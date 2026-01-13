Βασίλης Σίμος: «Ο πατέρας μου πέθανε σε τροχαίο, ο οδηγός δεν μας ζήτησε ούτε μία συγγνώμη»

Ο Βασίλης Σίμος μίλησε στην Ελισάβετ Οικονόμου και στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε σε θανατηφόρο τροχαίο τον Νοέμβριο, περιγράφοντας όσα συνέβησαν και τονίζοντας ότι ο οδηγός του βαν «δεν ζήτησε ούτε μία συγγνώμη», ενώ η οικογένεια έχει ήδη κινηθεί νομικά.

Ο Βασίλης Σίμος ανέφερε ότι ο πατέρας του κατευθυνόταν σε ιατρικό ραντεβού στο Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός, όταν, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, βαν μεταφοράς επιβατών τον παρέσυρε στην οδό Αριστοτέλους, γεγονός που άλλαξε οριστικά τη ζωή της οικογένειας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Ο οδηγός δεν έκανε τον απαραίτητο έλεγχο… έστριψε το τιμόνι και σκόρπισε τον θάνατο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αδικαιολόγητος γιατί δεν ζήτησε μια συγγνώμη από την οικογένεια. Και δεν ζήτησε και η εταιρεία μια συγγνώμη. Προσπαθούμε να επουλώσουμε το τραύμα μας… Τίποτα δεν φέρνει τον πατέρα μου πίσω», περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν μετά την απώλεια.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Σίμος επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, λέγοντας: «Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες, έχουμε κινηθεί αστικά και ποινικά. Η δικαιοσύνη πιστεύω να κάνει τη δουλειά της», ενώ εξήγησε ότι η πορεία της υπόθεσης θα είναι ψυχολογικά δύσκολη για όλους: «Θα αναβιώσουν πράγματα… είναι κακό για την ψυχολογία της οικογένειας».

Κλείνοντας, ο Βασίλης Σίμος υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν μπορεί να δικαιώσει την απώλεια», ωστόσο σημείωσε πως ζητά να υπάρξει δικαστική αποτίμηση, λέγοντας: «Καλώς να γίνει, για να δικαιωθεί τουλάχιστον ο πατέρας μου που έφυγε τόσο άδικα».