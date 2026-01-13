Στα σκαριά επανένωση του πρίγκιπα Χάρι με τη βασιλική οικογένεια ενόψει των Invictus Games

Να τερματίσει τη βασιλική διαμάχη με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο φαίνεται ότι σχεδιάζει ο πρίγκιπας Χάρι, συνοδεύοντας τον Αγώνες Invictus του Δούκα του Σάσεξ που θα διεξαχθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2027.

«Ο πρίγκιπας Χάρι θέλει απεγνωσμένα τον Κάρολο στο Invictus – και θέλει να ανοίξει τους αγώνες μαζί του», δήλωσε πρόσφατα μια πηγή στην εφημερίδα The Sun. «Ο Χάρι θέλει να συμβεί αυτό τόσο για τους αγώνες όσο και για τη σχέση τους. Είναι όνειρό του να έχει τον πατέρα του στο πλευρό του», συμπληρώνει.

«Είναι κάτι απολύτως ταιριαστό, καθώς οι Invictus Games επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά από το 2014 και δεδομένου ότι ο Κάρολος είναι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων», εξήγησε η πηγή. «Οι Invictus Games προσκαλούν πάντοτε αρχηγούς κρατών, όμως ο Χάρι θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα, με τον Κάρολο να συμμετέχει ενεργά στην τελετή έναρξης. Οι Αγώνες εκπροσωπούν έναν σκοπό που βρίσκεται κοντά στην καρδιά και των δύο».

Ο Χάρι ίδρυσε τους Invictus Games το 2014, ως μια διοργάνωση τύπου Παραολυμπιακών Αγώνων για τραυματισμένους ή με άλλο τρόπο πληγέντες άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Η διοργάνωση του 2027 θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου, με την τελετή λήξης να συμπίπτει με την επέτειο των 80ών γενεθλίων της βασίλισσας Καμίλα. Φαίνεται οπότε να αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για να μπει μια «άνω τελεία» στη μακροχρόνια ρήξη τους, η οποία κορυφώθηκε όταν ο Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, αποχώρησαν από τη βασιλική οικογένεια και μετακόμισαν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας το 2020.

Η πηγή της βρετανικής εφημερίδας σημειώνει μάλιστα ότι ο Χάρι συμμετέχει ήδη «σε κάθε λεπτομέρεια όσων αφορούν τους Invictus».