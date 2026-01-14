Τέξας: Καθηγήτρια κατηγορείται για βιασμό 14χρονου στο αυτοκίνητό της – Άλλα δύο παιδιά βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα

  • Σοκ στις ΗΠΑ από την υπόθεση 26χρονης καθηγήτριας στο Τέξας, η οποία κατηγορείται για βιασμό 14χρονου μαθητή της μέσα στο αυτοκίνητό της. Την ώρα της πράξης, δύο άλλοι μαθητές βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος.
  • Η Jaden Renee Charles, 26 ετών, φέρεται να μετέφερε τρεις μαθητές στο πάρκινγκ, όπου, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, βίασε τον ανήλικο μαθητή ενώ οι άλλοι έφηβοι παρέμεναν στα πίσω καθίσματα.
  • Η 26χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ήταν έγκυος από τον 14χρονο μαθητή, ενώ οι παρόντες έφηβοι κατέθεσαν για σεξουαλικές σχέσεις και με άλλους μαθητές. Η υπόθεση αναβλήθηκε στο δικαστήριο του Corpus Christi, όπου η Charles αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.
Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση 26χρονης καθηγήτριας στο Τέξας, η οποία κατηγορείται ότι βίασε έναν 14χρονο μαθητή της μέσα στο αυτοκίνητό της, σε πάρκινγκ του Walmart. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την ώρα της πράξης δύο άλλοι μαθητές βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα nypost.com, πρόκειται για την Jaden Renee Charles, 26 ετών, η οποία φέρεται να μετέφερε τρεις μαθητές —ανάμεσά τους μία 15χρονη και έναν 16χρονο— στο πάρκινγκ του Walmart, στην περιοχή Alice του Τέξας. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η εκπαιδευτικός τύλιξε μια κουβέρτα γύρω από τα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων και βίασε τον ανήλικο μαθητή, ενώ οι δύο άλλοι έφηβοι παρέμεναν στα πίσω καθίσματα.

Η 26χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ήταν έγκυος από τον 14χρονο μαθητή τη στιγμή του φερόμενου βιασμού, ο οποίος σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της 29ης Φεβρουαρίου 2024. Παράλληλα, οι δύο έφηβοι που ήταν παρόντες στο περιστατικό κατέθεσαν ότι η καθηγήτρια είχε σεξουαλικές σχέσεις και με άλλους μαθητές στο σχολείο όπου εργαζόταν, το «Agua Dulce Independent School District», όπου δίδασκε φυσικές επιστήμες.

Η Jaden Renee Charles παρουσιάστηκε στο δικαστήριο του Corpus Christi στις 8 Ιανουαρίου 2026, κατηγορούμενη για δύο αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού στις κομητείες Jim Wells και Nueces. Ωστόσο, η υπόθεση αναβλήθηκε, καθώς ο δικηγόρος της ενημέρωσε το δικαστήριο ότι είχε λάβει τα αποδεικτικά στοιχεία μόνο για τη μία από τις δύο υποθέσεις.

