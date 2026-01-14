Σοκ στο παγκόσμιο snowboard: Νεκρός σε χιονοστιβάδα ο Ολυμπιονίκης Ουέλι Κέστενχολτ

Ο Ουέλι Κέστενχολτ, ο θρυλικός αθλητής του snowboard και χάλκινος Ολυμπιονίκης, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 50 ετών, όταν παγιδεύτηκε σε χιονοστιβάδα στις ελβετικές Άλπεις. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη τον χώρο του snowboard και των extreme sports στη χώρα του, καθώς ο Κέστενχολτ αποτελούσε εμβληματική φυσιογνωμία του αθλήματος.

Ο πρώην αθλητής, γνωστός για την αγάπη του στα extreme sports, βρισκόταν την περασμένη Κυριακή στην κοιλάδα του Λοτσένταλ, στο καντόνι του Βάλε, όπου έκανε snowboard μαζί με έναν φίλο του. Κατά τη διάρκεια της κατάβασής τους, μια χιονοστιβάδα ξεκίνησε σε υψόμετρο 2.400 μέτρων και τον καταπλάκωσε. Ο φίλος του κατάφερε να τον εντοπίσει και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο οργανισμός του δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Ελβετική Ομοσπονδία Σκι επιβεβαίωσε την Τρίτη (13/01) την τραγική είδηση, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον χαμό ενός από τους κορυφαίους εκπροσώπους του snowboard. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Πίτερ Μπάραντουν, απέστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου αθλητή, χαρακτηρίζοντάς τον ως «εμβληματική μορφή που ενέπνευσε τις νέες γενιές».

Ο Κέστενχολτ είχε γράψει ιστορία το 1998, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο γιγαντιαίο σλάλομ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο — την πρώτη χρονιά που το snowboard εντάχθηκε στο ολυμπιακό πρόγραμμα. Παράλληλα, είχε αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο snowboardcross στα φημισμένα X-Games, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στον χώρο των extreme sports.

Ο θάνατός του αφήνει πίσω ένα τεράστιο κενό για τον αθλητισμό της Ελβετίας και μια παρακαταθήκη γεμάτη πάθος, τόλμη και έμπνευση για όλους όσοι ακολουθούν τα χνάρια του.