Νέο μήνυμα Παχλαβί στους Ιρανούς – «Κατεβείτε στους δρόμους»

  Ο γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, επανέλαβε το κάλεσμα για διαδήλωση «στις 18:00 απόψε» της Κυριακής, ζητώντας από τους πολίτες να «βγείτε στους κεντρικούς δρόμους των πόλεων σε ομάδες».
  Ο κ. Παχλαβί ισχυρίζεται ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη μισθοφόρων» και ότι «πολλές ένοπλες και δυνάμεις ασφαλείας έχουν λιποτακτήσει ή δεν έχουν υπακούσει στις διαταγές καταστολής».
  Στην ανάρτησή του, ο Παχλαβί αναφέρει ότι «Ο Πρόεδρος Τραμπ… έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να σας βοηθήσει», ενώ ο ίδιος δηλώνει «Ξέρω ότι σύντομα θα είμαι στο πλευρό σας».
Ο γιος και διάδοχος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί σε νέο του μήνυμα κάνει ξανά κάλεσμα για διαδήλωση «στις 18:00 απόψε» της Κυριακής, μέσω βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις στο Ιράν – «Θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία»

«Σας ζητώ όλους να βγείτε στους κεντρικούς δρόμους των πόλεων σε ομάδες με τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς σας. Μην απομακρύνεστε ο ένας από τον άλλο ή από το πλήθος», σημειώνει, για να συνεχίσει:

«Έχω αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη μισθοφόρων για να αντιμετωπίσει τα εκατομμύρια των διαδηλωτών και ότι πολλές ένοπλες και δυνάμεις ασφαλείας έχουν λιποτακτήσει ή δεν έχουν υπακούσει στις διαταγές καταστολής».

Ο κ. Παχλαβί σημειώνει ακόμα ότι οι συμπατριώτες του έχουν αποδυναμώσει τον κατασταλτικό μηχανισμό του καθεστώτος, ενώ τονίζει πως “«Αυτό που απομένει για τον Χαμενεΐ είναι μια μειονότητα βίαιων μισθοφόρων που, όπως και ο εγκληματίας ηγέτης τους, είναι μη Ιρανοί και αντι-Ιρανοί, και σας θεωρούν -το μεγάλο έθνος του Ιράν- εχθρό τους. Να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσουν συνέπειες για τις πράξεις τους».

Στο τέλος της ανάρτησής του κάνει και αναφορά στον πρόεδρο των ΗΠΑ:

«Ο Πρόεδρος Τραμπ, ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, έχει παρακολουθήσει στενά το απερίγραπτο θάρρος σας και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να σας βοηθήσει. Μην εγκαταλείπετε τους δρόμους. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Ξέρω ότι σύντομα θα είμαι στο πλευρό σας».

20:15 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Οι Ουκρανοί έπληξαν πλατφόρμες πετρελαίου της ρωσικής Lukoil στην Κασπία – Βίντεο

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες...
19:16 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

«Κόλαση» στο Ιράν με πάνω από 500 νεκρούς – Ο Τραμπ ενημερώνεται την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης, σενάριο για χτύπημα σε μη στρατιωτικούς στόχους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερου...
17:15 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Νετανιάχου: Το Ισραήλ παρακολουθεί την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν

Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουρ...
16:58 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Ο στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για εκκένωση περιοχών στον Λίβανο – «Σύντομα θα χτυπηθούν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ»

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους συγκεκριμένης περιοχής...
