμια φούσκωσαν και δημ...
16:42 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τρεις συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση και σούζες στη λεωφόρο Αθηνών – Δείτε βίντεο

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στην Αττική, καθώς έκαναν σούζες στην λεωφόρο Αθηνών, στην Περιφερει...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι