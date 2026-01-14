ΠΑΣΟΚ: Έωλο το «success story» του πρωθυπουργού στους αγρότες – Δεν άκουσαν λύσεις αλλά ξανά τις ίδιες υποσχέσεις

  • Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι παρουσίασε ένα έωλο «success story» μετά τη συνάντησή του με τους αγρότες.
  • Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, οι αγρότες «δεν άκουσαν λύσεις αλλά ξανά τις ίδιες υποσχέσεις», οι οποίες «ποτέ δεν υλοποιήθηκαν». Η πραγματικότητα διαψεύδει τον πρωθυπουργό, καθώς το 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών.
  • Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ τονίζει τη μείωση της βασικής ενίσχυσης από 722 εκατ. ευρώ το 2024 σε 572 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ οι νέοι αγρότες παραμένουν απλήρωτοι. Το κόμμα υπογραμμίζει πως χρειάστηκαν 45 ημέρες κινητοποιήσεων για την ανακοίνωση του αφορολόγητου πετρελαίου.
Νέα επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι παρουσίασε ένα έωλο «success story», εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας τη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Μαξίμου.

Μητσοτάκης: Ουσιαστική και ειλικρινής η συνάντηση με τους αγρότες – Δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες

«Μετά από 45 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, ο πρωθυπουργός αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει και να παρουσιάσει ένα έωλο «success story», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην οποία προστίθεται:

Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε καρπούς» και ότι οι φετινές ενισχύσεις ήταν αυξημένες», υποστηρίζοντας επίσης ότι «οι αγρότες σήμερα δεν άκουσαν λύσεις αλλά ξανά τις ίδιες υποσχέσεις: για μείωση του κόστους παραγωγής, για ενίσχυση του ΕΛΓΑ, για φθηνό πετρέλαιο, για επίλυση του ΑΤΑΚ, για ταχύτερες αποζημιώσεις».

«Υποσχέσεις που έχουν δοθεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν και ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Στον αγροτικό κόσμο αξίζουν αλήθεια, σεβασμός και ουσιαστικές λύσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν έχει κανένα όραμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σημειώνοντας πως η πραγματικότητα διαψεύδει πλήρως τον κ. Μητσοτάκη καθώς το 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών των τελευταίων ετών.

«Το 2024 καταβλήθηκε βασική ενίσχυση 722 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 μόλις 572 εκατ. ευρώ.

Η αναδιανεμητική ενίσχυση μειώθηκε από 171 εκατ. ευρώ το 2024 σε 142,9 εκατ. ευρώ το 2025.

Η εισοδηματική ενίσχυση νέων γεωργών έπεσε από 22 εκατ. ευρώ σε μόλις 14,9 εκατ. ευρώ», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Την ίδια στιγμή, οι νέοι αγρότες – το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου – παραμένουν απλήρωτοι, καθώς οι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Γεωργών, που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα το 2024, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, ενώ σε ό,τι αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο, υπογραμμίζει πως έχει καταθέσει δύο φορές τροπολογία στη Βουλή για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία.

«Μέχρι χθες, η κυβέρνηση το απέρριπτε γιατί όπως δήλωνε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή “θα ευνοήσει το λαθρεμπόριο(!)”. Χρειάστηκε να παραμείνουν οι αγρότες 45 ημέρες στους δρόμους για να ανακοινώσει το αφορολόγητο πετρέλαιο, χωρίς όμως να διευκρινίζει τον χρόνο έναρξης, τη διάρκεια και τη μονιμότητα του μέτρου.

Για το αγροτικό ρεύμα, καταλήγει το ΠΑΣΟΚ «η θέση μας είναι ξεκάθαρη και σταθερή: 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Ουσιαστική μείωση του κόστους, με μόνιμες λύσεις και όχι πρόσκαιρα “μπαλώματα”».

