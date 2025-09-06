Πλυντήριο πιάτων: «Αυτά είναι τα 6 αντικείμενα που μπορείτε να βάλετε στη συσκευή για να εξοικονομήσετε χρόνο», αποκαλύπτει ειδικός στον καθαρισμό

Το να διατηρείτε το σπίτι σας καθαρό μπορεί να είναι μια κουραστική διαδικασία. Πολλοί πιστεύουν πως το πλυντήριο πιάτων είναι μόνο για πιάτα και μαχαιροπίρουνα. Όμως, υπάρχουν πολλά ακόμα αντικείμενα που μπορούν να καθαριστούν με τη βοήθεια της συγκεκριμένης συσκευής, εξοικονομώντας σας κόπο και χρόνο.

Τα 6 αντικείμενα που μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με ειδικό

Η ειδικός στον καθαρισμό Georgia, γνωστή ως @cleanwithgeorgiia στο TikTok, αποκαλύπτει ποια αντικείμενα μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων για να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια.

Ράφια ψυγείου : Τα ράφια και οι θήκες της πόρτας του ψυγείου μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Αυτό σας γλιτώνει από τον κόπο να τα καθαρίσετε με το χέρι, προσπαθώντας να φτάσετε σε κάθε γωνιά.

Γυάλινο πιάτο φούρνου μικροκυμάτων : Το γυάλινο πιάτο του φούρνου μικροκυμάτων συχνά γεμίζει με λεκέδες και δυσάρεστες οσμές. Μπορείτε να το βάλετε στο πλυντήριο πιάτων για να το καθαρίσετε εύκολα, χωρίς τρίψιμο.

Δίσκος φρυγανιέρας : Ο δίσκος της φρυγανιέρας μαζεύει ψίχουλα και υπολείμματα. Μπορείτε να τον πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων, αλλά βεβαιωθείτε ότι τον στεγνώνετε καλά πριν τον ξαναβάλετε στη θέση του.

Εξαρτήματα εστίας κουζίνας : Τα εξαρτήματα της κουζίνας είναι συχνά δύσκολο να καθαριστούν. Η Georgia αναφέρει πως το πλυντήριο πιάτων είναι ο πιο εύκολος τρόπος, ειδικά για άτομα που έχουν περιορισμένο χρόνο.

Θήκη οδοντόβουρτσας : Η θήκη της οδοντόβουρτσας μαζεύει εύκολα υπολείμματα οδοντόκρεμας και βρωμιά. Δεδομένου ότι είναι ένα είδος ποτηριού, μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων, θα γλιτώσετε το πλύσιμο στο χέρι.

Φίλτρα απορροφητήρα: Τέλος, η Georgia αποκαλύπτει ότι καθαρίζει και τα φίλτρα του απορροφητήρα στο πλυντήριο πιάτων.

Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε το πλυντήριό σας

Αν χρησιμοποιείτε συχνά το πλυντήριο πιάτων, είναι σημαντικό να το καθαρίζετε και αυτό. Η εταιρεία Whirlpool συνιστά να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφών από τον πάτο της συσκευής, μετά από κάθε κύκλο. Περιοδικά, καθαρίστε το φίλτρο και χρησιμοποιήστε λευκό ξύδι και μαγειρική σόδα ή ένα ειδικό καθαριστικό για να το διατηρήσετε καθαρό και λειτουργικό.