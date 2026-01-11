Διάσωση αλόγων σε πλημμυρισμένο δασάκι στην Καστοριά – Συγκινητικό βίντεο

Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων σε περιοχές του νομού Καστοριάς τα ποτάμια φούσκωσαν και δημιουργήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο Θωμάς Παγουνάδης, πεταλωτής και ιδιοκτήτης φάρμας στη Μεσοποταμία Καστοριάς ανέβασε στα social media συγκινητικό βίντεο με τη διάσωση των αλόγων του από την πλημμύρα. Η στάθμη του νερού από την υπερχείλιση του ποταμού σε μερικά σημεία έφτασε και τα δύο μέτρα.

Ο Θωμάς Παγουνάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή “Περίμετρος” περιέγραψε την εμπειρία με τη διάσωση των αλόγων, τονίζοντας πως δε θα άφηναν τα ζώα για κανένα λόγο.