Διάσωση αλόγων σε πλημμυρισμένο δασάκι στην Καστοριά – Συγκινητικό βίντεο

  • Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων σε περιοχές του νομού Καστοριάς, τα ποτάμια φούσκωσαν και δημιουργήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.
  • Ο Θωμάς Παγουνάδης, ιδιοκτήτης φάρμας στη Μεσοποταμία Καστοριάς, ανέβασε συγκινητικό βίντεο με τη διάσωση των αλόγων του από την πλημμύρα, όπου η στάθμη του νερού έφτασε τα δύο μέτρα.
  • Μιλώντας στην ΕΡΤ3, ο κ. Παγουνάδης περιέγραψε την εμπειρία, τονίζοντας πως «δε θα άφηναν τα ζώα για κανένα λόγο».
Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων σε περιοχές του νομού Καστοριάς τα ποτάμια φούσκωσαν και δημιουργήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο Θωμάς Παγουνάδης, πεταλωτής και ιδιοκτήτης φάρμας στη Μεσοποταμία Καστοριάς ανέβασε στα social media συγκινητικό βίντεο με τη διάσωση των αλόγων του από την πλημμύρα. Η στάθμη του νερού από την υπερχείλιση του ποταμού σε μερικά σημεία έφτασε και τα δύο μέτρα.

Ο Θωμάς Παγουνάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή “Περίμετρος” περιέγραψε την εμπειρία με τη διάσωση των αλόγων, τονίζοντας πως δε θα άφηναν τα ζώα για κανένα λόγο.

 

