Πλυντήριο πιάτων: Βελτιώστε την απόδοσή του με μια εργασία καθαρισμού που διαρκεί μόνο ένα λεπτό

Το πλυντήριο πιάτων σας βοηθάει να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια στην κουζίνα. Όσο εκείνο αναλαμβάνει να καθαρίσει τα λερωμένα σκεύη σας, εσείς είστε ελεύθεροι να ασχοληθείτε με άλλες δουλειές. Όταν όμως η συσκευή σταματά να λειτουργεί αποδοτικά, δημιουργείται πρόβλημα: τα πιάτα βγαίνουν θαμπά, με υπολείμματα τροφών ή, ακόμα χειρότερα, μια δυσάρεστη μυρωδιά αναδύεται από το εσωτερικό της.

Η απλή λύση για να βελτιώσετε την απόδοση του πλυντηρίου πιάτων

Πριν αρχίσετε να ξοδεύετε χρήματα σε ακριβές επισκευές, ανταλλακτικά ή ακόμα και στην αγορά νέας συσκευής, υπάρχει μια απλή λύση που δεν κοστίζει τίποτα και απαιτεί μόνο ένα λεπτό από τον χρόνο σας: ο καθαρισμός του φίλτρου.

Γιατί το φίλτρο είναι το πιο σημαντικό εξάρτημα

Για όσους δεν το γνωρίζουν, όλα τα πλυντήρια πιάτων διαθέτουν ένα φίλτρο στο κάτω μέρος της συσκευής, ακριβώς κάτω από το κάτω καλάθι. Παρόλο που είναι ένα μικρό εξάρτημα, η σωστή λειτουργία του είναι κρίσιμη.

Ο ρόλος του φίλτρου:

Λειτουργεί σαν σήτα που συγκρατεί τα υπολείμματα τροφίμων.

Φιλτράρει το βρώμικο νερό κατά τη διάρκεια της πλύσης και εμποδίζει το φράξιμο των σωληνώσεων.

Εμποδίζει τη βρωμιά να επανέλθει και να κολλήσει ξανά πάνω στα καθαρά πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα.

Αν το πλυντήριό σας δεν αποδίδει πλέον όπως παλιά, το πιθανότερο είναι ότι το φίλτρο έχει βρωμίσει ή έχει βουλώσει. Η λύση είναι απλή: βγάλτε το και καθαρίστε το.

Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο του πλυντηρίου πιάτων σε ένα λεπτό

Όταν έρθει η ώρα να καθαρίσετε το φίλτρο του πλυντηρίου πιάτων, το πρώτο βήμα είναι να το αφαιρέσετε από τη συσκευή. Κάθε μοντέλο διαφέρει ελαφρώς, οπότε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για συγκεκριμένες οδηγίες. Ωστόσο, στις περισσότερες συσκευές, η διαδικασία είναι η ίδια. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Αφαιρέστε το κάτω καλάθι του πλυντηρίου. Μετακινήστε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού για να φτάσετε στο φίλτρο που βρίσκεται στον πάτο της συσκευής. Στρίψτε το αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα πάνω. Αν δεν το έχετε καθαρίσει ποτέ ή έχει περάσει καιρός, θα παρατηρήσετε αμέσως πόσο θολό και λερωμένο είναι.

Η διαδικασία καθαρισμού βήμα-βήμα

Τα φίλτρα μπορεί να αποτελούνται από ένα κυλινδρικό εξάρτημα ή να έχουν και ένα δεύτερο, επίπεδο τμήμα. Αν το δικό σας έχει δύο μέρη, χωρίστε τα πριν ξεκινήσετε.

Γρήγορο ξέβγαλμα: Τοποθετήστε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης για να απομακρύνετε τις επιφανειακές βρωμιές. Επίμονη βρωμιά: Για τα λίπη που επιμένουν, χρησιμοποιήστε χλιαρό σαπουνόνερο και μια μαλακή βούρτσα (π.χ. μια παλιά οδοντόβουρτσα) για να το τρίψετε προσεκτικά. Στέγνωμα: Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει φυσικά ή σκουπίστε το με ένα πανί μικροϊνών, αν το προτείνει ο κατασκευαστής. Επανατοποθέτηση: Ενώστε ξανά τα μέρη του φίλτρου, τοποθετήστε το στη θέση του και ασφαλίστε το.

Γιατί είναι σημαντικός ο τακτικός καθαρισμός

Μόλις καθαρίσετε το φίλτρο, θα παρατηρήσετε ότι τα σκεύη και τα πιάτα σας βγαίνουν αστραφτερά, χωρίς θαμπάδες ή υπολείμματα τροφών. Καθιερώστε τον καθαρισμό του φίλτρου μία ή δύο φορές τον μήνα. Αυτή η απλή κίνηση συντήρησης όχι μόνο εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση στο πλύσιμο, αλλά βοηθά και το πλυντήριο πιάτων σας να κρατήσει περισσότερα χρόνια.