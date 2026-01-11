Ίλιον: Συναγερμός για την εξαφάνιση 59χρονου – Τελευταία φορά εθεάθη στο Καματερό σε δασική περιοχή

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 59χρονου Μόδεστου Κατσαρού, από την περιοχή του Ίλιον, στις 7 Ιανουαρίου 2026. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» κινητοποίησε τις αρχές, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
  • Τελευταία φορά εθεάθη στο Καματερό Αττικής σε δασική περιοχή. Ο Μόδεστος Κατσαρός έχει ύψος 1,80 μ., βάρος 110 κιλά, γκρίζα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια.
  • Η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ» και άλλες ομάδες κινητοποιήθηκαν άμεσα στο πεδίο. Οποιοσδήποτε έχει πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017».
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 59χρονου Μόδεστου Κατσαρού, από την περιοχή του Ίλιον, στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Μόδεστου Κατσαρού και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και την δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του κοινωνικού του περιβάλλοντος, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον για να μας διαθέσει φωτογραφία του αγνοούμενου.

Τελευταία φορά εθεάθη στο Καματερό Αττικής σε δασική περιοχή.

Ο Μόδεστος Κατσαρός έχει ύψος 1,80 μ., έχει βάρος 110 κιλά, έχει γκρίζα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε δεν γνωρίζουμε τι φορούσε. Οδηγούσε ένα Punto Fiat χρώματος γκρι.

Η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ», σε συνεργασία με 6 άτομα της ΕΟΔ (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης), 2 άτομα από την Ομάδα ΔΕΛΤΑ, 2 άτομα από την ομάδα ΟΔΙΚ (Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων) και εθελοντές, κινητοποιήθηκε άμεσα στο πεδίο, χάρις στην πολύτιμη συμβολή της Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος και των όμορων αστυνομικών τμημάτων που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».

18:02 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

