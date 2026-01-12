Ιράν: Ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, αλλά είμαστε έτοιμοι για πόλεμο – «Σταματήστε τις απάτες» προειδοποιεί ο Χαμενεΐ τις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Το Ιράν διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, με μηνύματα να ανταλλάσσονται όποτε κρίνεται απαραίτητο, παρά τις εσωτερικές αναταραχές.
  • Χιλιάδες φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της Τεχεράνης, με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ να προειδοποιεί τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις απάτες τους».
  • Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες νεκρούς από την καταστολή των διαδηλώσεων, ενώ το Ιράν δηλώνει έτοιμο για πόλεμο αλλά και ανοιχτό στον διάλογο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: Ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, αλλά είμαστε έτοιμοι για πόλεμο – «Σταματήστε τις απάτες» προειδοποιεί ο Χαμενεΐ τις ΗΠΑ

Το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις αντιδράσεις στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις για το κληρικό καθεστώς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η κυβέρνηση στην Τεχεράνη επιδιώκει πλέον να κατεβάσει όσο περισσότερους φιλικούς προς αυτή διαδηλωτές μπορεί, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει νομιμοποίηση, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για πάνω από 1000 νεκρούς, στους δρόμους. Πράγματι χιλιάδες κυβερνητικοί διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους, με αποτέλεσμα ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ να καλέσει τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απάτες.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι σημερινές, (Δευτέρας) συγκεντρώσεις υπέρ της κυβέρνησης «αποτελούν προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολιτικούς να σταματήσουν τις απάτες τους».

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι ήταν μια «ιστορική μέρα», προσθέτοντας ότι αυτές οι «τεράστιες συγκεντρώσεις γεμάτες αποφασιστικότητα ανέτρεψαν τα σχέδια των ξένων εχθρών που επρόκειτο να εκτελεστούν από εγχώριους μισθοφόρους».

Πρόσθεσε ότι «ο ιρανικός λαός είναι ισχυρός, έχει συνείδηση και γνωρίζει τους εχθρούς του και είναι παρών σε κάθε σκηνή».

Οι νεκροί

Σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία, τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν.  Αυτό περιλαμβάνει εννέα άτομα κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την IHRNGO.  Προσθέτει ότι χιλιάδες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου.

Η αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA δήλωσε χθες  ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 544 ατόμων – 496 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ 10.681 άτομα έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ροή πληροφοριών από την Ισλαμική Δημοκρατία έχει παρεμποδιστεί από την διακοπή του διαδικτύου από την Πέμπτη.
Οι ηγέτες του Ιράν αντιμετωπίζουν σφοδρές διαδηλώσεις που εξελίχθηκαν από παράπονα για τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες σε προκλητικές εκκλήσεις για την πτώση του βαθιά ριζωμένου κληρικού κατεστημένου, με την περιφερειακή επιρροή της χώρας να έχει μειωθεί σημαντικά.

Ωστόσο, παρά την τεράστια κλίμακα των διαδηλώσεων, δεν υπάρχουν ενδείξεις διαχωρισμού στην ηγεσία των σιιτών κληρικών, στις στρατιωτικές ή τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι διαδηλωτές δεν έχουν σαφή κεντρική ηγεσία. Η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη.

Σε επαληθευμένο βίντεο, Ιρανοί συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Ιατροδικαστικό Κέντρο Kahrizak στην Τεχεράνη, στέκοντας πάνω από σειρές μαύρων σάκων με πτώματα. Το Ιράν δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τον αριθμό των νεκρών, αλλά αποδίδει την ευθύνη για την αιματοχυσία στην παρέμβαση των ΗΠΑ και σε όσους αποκαλεί τρομοκράτες που υποστηρίζονται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν εστιάσει την προσοχή τους στους θανάτους των δυνάμεων ασφαλείας.

 

«Ανοικτή η επικοινωνία με τις ΗΠΑ»

«Το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών μας Αμπάς Αρακσί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ (Στιβ Γουίτκοφ) είναι ανοιχτό και ανταλλάσσονται μηνύματα όποτε είναι απαραίτητο», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι.   Οι επαφές παραμένουν ανοιχτές και μέσω της παραδοσιακής μεσολάβησης της Ελβετίας, είπε.

«Αυτοί (οι ΗΠΑ) αναφέρθηκαν σε ορισμένες υποθέσεις, προτάθηκαν ιδέες και, γενικά, (…) η Ισλαμική Δημοκρατία είναι μια χώρα που δεν έφυγε ποτέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο Baghaei. Πρόσθεσε όμως ότι τα «αντιφατικά μηνύματα» από τις ΗΠΑ έδειχναν έλλειψη σοβαρότητας και δεν ήταν πειστικά.
Ο Αρακσί επανέλαβε σε ενημέρωση προς ξένους πρέσβεις στην Τεχεράνη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη για πόλεμο, αλλά και ανοιχτή στο διάλογο.

Τριήμερο πένθος

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα σε μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης για να υποστηρίξουν την ιρανική εξουσία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ογκώδες κίνημα αμφισβήτησης, η καταστολή του οποίου έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, οι κυβερνώντες επιδιώκουν αυτήν τη στιγμή να πάρουν το πάνω χέρι κατεβάζοντας στους δρόμους χιλιάδες υποστηρικτές τους, αφού επέβαλαν την πλήρη διακοπή των διαδικτυακών επικοινωνιών από την 8η Ιανουαρίου.

Η σημερινή φιλοκυβερνητική διαδήλωση

Σήμερα, έπειτα από κάλεσμα του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν την πλατεία της Επανάστασης, στην καρδιά της Τεχεράνης, κρατώντας τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ως ένδειξη στήριξης της εξουσίας και προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πλάνα που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση.

Προσευχές αναπέμφθηκαν για τα θύματα αυτού που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «ταραχές». Το Ιράν διεξάγει έναν πόλεμο εναντίον των «τρομοκρατών», δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάρ, ενώπιον του πλήθους.

Ανάλογες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις, σύμφωνα με τα πλάνα των ιρανικών τηλεοπτικών δικτύων, την ώρα που η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

 

Χιλιάδες οι νεκροί στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις

Επίσημα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων, την 28η Δεκεμβρίου, την ώρα, ωστόσο, που οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα το εξωτερικό, κάνουν λόγο για εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες νεκρούς στην καταστολή.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στη Νορβηγία, ανέφερε χθες πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 192 διαδηλωτών, όμως προειδοποίησε πως ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος και κατήγγειλε μία «σφαγή».

«Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον πολλές εκατοντάδες, ήτοι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, βάσει ορισμένων πηγών, έχουν σκοτωθεί», υπογράμμισε η μη κυβερνητική οργάνωση, κάνοντας επίσης λόγο για περισσότερες από 2.600 συλλήψεις.

 

Σύμφωνα με το VISEGRAD οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα αρχίσουν εκτελέσεις όσων συμμετέχουν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Από την πλευρά της, η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα τις ΗΠΑ, HRANA, είπε πως έχει επαληθεύσει τους θανάτους 554 ανθρώπων, 496 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ 10.681 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την 28η Δεκεμβρίου και την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Οι Μουτζαχεντίν του Λαού, μια απαγορευμένη στο Ιράν οργάνωση, λένε πως, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της χώρας, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Σε ένα βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου πιστοποίησε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακρίνονται δεκάδες σοροί να έχουν τοποθετηθεί σε μαύρους σάκους μπροστά από ένα νεκροτομείο της πρωτεύουσας και ανθρώπους που φαίνεται πως είναι Ιρανοί που αναζητούν συγγενείς τους οι οποίοι αγνοούνται.

 

Γεμάτα τα νοσοκομεία

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε ότι τα νοσοκομεία έχουν «γεμίσει» από διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί και ότι τα αποθέματα αίματος εξαντλούνται.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μεταξύ αυτών ένα τέμενος, όπως εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε την αντίδραση των αρχών κατά των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων ως «πόλεμο κατά τρομοκρατών», απευθυνόμενος σε διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη προς υποστήριξη της κυβέρνησης.

Το Ιράν διεξάγει «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, μιλώντας για έναν οικονομικό, έναν ψυχολογικό πόλεμο, έναν «στρατιωτικό πόλεμο» εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και «τώρα έναν πόλεμο κατά τρομοκρατών».

«Το μεγάλο ιρανικό έθνος δεν επέτρεψε ποτέ στους εχθρούς του να επιτύχουν τους στόχους τους», είπε, στέκοντας κάτω από πανό που έγραφαν στα περσικά «Θάνατος στο Ισραήλ, Θάνατος στην Αμερική».

Ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε ότι ο ιρανικός στρατός θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

 

Το Βερολίνο καταδικάζει τη «δυσανάλογη» και «βάναυση» βία του ιρανικού καθεστώτος

Ως «δυσανάλογη» και «βάναυση» καταδίκασε τη βία των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον των διαδηλωτών ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εκατοντάδες άνθρωποι έλαβαν μέρος σε διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε γερμανικές πόλεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ιρανικό λαό.

«Καταδικάζουμε τη δυσανάλογη και βάναυση βία των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον των ειρηνικών διαδηλωτών και καλούμε το καθεστώς να προστατεύσει τον πληθυσμό αντί να τον απειλεί. Η βία είναι ένδειξη αδυναμίας, όχι δύναμης», δήλωσε ο Μερτς από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη και επαίνεσε το θάρρος των διαδηλωτών. «Διαδήλωναν ειρηνικά για την ελευθερία στη χώρα τους και αυτό ήταν δικαίωμά τους», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας: Αίτημα για νέα ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, έως 120 δόσεις

«Κλείδωσε» στα 930 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Οι τελευταίες πληροφορίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:27 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Επίθεση της Ρωσίας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Τον κατηγορεί για συμμαχίες με εθνικιστές και νεοναζί

Νέα εστία έντασης στις σχέσεις Κωνσταντινούπολης – Μόσχας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσ...
18:25 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Κατασχέθηκαν σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα

Σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε πλοίο που μετέφερε αλάτι στον ...
18:07 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ εξετάζει τα «επόμενα βήματα» για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Αρκτικής – Ο Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για τη Συμμαχία»

Το ΝΑΤΟ εργάζεται σχετικά με τα «επόμενα βήματα» για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, ...
16:55 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα που έκανε κατάδυση – «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει»

Την στιγμή που μια γυναίκα που έκανε καταδύσεις με αναπνευστήρα δέχτηκε επίθεση καρχαρία, ο οπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι