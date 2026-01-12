«Βόμβα»: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Αλόνσο

Ένα 24ωρο μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup με 3-2, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η «βασίλισσα» της Ευρώπης, το απόγευμα της Δευτέρας (12/1) αναφέρεται στο «διαζύγιο» με τον Ισπανό προπονητή, ως εξής:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της θητείας του ως προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα φέρει πάντοτε την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των Μαδριλίστας, καθώς αποτελεί θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης και εκπροσώπησε διαχρονικά τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Τσάμπι Αλόνσο και ολόκληρο το τεχνικό του επιτελείο για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους».