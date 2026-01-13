Ιράν: Απελευθερώθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έπειτα από δύο χρόνια

  • Το Ιράν απελευθέρωσε ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, το οποίο κρατούσε υπό κατάσχεση για δύο χρόνια.
  • Η είδηση γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης της Tanker Trackers στην πλατφόρμα Χ, μιας ανεξάρτητης διαδικτυακής υπηρεσίας παρακολούθησης πετρελαίου.
  • Στην ανάρτηση της Tanker Trackers δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την απελευθέρωση του πλοίου.
Το Ιράν απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που κρατούσε υπό κατάσχεση εδώ και δύο χρόνια, σύμφωνα με ανάρτηση της Tanker Trackers στην πλατφόρμα Χ.

Το Ιράν «απελευθέρωσε κρυφά» ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που είχε κατασχέσει πριν από δύο χρόνια, ανέφερε σε μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Tanker Trackers, μια ανεξάρτητη διαδικτυακή υπηρεσία που παρακολουθεί τη μεταφορά πετρελαίου σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Στην ανάρτηση δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις.

02:25 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

