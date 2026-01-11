Νέο μήνυμα Παχλαβί στους Ιρανούς – «Κατεβείτε στους δρόμους»

Ο γιος και διάδοχος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί σε νέο του μήνυμα κάνει ξανά κάλεσμα για διαδήλωση «στις 18:00 απόψε» της Κυριακής, μέσω βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

«Σας ζητώ όλους να βγείτε στους κεντρικούς δρόμους των πόλεων σε ομάδες με τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς σας. Μην απομακρύνεστε ο ένας από τον άλλο ή από το πλήθος», σημειώνει, για να συνεχίσει:

«Έχω αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη μισθοφόρων για να αντιμετωπίσει τα εκατομμύρια των διαδηλωτών και ότι πολλές ένοπλες και δυνάμεις ασφαλείας έχουν λιποτακτήσει ή δεν έχουν υπακούσει στις διαταγές καταστολής».

Ο κ. Παχλαβί σημειώνει ακόμα ότι οι συμπατριώτες του έχουν αποδυναμώσει τον κατασταλτικό μηχανισμό του καθεστώτος, ενώ τονίζει πως “«Αυτό που απομένει για τον Χαμενεΐ είναι μια μειονότητα βίαιων μισθοφόρων που, όπως και ο εγκληματίας ηγέτης τους, είναι μη Ιρανοί και αντι-Ιρανοί, και σας θεωρούν -το μεγάλο έθνος του Ιράν- εχθρό τους. Να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσουν συνέπειες για τις πράξεις τους».

Στο τέλος της ανάρτησής του κάνει και αναφορά στον πρόεδρο των ΗΠΑ:

«Ο Πρόεδρος Τραμπ, ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, έχει παρακολουθήσει στενά το απερίγραπτο θάρρος σας και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να σας βοηθήσει. Μην εγκαταλείπετε τους δρόμους. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Ξέρω ότι σύντομα θα είμαι στο πλευρό σας».