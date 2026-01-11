Κέλλυ Βρανάκη: Εννοείται ότι ενοχλήθηκα με το σχόλιο ότι κάποιος προσπαθεί να με επιβάλλει

  • Η Κέλλυ Βρανάκη τοποθετήθηκε για την κριτική που δέχθηκε στο «Sing for Greece» και την παρουσίαση των υποψήφιων συμμετοχών της Eurovision 2026, δηλώνοντας πως «εννοείται ότι σε ενοχλεί» όταν ακούγονται δημόσια σχόλια περί «επιβολής».
  • Αναφέρθηκε στην κριτική περί «αδιάβαστης» και «επιβολής στην ΕΡΤ», τονίζοντας ότι «ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει την άποψή του» και πως «τα κείμενα ήταν στο autocue» και τα είχε γράψει η ίδια.
  • Η παρουσιάστρια απάντησε και για το «πρόωρο» τέλος του Τζενερέσιον ΣΚ, λέγοντας ότι «είναι λογικό όταν κάτι στραβοπατήσει να το χρεωθεί ο παρουσιαστής».
Για την κριτική που δέχθηκε στο «Sing for Greece» και την παρουσίαση των υποψήφιων συμμετοχών της Eurovision 2026 μίλησε η Κέλλυ Βρανάκη.

Η παρουσιάστρια απάντησε για τα σχόλια περί autocue και «επιβολής», καθώς και για τη συνεργασία της με τη Μπέττυ Μαγγίρα. Αρχικά ρωτήθηκε αν ένιωσε ότι της χρεώθηκε το «πρόωρο» τέλος του Τζενερέσιον ΣΚ: «Από τη στιγμή που έχω επιλέξει να εκτίθεμαι, είναι λογικό όταν κάτι στραβοπατήσει να το χρεωθεί ο παρουσιαστής», απάντησε.

Σε ερώτηση για την κριτική περί «αδιάβαστης» και «επιβολής στην ΕΡΤ», είπε: «Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει την άποψή του. Και σίγουρα δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ό,τι αφορά τη δουλειά μου, το ακούω και κρατάω τα σχόλια που θα με πάνε παρακάτω».

Για τα σχόλια συναδέλφων περί «επιβολής»: «Εσύ μπορεί να ξέρεις μέσα σου ότι αυτό δεν ισχύει. Όταν το ακούς δημόσια και όταν γίνεται αναπαραγωγή, εννοείται ότι σε ενοχλεί. Αλλά θεωρώ ότι όλους μας κρίνει ο κόσμος και ο χρόνος», δήλωσε.

Σχετικά με το autocue: «Τα κείμενα ήταν στο autocue. Όντως εγώ τα είχα γράψει. Από το άγχος μπορεί να γίνει ένα σαρδάμ. Δεν είναι ότι βγήκα και πάγωσα».

Για τη Μπέττυ Μαγγίρα είπε: «Γνωριστήκαμε πρώτη φορά από κοντά και πραγματικά είναι θεάρα». Σε ερώτηση για το σχόλιο του Δημήτρη Παπανώτα περί «άλουστης», απάντησε: «Δεν θέλω να το σχολιάσω».

 

17:45 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

15:29 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

13:38 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

12:09 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

