Ιωάννα Τούνη: Στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό ο γιος της, Πάρης – «Τρελάθηκα, φρίκαρα αρκετά»

Στα επείγοντα με υψηλό πυρετό κατέληξε ο Πάρης, ο γιος της Ιωάννας Τούνη, όπως ενημέρωσε η ίδια με μία σειρά από Instagram Stories, τους διαδικτυακούς της φίλους.

Όπως λέει, παρουσίασε υψηλό πυρετό μετά την επιστροφή του από το αεροδρόμιο και οδηγήθηκε στα επείγοντα, όπου διαγνώστηκε με ωτίτιδα και ξεκίνησε διπλή αντιβίωση.

«Εξαφανίστηκα το τελευταίο 24ωρο καθώς χθες που πήρα τον Πάρη από το αεροδρόμιο ήταν χάλια… Στην αρχή πήγαμε σπίτι να τον παρακολουθώ και να τον θερμομετρώ καθώς δεν ήξερα ακριβώς σε τι κατάσταση είναι. Μετά από λίγο ανέβασε 40 πυρετό (39.9 συγκεκριμένα) οπότε μίλησα κατευθείαν με τον παιδίατρό μας και μας έστειλε στα επείγοντα. Αρχίσαμε δύο αντιβιώσεις το πρωί και θέλει αρκετή ξεκούραση για τις επόμενες ημέρες, καθώς τελικά έχει ωτίτιδα. Εν τω μεταξύ του είχα οργανώσει σήμερα πάρτι γενεθλίων με όλους τους συμμαθητές του από το σχολείο και τους φίλους μας που εννοείται το ακύρωσα απευθείας καθώς προέχει η υγεία του παιδιού!».

H Ιωάννα Τούνη εξέφρασε την ανησυχία της για τον γιο της στα Instastories της. «Χθες σου είπα ότι θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη, τον οποίο Παρούλη παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό, βασικά δεν έπρεπε να πετάξει, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί πέρα. Κανονικά σήμερα ήταν να κάνω τα γενέθλια του Πάρη και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και είχα κάνει πάρα πολλά…

Στείλαμε προσκλήσεις σε όλα τα παιδάκια της τάξης του, που θα ήταν σύνολο 24 παιδάκια από το σχολείο. Οπότε θα έκανα ένα πολύ, πολύ, πολύ παιδικό πάρτι, το οποίο θα είχε πολλές δραστηριότητες και πραγματάκια για παιδιά, τα οποία εννοείται τα ακύρωσα όλα, δεν το συζητώ αυτό, προέχει πρώτα να γίνει καλά το μωρό.

Για να μη σ’ τα πολυλογώ, χθες επειδή ήταν Σάββατο, τον πήγα στα επείγοντα γιατί είχε ακατέβατο 40 πυρετό. Τρελάθηκα ρε παιδί μου εννοείται, φρίκαρα αρκετά. Μίλησα με τον παιδίατρό του. Μου λέει «Ιωάννα» μου λέει, «πήγαινέ τον κατευθείαν νοσοκομείο, δεν είσαι τρελή, πήγαινέ τον να τον δούνε στο νοσοκομείο». Ωτίτιδα έχει τέλος πάντων, καλά είναι. Ξεκινήσαμε εννοείται διπλή αντιβίωση τώρα.

Τις επόμενες μέρες ελπίζω έτσι να με βοηθήσει λίγο και η θεία μου, γιατί προφανώς δεν θα τον στείλω σχολείο τώρα. Εν τω μεταξύ η ωτίτιδα δεν κολλάει, δηλαδή δεν μπορεί να κολλήσει ένα παιδάκι ωτίτιδα, να κολλήσει κάποιο άλλο παιδάκι, αλλά η δική του υγεία ρε παιδί μου είναι σε ευάλωτη κατάσταση. Οπότε αυτά τα καλά. Αρκετό σπίτι και χθες δηλαδή όλη μέρα, που δεν ανέβασα story, ήμασταν σπίτι, νοσοκομείο, σπίτι.

Και σήμερα εννοείται θα κάτσω μέσα, Σαββατοκύριακο εντάξει, από αύριο έχω η αλήθεια δουλίτσες…», είπε η Ιωάννα Τούνη.