«Κόλαση» στο Ιράν με πάνω από 500 νεκρούς – Ο Τραμπ ενημερώνεται την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης, σενάριο για χτύπημα σε μη στρατιωτικούς στόχους

Σύνοψη από το

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για όλες τις επιλογές σχετικά με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιθέσεων και κυβερνοόπλων, ως απάντηση στις διαμαρτυρίες.
  • Η Τεχεράνη απείλησε να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ, στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, με το Ισραήλ να βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό.
  • Παρά την εξέταση σοβαρών επιλογών από τον Τραμπ, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν την ανάγκη προσοχής ώστε να μην κινητοποιηθεί το ιρανικό κοινό ή να προκληθούν αντίποινα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν
Photo: REUTERS

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών στο Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στην προγραμματισμένη αυτή συνάντηση του Τραμπ με τους εν λόγω αξιωματούχους θα συζητηθούν πιθανά επόμενα βήματα, όπως οι στρατιωτικές επιθέσεις, η ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων, η επιβολή περισσότερων κυρώσεων στην κυβέρνηση του Ιράν και η ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, αναφέρει η Wall Street Journal. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη από την πλευρά της απείλησε σήμερα να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης.

Όπως επισημαίνεται σε άρθρο των New York Times, o Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση για το τι πρόκειται να πράξει, ωστόσο οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκρίνει μια επίθεση ως απάντηση στις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να καταστείλει τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν λόγων της οικονομικής κατάσταση στη χώρα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, στον πρόεδρο Τραμπ έχουν παρουσιαστεί διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες. Ερωτηθείς σχετικά με το σχεδιασμό πιθανών επιθέσεων, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις του κ. Τραμπ και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν το Σάββατο ότι τουλάχιστον μερικές από τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στον κ. Τραμπ για την κατάσταση στο Ιράν θα συνδέονταν άμεσα με στοιχεία των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας που χρησιμοποιούν βία για να καταστείλουν τις αυξανόμενες διαμαρτυρίες.

Ταυτόχρονα, όμως, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε τυχόν στρατιωτικές επιθέσεις να μην έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα — να κινητοποιήσουν το ιρανικό κοινό να υποστηρίξει την κυβέρνηση — ή να προκαλέσουν μια σειρά αντιποίνων που θα μπορούσαν να απειλήσουν το στρατιωτικό και διπλωματικό προσωπικό των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ένας ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι οι διοικητές στην περιοχή θα ήθελαν περισσότερο χρόνο πριν από οποιαδήποτε πιθανή επίθεση, προκειμένου να εδραιώσουν τις αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις και να προετοιμάσουν την άμυνα για τυχόν αντίποινα χτυπήματα από το Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση θα πρέπει να ισορροπεί μεταξύ της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του κ. Τραμπ να τιμωρήσει την κυβέρνηση της Τεχεράνης αν καταστείλει τους διαδηλωτές και της αποφυγής επιδείνωσης της κατάστασης.

Οι επιθέσεις πριν από έξι μήνες στο Ιράν

Ο κ. Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, λίγο περισσότερο από έξι μήνες μετά την εντολή που έδωσε τον περασμένο Ιούνιο για επιθέσεις εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Σε εκείνη την επίθεση, που ο στρατός ονόμασε «Midnight Hammer», έξι βομβαρδιστικά B-2 έριξαν 12 βόμβες κατά των οχυρωμένων εγκαταστάσεων σε μια ορεινή εγκατάσταση στο Φόρντο, ενώ υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσαν 30 πυραύλους κρουζ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Νατάνζ και στο Ισφαχάν. Ένα B-2 έριξε επίσης δύο βόμβες κατά των οχυρωμένων εγκαταστάσεων στο Νατάνζ.

Το Ιράν απάντησε με δικές του πυραυλικές επιθέσεις, καθώς και με προσφορές για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο σύμφωνα με τους Ιρανούς ηγέτες, προορίζεται αποκλειστικά για πολιτικές χρήσεις.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο κ. Τραμπ συναντήθηκε με τον κ. Νετανιάχου στο Mar-a-Lago, τον ιδιωτικό του κλαμπ στη Φλόριντα, και συζήτησαν τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν. Ο κ. Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να συνεχίσει την ανάπτυξη καμίας από αυτές τις δυνατότητες.

Ο κ. Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση ότι είχε ακούσει ότι το Ιράν «συμπεριφέρεται άσχημα» και ότι θα υποστήριζε ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της χώρας εάν οι Ιρανοί αξιωματούχοι επέμεναν στην επέκταση των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διατάξει αεροπορικές επιδρομές σε όλο τον κόσμο από την αρχή της δεύτερης θητείας του, πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Εκτός από την επίθεση στο Ιράν τον Ιούνιο και εκείνη στις 3 Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα, ο αμερικανικός στρατός έχει ρίξει βόμβες ή εκτοξεύσει πυραύλους στη Συρία, την Υεμένη, τη Σομαλία και τη Νιγηρία.

Κατά την πρώτη θητεία του, το 2020, ο κ. Τραμπ διέταξε αεροπορική επιδρομή με drone στη Βαγδάτη του Ιράκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του υποστράτηγου Κασίμ Σουλεϊμανί, διοικητή της ιρανικής δύναμης Quds, μιας ελίτ μονάδας του ισχυρού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατακλύσει στους δρόμους της Τεχεράνης, ζητώντας την καθαίρεση του Αλί Χαμενεΐ. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο αριθμός των νεκρών φέρεται να ανέρχεται σε τουλάχιστον 500 (σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA), μεταξύ αυτών 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας. Ωστόσο μαρτυρίες κάνουν λόγο για ακόμα περισσότερα θύματα. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 10.000 συλλήψεις, σύμφωνα με την  HRANA.

Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καταγράφουν σκηνές χάους και σκληρής καταστολής σε διάφορα σημεία της χώρας. Ένα από αυτά που δημοσίευσε το Iran International, καταγράφει πυροβολισμούς, ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πυροβολισμοί φέρονται να σημειώθηκαν και κοντά στον 126ο αστυνομικό σταθμό, στην περιοχή Tehranpars, στις 9 Ιανουαρίου.


Πηγή: Wall street Journal / The New York Times

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Πάσχα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Moody’s, DBRS και Scope: Πότε θα γίνουν οι νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:15 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Οι Ουκρανοί έπληξαν πλατφόρμες πετρελαίου της ρωσικής Lukoil στην Κασπία – Βίντεο

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες...
18:50 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Νέο μήνυμα Παχλαβί στους Ιρανούς – «Κατεβείτε στους δρόμους»

Ο γιος και διάδοχος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί σε νέο του μήνυμα κάνει ξανά ...
17:15 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Νετανιάχου: Το Ισραήλ παρακολουθεί την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν

Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουρ...
16:58 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Ο στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για εκκένωση περιοχών στον Λίβανο – «Σύντομα θα χτυπηθούν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ»

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους συγκεκριμένης περιοχής...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι