Όσα συζητήθηκαν στην 3,5 ωρών συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών: Οι βελτιώσεις σε 3 μέτρα και το μήνυμα στους «σκληρούς» των μπλόκων που θέλουν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα

«Λευκός καπνός» για βελτιώσεις σε τρία μέτρα στήριξης βγήκε από την 3,5 ωρών συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τους 25 αγρότες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για διάλογο, ενώ την Τετάρτη (14/1) θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους αγροτοκτηνοτρόφων για μια σειρά θεμάτων όπως ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτων).

Στο μεταξύ οι «σκληροί» των μπλόκων της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής προτείνουν μέχρι και την κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα, ενώ από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης έκλειναν σε διάφορα σημεία την Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας και άλλες βασικές οδικές αρτηρίες. Το μπλόκο της Νίκαιας κατά τη συνεδρίασή του αποφάσισε την Τετάρτη να προσέλθει στην Πανελλαδική σύσκεψη, που θα γίνει το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας με την πρόταση για μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα και κάθοδο με τα αγροτικά μηχανήματα, με τρακτέρ, με λεωφορεία και οχήματα στην πρωτεύουσα.

Όπως είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, «συνεδριάσαμε στον Πλατύκαμπο ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας».

Στα Μάλγαρα επίσης επιμένουν στη στάση τους και ζητούν εκ νέου συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως υποστηρίζουν αν δεν έχουν κάποιο νεότερο έως την Τετάρτη, τότε και εκείνοι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Την Τρίτη το μεσημέρι μάλιστα είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως, έστειλε αυστηρό μήνυμα για τις κινητοποιήσεις λέγοντας χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, ότι «μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία» και προειδοποίησε ότι «ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές».

Πίσω από τις λέξεις του Πρωθυπουργού βλέπουν ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται πιθανότατα να προχωρήσει στην εφαρμογή του plan b που σημαίνει εφαρμογή του νόμου για όσους συνεχίζουν να κλείνουν δρόμους, να παρακωλύουν την κυκλοφορία κλπ.

Τι κέρδισαν οι αγρότες από τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της συνάντησης προχώρησε σε ανακοινώσεις για κάποια επιπλέον μέτρα, πέραν εκείνων που είχαν εξειδικευθεί πριν από μερικές ημέρες.

Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι των αγροτών αλλά και κυβερνητικά στελέχη, η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και «έβγαλε» κέρδη για τους αγρότες. Η μία βασική ρύθμιση αφορά στο φθηνό αγροτικό ρεύμα που διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά/Kwh. Όσοι ήταν εκτός ρύθμισης και είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον είναι ενήμεροι για έναν χρόνο, θα ενταχθούν στη χαμηλή τιμή.

Ως προς το αγροτικό πετρέλαιο, βελτιώνεται περαιτέρω η έκπτωση που θα ισχύσει στην αντλία με την κατάργηση του ΕΦΚ. Υπενθυμίζεται ότι για φέτος θα ισχύσει το σύστημα με τα τιμολόγια και επιδότηση στο 100% της κατανάλωσης, ενώ από τον Νοέμβριο του 2026 και με βάση τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ θα ισχύσει το νέο σύστημα με ηλεκτρονική εφαρμογή στα κινητά και στα πρατήρια. Πλέον, εκτός του ΕΦΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ που του αναλογεί.

Επίσης, επιταχύνονται οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χαρακτηριστικά.

Για τους κτηνοτρόφους, ειδικά, θα υπάρξει νέα συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα για να γίνει εκτενής συζήτηση για τα ζητήματα του κλάδου, όμως ήδη η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα τους στηρίξει και το 2026 για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Τα θέματα που συζητήθηκαν

Μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν βρέθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τον αγροτικό τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Ειδικότερα, τέθηκαν τεχνικά ζητήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και θέματα που αφορούν τους νέους αγρότες και την επαγγελματική τους εκπροσώπηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, επίσης, η πράσινη μετάβαση, η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και η νέα ΚΑΠ, με έμφαση στον πανελλαδικό διάλογο, την ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες, τα βασικά και οικολογικά σχήματα, καθώς και τη διασύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή μέσω νέου μοντέλου.

Συζητήθηκαν ακόμη το αυξημένο κόστος παραγωγής, με αναφορές στο ρεύμα και το πετρέλαιο και την ανάγκη επικαιροποίησης της μεθοδολογίας, η ενίσχυση της μηδικής στις «κόκκινες» περιοχές, και των θερμοκηπίων, οι αγροτικές υποδομές (αρδευτικά έργα και αγροτικοί δρόμοι), η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν επίσης οι εργάτες γης, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η εκπαίδευση των αγροτών, η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης, οι τιμές των φυτοφαρμάκων, καθώς και το ζήτημα της ευλογιάς.

Οι δηλώσεις αγροτών μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Κάναμε το καθήκον μας» – «Οι λύσεις δίνονται μέσα από διάλογο»

Για συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα έκαναν λόγο αγρότες που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μανώλης Ορφανουδάκης, αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Νομού Ηρακλείου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «κάναμε το καθήκον μας, το κλίμα ήταν καλό και τώρα το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Μάρκος Λέγγας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτικών Κινητοποιήσεων στον κόμβο του Κιάτου, είπε ότι «δεν ήρθαμε εδώ ως θεατές» και πως «όταν δεν συμμετέχεις σε ένα τραπέζι κινδυνεύεις να είσαι στο μενού».

Μανώλης Ορφανουδάκης: Το καθήκον μας το κάναμε, το μπαλάκι βρίσκεται τώρα στο γήπεδο της κυβέρνησης

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Νομού Ηρακλείου δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου τα εξής:

«Το καθήκον μας το κάναμε. Αναφέραμε όλες τις ιδιαιτερότητες τη θερμοκηπιακής καλλιέργειας της Κρήτης».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, νομίζω ότι θα βγει κάτι θετικό από αυτό. Εξειδικεύσαμε τα προβλήματα και με μεγάλο ενδιαφέρον τα άκουσαν ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του».

Απαντώντας στις επικρίσεις συναδέλφων του που τους χαρακτήρισαν «πρόθυμους», ο κ. Ορφανουδάκης απάντησε ότι «το πρόθυμος δεν είναι κακό. Εμείς συζήτηση ζητούσαμε και αποδεχτήκαμε την πρόσκληση».

Μάρκος Λέγγας: Οι λύσεις δίνονται μέσα από τον διάλογο

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή και μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου, Μάρκος Λέγγας τόνισε από την πλευρά του τα εξής:

«Συμμετείχαμε σήμερα στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και θα ήθελα να πω μια σκληρή αλήθεια, ότι δεν ήρθαμε εδώ ως θεατές και όταν δεν συμμετέχεις σε ένα τραπέζι κινδυνεύεις να είσαι στο μενού. Θέλουμε να πούμε ότι οι λύσεις δίνονται μέσα από έναν διάλογο και αυτό κάναμε σήμερα. Εμείς, ως Κορινθία έναν μήνα πριν καταθέσαμε προτάσεις 60 σελίδων, τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Δυστυχώς τα media δεν τις έχουν λάβει υπόψιν τους, προβάλλουν άλλους αγροτοπατέρες. Στη διάθεσή σας να τις πάρετε. Σήμερα τις ξανασυζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό. Είμαστε σε θέση να πούμε ότι άνοιξε ο δίαυλος, ο οποίος ξεκίνησε σε μια διάρκεια συζητήσεων 3μιση ωρών που είχαμε μέσα, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Τώρα ξεκινάει κάτι μεγάλο για τον πρωτογενή τομέα. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ξεκινάει ένας διάλογος και στη Βουλή και σε αυτό θα συμμετέχουν και θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση προς όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως αν αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα μπλόκα ή όχι. Αυτό που θέλω να εκφράσω και να πω είναι ότι ο διάλογος δίνει λύσεις. Δεν εκπροσωπούμε απλά τους αγρότες, εκπροσωπούμε οικογένειες ολόκληρες και δεν κρυβόμαστε από πίσω».

Σύμφωνα με τον ίδιο θα γίνει συζήτηση και στη Βουλή με την συμμετοχή των αγροτών, ενώ απατώντας σε αυτούς που λένε όσους προσήλθαν σε διάλογο, πρόθυμους τόνισε ότι “δεν είμαστε πρόθυμοι, δεν ακολουθούμε κομματικές επιταγές”.

Δημήτρης Μπαλούκας: Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για συνάντηση με τους κτηνοτρόφους την επόμενη εβδομάδα

“Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για μια συνάντηση με τους κτηνοτρόφους την επόμενη εβδομάδα για το ευαίσθητο θέμα της ευλογιάς” δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας.

Σημείωσε ότι στην κτηνοτροφία υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και πως υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση για ενίσχυση του χαμένους εισοδήματος και το 2026 για αυτούς που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά.