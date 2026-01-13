Τραγωδία στη Βολιβία: Μικρό λεωφορείο που οδηγούσε έφηβος προσέκρουσε σε δέντρο – Έντεκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χθες Δευτέρα σε σοβαρό τροχαίο στην ανατολική Βολιβία, όταν μίνι μπας που οδηγούσε έφηβος 13–14 ετών εξετράπη της πορείας του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Μέχρι στιγμής, καταγράφονται 11 θάνατοι», δήλωσε ο Μιγκέλ Λίπε, υπεύθυνος για την έρευνα του δυστυχήματος, σε βολιβιανό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό κατάλογο των θυμάτων, ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερα παιδιά και επτά ενήλικες.

Κατά τον ίδιο αστυνομικό, ένα από τα πρώτα ευρήματα της έρευνας ήταν πως ο οδηγός του οχήματος ήταν «ανήλικος, ηλικίας 13 ως 14 ετών», που σκοτώθηκε όταν έγινε η σύγκρουση.

Κατ’ άλλες πληροφορίες της αστυνομίας, τέσσερις τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην περιοχή.

Το όχημα έπεσε πάνω σε δέντρο, σε δρόμο κοντά στο χωριό Πουέρτο Κιχάρο, στον νομό Σάντα Κρους, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία.

Ο αστυνομικός σημείωσε πως ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν άνθρωποι «σε κατάσταση μέθης».

Σύμφωνα με αριθμούς του βολιβιανού υπουργείου Εσωτερικών, κάπου 1.400 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της χώρας των Άνδεων, σε δυστυχήματα που αποδίδονται κυρίως σε απροσεξίες οδηγών και μηχανικές βλάβες.

