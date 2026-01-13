Μάνδρα: Φωτιά σε βιομηχανία επεξεργασίας χάλυβα – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας σε βιομηχανία επεξεργασίας χάλυβα στο 26ο χιλιόμετρο Π.Ε.Ο.Αθηνών – Θηβών, του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στην Αττική, όπου σημειώθηκε φωτιά για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά κατασβέσθη μετά την κινητοποίηση 18 πυροσβέστών με 6 οχήματα και δεν υπήρξαν τραυματίες.