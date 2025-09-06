Πλυντήριο πιάτων: «Αυτά είναι τα 6 αντικείμενα που μπορείτε να βάλετε στη συσκευή για να εξοικονομήσετε χρόνο», αποκαλύπτει ειδικός στον καθαρισμό

Σταματίνα Στίνη

timeout

Πλυντήριο πιάτων: «Αυτά είναι τα 6 αντικείμενα που μπορείτε να βάλετε στη συσκευή για να εξοικονομήσετε χρόνο», αποκαλύπτει ειδικός στον καθαρισμό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Το να διατηρείτε το σπίτι σας καθαρό μπορεί να είναι μια κουραστική διαδικασία. Πολλοί πιστεύουν πως το πλυντήριο πιάτων είναι μόνο για πιάτα και μαχαιροπίρουνα. Όμως, υπάρχουν πολλά ακόμα αντικείμενα που μπορούν να καθαριστούν με τη βοήθεια της συγκεκριμένης συσκευής, εξοικονομώντας σας κόπο και χρόνο.

Ποτήρια: Το απλό κόλπο για να μην θαμπώνουν στο πλύσιμο, σύμφωνα με ειδικό – «Όλα έχουν να κάνουν με το πλυντήριο πιάτων σας»

Τα 6 αντικείμενα που μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με ειδικό

Η ειδικός στον καθαρισμό Georgia, γνωστή ως @cleanwithgeorgiia στο TikTok, αποκαλύπτει ποια αντικείμενα μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων για να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια.

  • Ράφια ψυγείου: Τα ράφια και οι θήκες της πόρτας του ψυγείου μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Αυτό σας γλιτώνει από τον κόπο να τα καθαρίσετε με το χέρι, προσπαθώντας να φτάσετε σε κάθε γωνιά.
  • Γυάλινο πιάτο φούρνου μικροκυμάτων: Το γυάλινο πιάτο του φούρνου μικροκυμάτων συχνά γεμίζει με λεκέδες και δυσάρεστες οσμές. Μπορείτε να το βάλετε στο πλυντήριο πιάτων για να το καθαρίσετε εύκολα, χωρίς τρίψιμο.
  • Δίσκος φρυγανιέρας: Ο δίσκος της φρυγανιέρας μαζεύει ψίχουλα και υπολείμματα. Μπορείτε να τον πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων, αλλά βεβαιωθείτε ότι τον στεγνώνετε καλά πριν τον ξαναβάλετε στη θέση του.
  • Εξαρτήματα εστίας κουζίνας: Τα εξαρτήματα της κουζίνας είναι συχνά δύσκολο να καθαριστούν. Η Georgia αναφέρει πως το πλυντήριο πιάτων είναι ο πιο εύκολος τρόπος, ειδικά για άτομα που έχουν περιορισμένο χρόνο.
  • Θήκη οδοντόβουρτσας: Η θήκη της οδοντόβουρτσας μαζεύει εύκολα υπολείμματα οδοντόκρεμας και βρωμιά. Δεδομένου ότι είναι ένα είδος ποτηριού, μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων, θα γλιτώσετε το πλύσιμο στο χέρι.
  • Φίλτρα απορροφητήρα: Τέλος, η Georgia αποκαλύπτει ότι καθαρίζει και τα φίλτρα του απορροφητήρα στο πλυντήριο πιάτων.

Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε το πλυντήριό σας

Αν χρησιμοποιείτε συχνά το πλυντήριο πιάτων, είναι σημαντικό να το καθαρίζετε και αυτό. Η εταιρεία Whirlpool συνιστά να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφών από τον πάτο της συσκευής, μετά από κάθε κύκλο. Περιοδικά, καθαρίστε το φίλτρο και χρησιμοποιήστε λευκό ξύδι και μαγειρική σόδα ή ένα ειδικό καθαριστικό για να το διατηρήσετε καθαρό και λειτουργικό.

Ειδικός στον καθαρισμό προειδοποιεί: Μην βάζετε ποτέ αυτά τα αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων – Ποια πράγματα μπορείτε να πλύνετε στη συσκευή
@cleanwithgeorgiia Put those dishwashers to good use!! #clean #cleaning #cleaningtiktok #cleantok #cleaningmotivation ♬ original sound – 🤍🥥S•phia🐚🍨

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία στους νέους: Γιατί 2 στους 3 κάτω των 40 ετών αντιμετωπίζουν πρόβλημα – Τι έδειξε ανησυχητική μελέτη

Τα 10 καλύτερα έλαια για πλούσια και λαμπερά μαλλιά – Πώς να τα χρησιμοποιούμε

Τι κοστίζει στον οικογενειακό προϋπολογισμό το κολατσιό στο σχολείο

Συντάξεις: Εξτρα αύξηση έως 55 ευρώ για 120.000 εργαζόμενους συνταξιούχους – Όλες οι λεπτομέρειες

Παπαγάλος κατέρριψε το Ρεκόρ Γκίνες για την ταχύτερη αναγνώριση 10 χρωμάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το «33» στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:01 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες, πιθανότατα είναι αναξιόπιστοι

Η αριθμολογία είναι μια συναρπαστική αρχαία πρακτική που χρησιμοποιεί την ημερομηνία γέννησης ...
19:32 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Κηπουρική: Ποια φυτά και λαχανικά να φυτέψετε τον Σεπτέμβριο στον κήπο σας

Ο Σεπτέμβριος είναι ένας απαιτητικός μήνας για τους κήπους, με πολλές εργασίες που πρέπει να γ...
17:01 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως σ...
16:02 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτά τα 4 ζώδια νιώθουν πως όλα καταρρέουν – «Μην πανικοβάλλεστε, τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο»

Κάποιες φορές οι πλανητικές ενέργειες είναι πιο δύσκολες για ορισμένα ζώδια σε σχέση με άλλα, ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος