Το Ιράν απαντά στον Τραμπ κατηγορώντας τον για υποκίνηση βίας και απειλή της εδαφικής του ακεραιότητας με επιστολή προς τον ΟΗΕ

Το Ιράν κατηγόρησε την Τρίτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση, υποκινεί τη βία και απειλεί την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Τις κατηγορίες διατύπωσε με επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στο κείμενό του, ο Ιραβανί υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρουν άμεση και αδιαμφισβήτητη νομική ευθύνη για την απώλεια αθώων ζωών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νεαρά θύματα.

Η ιρανική παρέμβαση ήρθε ως άμεση απάντηση σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα και, σύμφωνα με την Τεχεράνη, συνιστά απειλή για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας.

Πηγή: Reuters