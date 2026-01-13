Οι Κλίντον αρνούνται να καταθέσουν στην “κομματική” έρευνα της Βουλής για τον Τζέφρι Επστάιν

  • Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον αρνήθηκαν να καταθέσουν σε μια Επιτροπή του Κογκρέσου που διεξάγει έρευνα για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια «κομματική άσκηση».
  • Το ζεύγος κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Τζέιμς Κόμερ ότι εστιάζει σε αυτούς για να συγκαλύψει τις αποτυχίες της κυβέρνησης Τραμπ, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία εύλογη εξήγηση για όσα κάνετε πέραν της κομματικής πολιτικής».
  • Ο Κόμερ απείλησε ότι θα παραπέμψει τους Κλίντον για απείθεια εάν δεν εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.
Ο Μπιλ Κλίντον και ο Τζέφρι Έπσταϊν σε φωτογραφία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ο Μπιλ Κλίντον και ο Τζέφρι Έπσταϊν σε φωτογραφία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον αρνήθηκαν να καταθέσουν σε μια Επιτροπή του Κογκρέσου που με πρωτοβουλία των Ρεπουμπλικάνων διεξάγει έρευνα για την υπόθεση του αποθανόντος χρηματιστή, καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα, Τζέφρι Επστάιν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια «κομματική άσκηση».

«Το κάθε άτομο πρέπει να αποφασίσει πότε έχει δει αρκετά ή δεν πάει άλλο και είναι έτοιμο να αγωνιστεί για αυτήν τη χώρα, τις αρχές και τον λαό της, ανεξάρτητα από τις συνέπειες», γράφουν οι Κλίντον σε μια επιστολή τους προς τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Τζέιμς Κόμερ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Για εμάς, αυτή η ώρα είναι τώρα».

Ο Κόμερ απείλησε ότι θα παραπέμψει τους Κλίντον για απείθεια εάν δεν εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Στην επιστολή, που αναρτήθηκε από τη Χίλαρι Κλίντον σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, το ζεύγος λέει ότι προσπάθησε να παράσχει «τις λίγες πληροφορίες» που διέθετε για να βοηθήσει την έρευνα και κατηγόρησε τον Κόμερ ότι εστιάζει σε αυτούς για να συγκαλύψει τις αποτυχίες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το κάναμε επειδή τα εγκλήματα του κ. Έπστιν ήταν φρικτά. Εάν η κυβέρνηση δεν έκανε ό,τι μπορούσε για να ερευνήσει και να ασκήσει διώξεις για αυτά τα εγκλήματα, για οποιονδήποτε λόγο, σε αυτό θα έπρεπε να επικεντρωθεί το έργο σας (…) Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το κάνετε», γράφουν οι Κλίντον. «Δεν υπάρχει καμία εύλογη εξήγηση για όσα κάνετε πέραν της κομματικής πολιτικής», συνεχίζουν, προσθέτοντας ότι αναμένουν από τον Κόμερ να δώσει οδηγίες στην Επιτροπή για να τους παραπέμψει.

Η κυβέρνηση Τραμπ, υπό την πίεση της εκλογικής βάσης του προέδρου, διέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα τους φακέλους που αφορούν τις ποινικές έρευνες σε βάρος του Έπστιν, ο οποίος κάποτε ήταν φίλος τόσο του Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Μπιλ Κλίντον.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

