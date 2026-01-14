Η Κλοντέτ Κόλβιν, σύμβολο του αγώνα για πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ πέθανε σε ηλικία 86 ετών

Η Κλοντέτ Κόλβιν, μία από τις πρώτες γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στις φυλετικές διακρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Το Ίδρυμα Κλοντέτ Κόλβιν, σε ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου της, σημειώνοντας πως «για εμάς, ήταν πολλά περισσότερα από ιστορική μορφή. Ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας, σοφή, ανθεκτική και βασισμένη στην πίστη».

Η Κλοντέτ Κόλβιν έγινε γνωστή μόλις στα δεκαπέντε της χρόνια, το 1955, όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λεωφορείο της Αλαμπάμα σε μια λευκή γυναίκα, σε μια εποχή όπου ο φυλετικός διαχωρισμός κυριαρχούσε στην αμερικανική κοινωνία. Η πράξη της αυτή ήταν πρωτοποριακή και προηγήθηκε κατά εννέα μήνες της αντίστοιχης ενέργειας της Ρόζα Παρκς, που αργότερα έμελλε να γίνει το παγκόσμιο σύμβολο του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα.

Το θάρρος της νεαρής Κόλβιν άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη κοινωνική αλλαγή που θα ακολουθούσε. Η ίδια, αν και δεν απέκτησε ποτέ την αναγνώριση που έλαβαν άλλες μορφές του κινήματος, παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της σύμβολο αντίστασης και δικαιοσύνης.