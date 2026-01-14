Το Ιράν απαντά στον Τραμπ κατηγορώντας τον για υποκίνηση βίας και απειλή της εδαφικής του ακεραιότητας με επιστολή προς τον ΟΗΕ

Σύνοψη από το

  • Το Ιράν απάντησε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την αντίθεσή του στις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου.
  • Η Τεχεράνη κατηγορεί τον Τραμπ για υποκίνηση βίας, τονίζοντας τις επικίνδυνες συνέπειες τέτοιων ενεργειών.
  • Παράλληλα, το Ιράν καταγγέλλει την απειλή της εδαφικής του ακεραιότητας, διαβιβάζοντας τις ανησυχίες του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μέσω επίσημης επιστολής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ κατηγορώντας τον για υποκίνηση βίας και απειλή της εδαφικής του ακεραιότητας με επιστολή προς τον ΟΗΕ

Το Ιράν κατηγόρησε την Τρίτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση, υποκινεί τη βία και απειλεί την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Ιράν: Γιατί είναι περιορισμένες οι επιλογές του Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση – Ανάλυση του Guardian

Τις κατηγορίες διατύπωσε με επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στο κείμενό του, ο Ιραβανί υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρουν άμεση και αδιαμφισβήτητη νομική ευθύνη για την απώλεια αθώων ζωών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νεαρά θύματα.

Απειλητικός και αινιγματικός ο Τραμπ: Είπε ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να καταλάβουν μόνοι τους τι σημαίνει το «έρχεται βοήθεια» στο Ιράν

Η ιρανική παρέμβαση ήρθε ως άμεση απάντηση σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα και, σύμφωνα με την Τεχεράνη, συνιστά απειλή για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κρεβάτι πατάτα»: Μπορεί αυτό το viral κόλπο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα;

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Σούπερ μάρκετ: Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της NielsenIQ

ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης – Στόχος ο έλεγχος κρίσιμου εξοπλισμού και υποδομών του Συστήματος Μεταφο...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:30 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Χιλή: Αθωώθηκε ο αστυνομικός για τον πυροβολισμό που τύφλωσε σύμβολο του ξεσηκωμού του 2019

Αθώο έκρινε την Τρίτη η Δικαιοσύνη της Χιλής αστυνομικό που κατηγορούνταν για τον πυροβολισμό ...
02:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Πάνω από 2.000 νεκροί από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων, λένε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε 17 ημέρες στο Ιράν, μετά τη βί...
02:30 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Η Κλοντέτ Κόλβιν, σύμβολο του αγώνα για πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ πέθανε σε ηλικία 86 ετών

Η Κλοντέτ Κόλβιν, μία από τις πρώτες γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στις φυλετι...
02:01 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

H Starlink του Μασκ διατείνεται ότι λειτουργεί κανονικά και δωρεάν στο Ιράν

Η SpaceX του Έλον Μασκ παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της δορυφορικής υπηρεσίας St...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι