Μινεάπολη: Νέο βίντεο από την στιγμή που πυροβολείται η 37χρονη, Ρενέ Γκουντ – «Δεν πειράζει, φίλε, δεν σου έχω θυμώσει», λέει σε πράκτορα της ICE

Η τραγωδία στη Μινεάπολη με τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) συνεχίζει να προκαλεί σοκ. Νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει καρέ καρέ τη στιγμή του περιστατικού, ενώ η σύζυγός της, Ρεμπέκα, δηλώνει πως η Ρενέ «είχε σταματήσει για να υποστηρίξει τους γείτονές μας».

Το βίντεο, που καταγράφηκε από την κάμερα στολή του πράκτορα Τζόναθαν Ρος και δημοσιεύτηκε από το Alpha News, εμφανίζει τη Ρενέ στο κάθισμα του οδηγού του Honda Pilot, με τη Ρεμπέκα να στέκεται έξω από το αυτοκίνητο. Ένα σκυλί βρίσκεται στο πίσω κάθισμα, κοιτάζοντας από το παράθυρο. Η Ρενέ ακούγεται να λέει: «Δεν πειράζει, φίλε, δεν σου έχω θυμώσει», ενώ στο βάθος ακούγονται σειρήνες και σφυρίγματα.

Η Ρεμπέκα απαντά: «Δεν αλλάζουμε τις πινακίδες μας κάθε πρωί, για να ξέρεις. Θα είναι η ίδια πινακίδα όταν μας μιλήσεις αργότερα, δεν πειράζει, είμαστε Αμερικανοί πολίτες». Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ακούγεται να φωνάζει: «Θέλεις να μας επιτεθείς; Πήγαινε να φας κάτι, μεγάλε. Εμπρός», ενώ βιντεοσκοπεί τον αστυνομικό με το κινητό της.

Καθώς προσπαθεί να ξαναμπεί στο όχημα από την πλευρά του συνοδηγού, ένας αστυνομικός της φωνάζει: «Βγες από το γ… το αυτοκίνητο», ενώ η Ρενέ κάνει όπισθεν. Η Ρεμπέκα, που βρίσκεται ακόμη έξω, ακούγεται να λέει: «Οδήγα μωρό μου, οδήγα, οδήγα». Εκείνη τη στιγμή η Ρενέ πατάει γκάζι και ο αστυνομικός πυροβολεί. Μετά τους πυροβολισμούς, ακούγεται μια ανδρική φωνή να φωνάζει: «Γ… σ…».

Brand new body cam video of the ICE officer getting hit and defensively shooting the Minneapolis domestic terrorist. And her wife just prior: "Wanna come at us? I say go get yourself some ___, boy."

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δημοσίευσε το βίντεο γράφοντας: «Δείτε αυτό, όσο σκληρό κι αν είναι. Πολλοί από εσάς ακούσατε ότι αυτός ο αστυνομικός δολοφόνησε μια αθώα γυναίκα. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή του κινδύνεψε και πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman. The reality is that his life was endangered and he fired in self defense.

«Σταματήσαμε για να βοηθήσουμε τους γείτονές μας»

Η Ρεμπέκα Γκουντ μίλησε για τα γεγονότα και τη ζωή τους στη Μινεάπολη. Όπως είπε, είχαν μετακομίσει στην πόλη πριν από περίπου έναν χρόνο μαζί με τον 6χρονο γιο τους, αναζητώντας ένα ήσυχο μέρος για να ζήσουν. «Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου σταματήσαμε για να βοηθήσουμε τους γείτονές μας. Εμείς είχαμε σφυρίχτρες, αυτοί είχαν όπλα», είπε χαρακτηριστικά στη Washington Post.

Η Ρεμπέκα τόνισε: «Μεγαλώναμε τον γιο μας με την πεποίθηση ότι, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την εμφάνισή σου, όλοι αξίζουμε συμπόνια και καλοσύνη. Η Ρενέ ζούσε αυτή την πεποίθηση κάθε μέρα. Είναι αγνή αγάπη. Είναι αγνή χαρά».

Η 37χρονη Ρενέ πυροβολήθηκε λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι της από πράκτορα της ICE, ο οποίος –σύμφωνα με ομοσπονδιακές αρχές– ενήργησε σε αυτοάμυνα. Αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες, η μαρτυρία της Ρεμπέκα δείχνει ότι το ζευγάρι συμμετείχε σε ομάδες κατοίκων που είχαν συγκροτηθεί για να παρακολουθούν τις επιχειρήσεις της ICE.

«Μπορεί να νομίζετε ότι μιλάω ως σύζυγος, αλλά και η οικογένειά της λέει το ίδιο. Η Ρενέ ήταν χριστιανή και πίστευε ότι όλες οι θρησκείες διδάσκουν την ίδια αλήθεια: να αγαπάμε, να φροντίζουμε και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε η Ρεμπέκα.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια Μακλάφλιν, δήλωσε στο Fox News ότι η Γκουντ «παρακολουθούσε τους πράκτορες όλη την ημέρα, εμποδίζοντας την επιβολή του νόμου». Όταν ρωτήθηκε από τη Washington Post σε τι βασίζεται αυτή η εκδοχή, ανέφερε ότι οι πληροφορίες προέρχονται από «αυθεντικές μαρτυρίες» αστυνομικών.

Ωστόσο, φίλοι και συγγενείς της Ρενέ παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα. Την περιγράφουν ως ήρεμη, αφοσιωμένη μητέρα τριών παιδιών, με καλλιτεχνική φύση και πάθος για την ποίηση, που είχε ξεπεράσει σημαντικές προσωπικές δυσκολίες, ανάμεσά τους και τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της, βετεράνου στρατιωτικού που υπέφερε από μετατραυματικό στρες.

Ο πατέρας της, Τιμ Γκάνγκερ, είπε πως «έμπλεξε σε μια άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι απλώς βρέθηκε στη μέση».