Ιράν: Ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, αλλά είμαστε έτοιμοι για πόλεμο – «Σταματήστε τις απάτες» προειδοποιεί ο Χαμενεΐ τις ΗΠΑ

Το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις αντιδράσεις στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις για το κληρικό καθεστώς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η κυβέρνηση στην Τεχεράνη επιδιώκει πλέον να κατεβάσει όσο περισσότερους φιλικούς προς αυτή διαδηλωτές μπορεί, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει νομιμοποίηση, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για πάνω από 1000 νεκρούς, στους δρόμους. Πράγματι χιλιάδες κυβερνητικοί διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους, με αποτέλεσμα ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ να καλέσει τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απάτες.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι σημερινές, (Δευτέρας) συγκεντρώσεις υπέρ της κυβέρνησης «αποτελούν προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολιτικούς να σταματήσουν τις απάτες τους».

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι ήταν μια «ιστορική μέρα», προσθέτοντας ότι αυτές οι «τεράστιες συγκεντρώσεις γεμάτες αποφασιστικότητα ανέτρεψαν τα σχέδια των ξένων εχθρών που επρόκειτο να εκτελεστούν από εγχώριους μισθοφόρους».

Πρόσθεσε ότι «ο ιρανικός λαός είναι ισχυρός, έχει συνείδηση και γνωρίζει τους εχθρούς του και είναι παρών σε κάθε σκηνή».

Οι νεκροί

Σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία, τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν. Αυτό περιλαμβάνει εννέα άτομα κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την IHRNGO. Προσθέτει ότι χιλιάδες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου.

Η αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA δήλωσε χθες ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 544 ατόμων – 496 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ 10.681 άτομα έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ροή πληροφοριών από την Ισλαμική Δημοκρατία έχει παρεμποδιστεί από την διακοπή του διαδικτύου από την Πέμπτη.

Οι ηγέτες του Ιράν αντιμετωπίζουν σφοδρές διαδηλώσεις που εξελίχθηκαν από παράπονα για τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες σε προκλητικές εκκλήσεις για την πτώση του βαθιά ριζωμένου κληρικού κατεστημένου, με την περιφερειακή επιρροή της χώρας να έχει μειωθεί σημαντικά.

Ωστόσο, παρά την τεράστια κλίμακα των διαδηλώσεων, δεν υπάρχουν ενδείξεις διαχωρισμού στην ηγεσία των σιιτών κληρικών, στις στρατιωτικές ή τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι διαδηλωτές δεν έχουν σαφή κεντρική ηγεσία. Η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη.

Σε επαληθευμένο βίντεο, Ιρανοί συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Ιατροδικαστικό Κέντρο Kahrizak στην Τεχεράνη, στέκοντας πάνω από σειρές μαύρων σάκων με πτώματα. Το Ιράν δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τον αριθμό των νεκρών, αλλά αποδίδει την ευθύνη για την αιματοχυσία στην παρέμβαση των ΗΠΑ και σε όσους αποκαλεί τρομοκράτες που υποστηρίζονται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν εστιάσει την προσοχή τους στους θανάτους των δυνάμεων ασφαλείας.

The latest estimates are that the Islamic regime has massacred more than 3000 anti-regime protesters just in the past 72 hours pic.twitter.com/SdS6it8T7Z — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

«Ανοικτή η επικοινωνία με τις ΗΠΑ»

«Το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών μας Αμπάς Αρακσί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ (Στιβ Γουίτκοφ) είναι ανοιχτό και ανταλλάσσονται μηνύματα όποτε είναι απαραίτητο», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι. Οι επαφές παραμένουν ανοιχτές και μέσω της παραδοσιακής μεσολάβησης της Ελβετίας, είπε.

«Αυτοί (οι ΗΠΑ) αναφέρθηκαν σε ορισμένες υποθέσεις, προτάθηκαν ιδέες και, γενικά, (…) η Ισλαμική Δημοκρατία είναι μια χώρα που δεν έφυγε ποτέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο Baghaei. Πρόσθεσε όμως ότι τα «αντιφατικά μηνύματα» από τις ΗΠΑ έδειχναν έλλειψη σοβαρότητας και δεν ήταν πειστικά.

Ο Αρακσί επανέλαβε σε ενημέρωση προς ξένους πρέσβεις στην Τεχεράνη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη για πόλεμο, αλλά και ανοιχτή στο διάλογο.

Τριήμερο πένθος

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα σε μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης για να υποστηρίξουν την ιρανική εξουσία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ογκώδες κίνημα αμφισβήτησης, η καταστολή του οποίου έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, οι κυβερνώντες επιδιώκουν αυτήν τη στιγμή να πάρουν το πάνω χέρι κατεβάζοντας στους δρόμους χιλιάδες υποστηρικτές τους, αφού επέβαλαν την πλήρη διακοπή των διαδικτυακών επικοινωνιών από την 8η Ιανουαρίου.

Nationwide unrest challenging Iran’s theocracy saw protesters flood the streets in Tehran. Iran has faced intense nationwide protests for two weeks, marking the largest challenge to the country’s ruling regime in years — and drawing vows from President Trump to intervene on the… pic.twitter.com/boGmJb7Tri — CBS News (@CBSNews) January 12, 2026

Η σημερινή φιλοκυβερνητική διαδήλωση

Σήμερα, έπειτα από κάλεσμα του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν την πλατεία της Επανάστασης, στην καρδιά της Τεχεράνης, κρατώντας τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ως ένδειξη στήριξης της εξουσίας και προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πλάνα που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση.

Προσευχές αναπέμφθηκαν για τα θύματα αυτού που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «ταραχές». Το Ιράν διεξάγει έναν πόλεμο εναντίον των «τρομοκρατών», δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάρ, ενώπιον του πλήθους.

Ανάλογες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις, σύμφωνα με τα πλάνα των ιρανικών τηλεοπτικών δικτύων, την ώρα που η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

⭕️In Tehran, 1.2 million Iranians demonstrated in favour of their government In contrast, the biggest anti-government protests never grew to more than tens of thousands. As usual, the Western media won’t show you this footage, because it destroys their regime change narrative. pic.twitter.com/qfTEvdLVgq — In Context (@incontextmedia) January 12, 2026

Χιλιάδες οι νεκροί στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις

Επίσημα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων, την 28η Δεκεμβρίου, την ώρα, ωστόσο, που οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα το εξωτερικό, κάνουν λόγο για εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες νεκρούς στην καταστολή.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στη Νορβηγία, ανέφερε χθες πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 192 διαδηλωτών, όμως προειδοποίησε πως ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος και κατήγγειλε μία «σφαγή».

«Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον πολλές εκατοντάδες, ήτοι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, βάσει ορισμένων πηγών, έχουν σκοτωθεί», υπογράμμισε η μη κυβερνητική οργάνωση, κάνοντας επίσης λόγο για περισσότερες από 2.600 συλλήψεις.

BREAKING: Islamic authorities in Iran have announced the imminent executions of participants in anti-regime protests. Officials said that following expedited court proceedings, the first group of convicted “ringleaders of unrest” will be executed on Wednesday morning. Among… pic.twitter.com/CnTFXr7ITu — Visegrád 24 (@visegrad24) January 12, 2026

Σύμφωνα με το VISEGRAD οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα αρχίσουν εκτελέσεις όσων συμμετέχουν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Από την πλευρά της, η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα τις ΗΠΑ, HRANA, είπε πως έχει επαληθεύσει τους θανάτους 554 ανθρώπων, 496 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ 10.681 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την 28η Δεκεμβρίου και την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Οι Μουτζαχεντίν του Λαού, μια απαγορευμένη στο Ιράν οργάνωση, λένε πως, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της χώρας, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Σε ένα βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου πιστοποίησε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακρίνονται δεκάδες σοροί να έχουν τοποθετηθεί σε μαύρους σάκους μπροστά από ένα νεκροτομείο της πρωτεύουσας και ανθρώπους που φαίνεται πως είναι Ιρανοί που αναζητούν συγγενείς τους οι οποίοι αγνοούνται.

Γεμάτα τα νοσοκομεία

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε ότι τα νοσοκομεία έχουν «γεμίσει» από διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί και ότι τα αποθέματα αίματος εξαντλούνται.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μεταξύ αυτών ένα τέμενος, όπως εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε την αντίδραση των αρχών κατά των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων ως «πόλεμο κατά τρομοκρατών», απευθυνόμενος σε διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη προς υποστήριξη της κυβέρνησης.

Το Ιράν διεξάγει «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, μιλώντας για έναν οικονομικό, έναν ψυχολογικό πόλεμο, έναν «στρατιωτικό πόλεμο» εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και «τώρα έναν πόλεμο κατά τρομοκρατών».

«Το μεγάλο ιρανικό έθνος δεν επέτρεψε ποτέ στους εχθρούς του να επιτύχουν τους στόχους τους», είπε, στέκοντας κάτω από πανό που έγραφαν στα περσικά «Θάνατος στο Ισραήλ, Θάνατος στην Αμερική».

Ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε ότι ο ιρανικός στρατός θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Scenes from ongoing protests in Tehran, Iran

Burning of 25 mosques over the past few days, and burning of Qurans.

Throwing Molotov cocktails at children in Khorasan. pic.twitter.com/bz5zwd9Y4U — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 11, 2026

Το Βερολίνο καταδικάζει τη «δυσανάλογη» και «βάναυση» βία του ιρανικού καθεστώτος

Ως «δυσανάλογη» και «βάναυση» καταδίκασε τη βία των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον των διαδηλωτών ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εκατοντάδες άνθρωποι έλαβαν μέρος σε διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε γερμανικές πόλεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ιρανικό λαό.

«Καταδικάζουμε τη δυσανάλογη και βάναυση βία των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον των ειρηνικών διαδηλωτών και καλούμε το καθεστώς να προστατεύσει τον πληθυσμό αντί να τον απειλεί. Η βία είναι ένδειξη αδυναμίας, όχι δύναμης», δήλωσε ο Μερτς από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη και επαίνεσε το θάρρος των διαδηλωτών. «Διαδήλωναν ειρηνικά για την ελευθερία στη χώρα τους και αυτό ήταν δικαίωμά τους», τόνισε.