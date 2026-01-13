Διπλωματικό άνοιγμα της Βενεζουέλας προς ΕΕ: Συζητιέται «νέα ατζέντα»

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εμφανίζεται θετική σε εξομάλυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητώντας τη διαμόρφωση «νέας ατζέντας» κατά τη διάρκεια «ειλικρινούς» συνάντησης διπλωματών.
  • Διπλωμάτες της ΕΕ και της Βρετανίας συναντήθηκαν στο Καράκας με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες και τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Χιλ, ο οποίος τόνισε πως «είναι ανάγκη να προχωρήσουμε προς μια φάση παραγωγικών σχέσεων, να ανοίξουμε διαύλους διαλόγου».
  • Η διπλωματική αυτή κίνηση έρχεται τρεις ημέρες μετά την έναρξη διαδικασίας αποκατάστασης των διμερών διπλωματικών σχέσεων Καράκας και Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας μια νέα σημαντική διπλωματική στροφή για τη Βενεζουέλα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Διπλωματικό άνοιγμα της Βενεζουέλας προς ΕΕ: Συζητιέται «νέα ατζέντα»
Venezuela US Delcy Rodriguez

Θετική σε μια εξομάλυνση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνοντας λόγο για διαμόρφωση «νέας ατζέντας» στις σχέσεις των δύο πλευρών κατά τη διάρκεια «ειλικρινούς» συνάντησης διπλωματών που πραγματοποιήθηκε, την ώρα που το κράτος της Λατινικής Αμερικής παραμένει υπό έντονη πίεση των ΗΠΑ, που αιχμαλώτισαν τον ανατραπέντα πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο εξαπολύοντας αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση την 3η Ιανουαρίου.

Κινεζικά τάνκερ που θα φόρτωναν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα έκαναν αναστροφή για Ασία

Η πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, ανέλαβε την εξουσία την 5η Ιανουαρίου και έκτοτε υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο με τις ΗΠΑ και συναίνεσε να αφεθεί ελεύθερος «μεγάλος αριθμός» φυλακισμένων που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς κρατούμενους.

Τάσσεται πλέον υπέρ του «ανοίγματος διαύλων διαλόγου» με την Ευρώπη, η οποία δεν αναγνώρισε την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο το 2024, επέβαλε κυρώσεις στη χώρα της και υποστήριξε την αντιπολιτευόμενη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Τραμπ: Την Πέμπτη η συνάντηση με την ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Δυσαρεστημένος για τη στάση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ο Νικολάς Μαδούρο είχε δώσει εντολή να συρρικνωθούν το 2025 σε μόλις τρεις διπλωμάτες οι αντιπροσωπείες της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας στο Καράκας.

«Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε νέα ατζέντα, ατζέντα εντατικής δουλειάς για την ευημερία των δυο λαών μας, όλων των λαών της Ευρώπης και αυτού της Βενεζουέλας», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ, που εκφράστηκε στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες.

Διπλωμάτες της ΕΕ και της Βρετανίας συναντήθηκαν στο Καράκας με τη Ντέλσι Ροδρίγκες, τον αδελφό της και πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, τον ισχυρό υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, καθώς και τον κ. Χιλ.

«Συμφωνήσαμε πως είναι ανάγκη να προχωρήσουμε προς μια φάση παραγωγικών σχέσεων, να ανοίξουμε διαύλους διαλόγου, σε ολοένα μεγαλύτερο βάθος κι ολοένα πιο εντατικού», πρόσθεσε ο κ. Χιλ.

Η συνάντηση ήταν «ειλικρινής, εγκάρδια, ευχάριστη», συμπλήρωσε.

Καταγράφτηκε τρεις ημέρες αφού το Καράκας και η Ουάσιγκτον άρχισαν διαδικασία αποκατάστασης των διμερών διπλωματικών σχέσεων, που είχαν διακοπεί το 2019. Πρόκειται για νέα σημαντική διπλωματική στροφή, έπειτα από τα χρόνια που το Καράκας κατήγγειλε τον ευρωπαϊκό και αμερικανικό «ιμπεριαλισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ανακαίνιση σπιτιού: Πότε πρέπει να βγάζουμε άδεια από πολεοδομία – Λίστα με τις εργασίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Απελευθερώθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έπειτα από δύο χρόνια

Το Ιράν απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που κρατούσε υπό κατάσχεση εδώ και δύο χρόνια, ...
02:25 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Στοιχεία-ρεκόρ με πάνω από 100.000 ανακλήσεις βίζας στη δεύτερη θητεία Τραμπ

Οι αρχές των ΗΠΑ ανακάλεσαν πάνω από 100.000 θεωρήσεις διαβατηρίων αφότου επέστρεψε στον Λευκό...
02:10 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς από τη Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά και τον κίνδυ...
01:41 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν τι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι