Ιράν: Απελευθερώθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έπειτα από δύο χρόνια

Το Ιράν «απελευθέρωσε κρυφά» ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που είχε κατασχέσει πριν από δύο χρόνια, ανέφερε σε μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Tanker Trackers, μια ανεξάρτητη διαδικτυακή υπηρεσία που παρακολουθεί τη μεταφορά πετρελαίου σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Στην ανάρτηση δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις.