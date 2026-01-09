Στο φως άγνωστο νεκροταφείο στη Ρωμυλία με σχεδόν 9.000 τύμβους του 14ου αιώνα – «Ανοίγεται ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο της ιστορίας»

Λήψη από drone δείχνει μέρος της περιοχής του νεκροταφείου όπου συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης στα Δαρδανέλλια της Τουρκίας, 7 Ιανουαρίου 2026. Φωτογραφία: AA
Λήψη από drone δείχνει μέρος της περιοχής του νεκροταφείου όπου συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης στα Δαρδανέλλια της Τουρκίας, 7 Ιανουαρίου 2026. Φωτογραφία: AA

Ένα άγνωστο μέχρι πρότινος νεκροταφείο, το οποίο ανάγεται στους πρώτους Τούρκους επιδρομείς που εισέβαλαν στη Ρωμυλία, στις αρχές του 14ου αιώνα, ανακαλύφθηκε στη χερσόνησο της Καλλίπολης, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Ανακαλύφθηκαν πέτρινοι τάφοι 2.200 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη – Τα μυστηριώδη φυλαχτά και τα λυχνάρια που «φώτιζαν το σκοτάδι της μεταθανάτιας ζωής»

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Ιστορικής Περιοχής της Καλλίπολης στην περιοχή Ετζέαμπατ στα Δαρδανέλια, εντός των ορίων του χωριού Κιουτσούκ Αναφάρτα.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα ευρήματα ρίχνουν νέο φως στην παλαιότερη φάση της τουρκικής παρουσίας στη Θράκη και τα Βαλκάνια.

Ανακαλύφθηκαν αρχαίοι τάφοι λαξευμένοι σε βράχο και ίχνη οικισμού της Εποχής του Χαλκού – Το στοιχείο που κάνει την ανακάλυψη μοναδική
Επιτύμβιες στήλες στέκονται ανάμεσα σε κυπαρίσσια σε μεσαιωνικό τουρκικό νεκροταφείο στο χωριό Κιουτσούκ Αναφάρτα (Kucukanafarta) στη χερσόνησο της Καλλίπολης, στα Δαρδανέλια της Τουρκίας, 7 Ιανουαρίου 2026. Φωτογραφία: AA
Επιτύμβιες στήλες στέκονται ανάμεσα σε κυπαρίσσια σε μεσαιωνικό τουρκικό νεκροταφείο στο χωριό Κιουτσούκ Αναφάρτα (Kucukanafarta) στη χερσόνησο της Καλλίπολης, στα Δαρδανέλια της Τουρκίας, 7 Ιανουαρίου 2026. Φωτογραφία: AA

Η πρώιμη τουρκική παρουσία στη Ρωμυλία καταγράφεται μέσα από 8.731 τάφους

Αρχαιολογικές και ιστορικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε μια έκταση 100.000 τετραγωνικών μέτρων, αποκάλυψαν 8.731 τάφους που παρουσιάζουν ταφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις τουρκικές παραδόσεις της Κεντρικής Ασίας.

Η Χερσόνησος της Καλλίπολης είναι εδώ και καιρό συνδεδεμένη με τον A’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το πρόσφατα ταυτοποιημένο νεκροταφείο ανοίγει ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο της ιστορίας, που χρονολογείται πάνω από έξι αιώνες στο παρελθόν.

Ανακαλύφθηκαν 21 τάφοι της βυζαντινής εποχής σε αρχαία ελληνική πόλη – Γιατί οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι νεκροί ήταν θύματα μίας άγνωστης επιδημίας

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ismail Kasdemir δήλωσε ότι το νεκροταφείο ανήκει στους πρώτους Τούρκους ακιντζήδες (επιδρομείς), οι οποίοι πέρασαν στη Ρωμυλία κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα (1300).

«Διαπιστώσαμε ότι αυτό το νεκροταφείο ανήκει στους πρώτους Τούρκους που πέρασαν στη Ρωμυλία τον 14ο αιώνα», δήλωσε ο Kasdemir. «Αυτά τα ταφικά μνημεία είναι σφραγίδα του τουρκικού έθνους».

Σύμφωνα με τον Kasdemir , οι ερευνητές συμβουλεύτηκαν ιστορικούς, ιστορικούς τέχνης και πανεπιστήμια, ενώ πραγματοποίησαν ραδιοχρονολόγηση άνθρακα και δομικές αναλύσεις σε επιλεγμένους τάφους.

Τα αποτελέσματα κατέτειναν στο συμπέρασμα ότι οι μορφές ταφής συμφωνούν με τις πρακτικές που παρατηρούνται στην ευρύτερη τουρκοϊσλαμική γεωγραφία.

Μια ευρεία εναέρια άποψη δείχνει τη δασωμένη διάταξη του ιστορικού τουρκικού νεκροταφείου στη χερσόνησο της Καλλίπολης, στα Δαρδανέλια της Τουρκίας, 7 Ιανουαρίου 2026. Φωτογραφία: AA
Μια ευρεία εναέρια άποψη δείχνει τη δασωμένη διάταξη του ιστορικού τουρκικού νεκροταφείου στη χερσόνησο της Καλλίπολης, στα Δαρδανέλια της Τουρκίας, 7 Ιανουαρίου 2026. Φωτογραφία: AA

Σύγκριση με το νεκροταφείο του Αχλάτ στην ανατολική Ανατολία

Οι αξιωματούχοι συνέκριναν συστηματικά τη σημασία της τοποθεσίας με το πασίγνωστο μεσαιωνικό νεκροταφείο στην ανατολική Ανατολία.

Ο Kasdemir δήλωσε ότι, όπως ακριβώς το νεκροταφείο του Αχλάτ αντιπροσωπεύει τις ρίζες της τουρκικής παρουσίας στην Ανατολία, έτσι και το Ιστορικό Τουρκικό Νεκροταφείο του Küçükanafarta φέρει παρόμοια σημασία για τη Θράκη, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

«Οι μορφές των τάφων εδώ παρουσιάζουν έντονες ομοιότητες με τις τουρκοϊσλαμικές ταφικές παραδόσεις», δήλωσε ο ίδιος. «Ορισμένες από τις ψηλές επιτύμβιες στήλες υψώνονται σαν λίθοι μπαλμπάλ (balbal), γεγονός που είναι εξαιρετικά σημαντικό από πολιτιστική και ιστορική άποψη».

Ένας από τους παλαιότερους τάφους που εξετάστηκαν στην τοποθεσία έχει ύψος περίπου τρία έως τέσσερα μέτρα, με σχεδόν δύο επιπλέον μέτρα να εκτείνονται κάτω από το έδαφος.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο τάφος υποβλήθηκε σε πλήρη επιστημονική ανάλυση πριν από τη δημόσια επιβεβαίωση της ηλικίας του.

Εναέρια λήψη δείχνει σειρές τάφων στον χώρο του μεσαιωνικού τουρκικού νεκροταφείου στο χωριό Κιουτσούκ Αναφάρτα, στα Δαρδανέλια, της Τουρκίας, 7 Ιανουαρίου 2026. Φωτογραφία: ΑΑ
Εναέρια λήψη δείχνει σειρές τάφων στον χώρο του μεσαιωνικού τουρκικού νεκροταφείου στο χωριό Κιουτσούκ Αναφάρτα, στα Δαρδανέλια, της Τουρκίας, 7 Ιανουαρίου 2026. Φωτογραφία: ΑΑ

Εργασίες αποκατάστασης σε εξέλιξη –  ο χώρος αναμένεται να ανοίξει για τους επισκέπτες

Η Διεύθυνση Ιστορικής Περιοχής της Καλλίπολης έχει ολοκληρώσει περίπου τα τρία τέταρτα των εργασιών εντός της ερευνηθείσας έκτασης και σχεδιάζει να ολοκληρώσει τις προσπάθειες αποκατάστασης και συντήρησης στο εγγύς μέλλον.

Ο Kasdemir δήλωσε ότι η τοποθεσία θα καταστεί σημαντικός προορισμός μόλις ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ιστορικό βάθος σε μια περιοχή ήδη γνωστή για τα πολεμικά της μνημεία και τους τόπους μαρτυρίου.

“Στην περιοχή, είναι πολύ γνωστοί οι τόποι μαρτυρίων“, σημείωσε χαρακτηριστικά. Τώρα, η ανάδειξη της τουρκικής παρουσίας από τον 14ο αιώνα θα αποτελέσει ένα ιστορικό ντοκουμέντο. “Μεριμνούμε για κάθε τάφο με την μέγιστη προσοχή”.

Μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάσταση, οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το νεκροταφείο θα αποτελέσει ένα σπάνιο φυσικό αρχείο του πρώιμου τουρκικού εποικισμού στη Ρωμυλία, ενισχύοντας τη πολυεπίπεδη ιστορική ταυτότητα της χερσονήσου της Καλλίπολης πολύ πέρα από τις συνδέσεις της με τη σύγχρονη εποχή.

