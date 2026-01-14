Ένταση σε εργοστάσιο της Ford: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά σε εργαζόμενο ύστερα από αναφορά στον Έπσταϊν

Ένα έντονο περιστατικό σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σε εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ, όταν ένας εργαζόμενος τον αποκάλεσε με χαρακτηρισμό που παρέπεμπε στη γνωστή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε με ύβρεις και χειρονομία.

Το επεισόδιο συνέβη την Τρίτη, στο πλαίσιο της περιοδείας του Τραμπ στη γραμμή συναρμολόγησης του Ford F-150, στο εργοστάσιο που επισκέφθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης του Detroit Economic Club. Την ώρα που ο πρόεδρος περπατούσε μέσα στον χώρο, ένας εργαζόμενος φώναξε μια φράση που περιείχε τον χαρακτηρισμό «pedophile protector». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο του TMZ, ο Τραμπ γύρισε και φώναξε «F* you»**, κάνοντας ταυτόχρονα προσβλητική χειρονομία προς τον άνδρα.

Η σκιά της υπόθεσης Έπσταϊν

Η αναφορά του εργαζόμενου συνδέθηκε με τις παλαιότερες κοινωνικές σχέσεις του Τραμπ με τον εκλιπόντα και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Το θέμα έχει επιστρέψει στη δημόσια συζήτηση, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης καθυστερεί να δημοσιοποιήσει πλήρως τους λεγόμενους «φακέλους Έπσταϊν», γεγονός που έχει τροφοδοτήσει εκ νέου θεωρίες συγκάλυψης.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι διέκοψε κάθε επαφή με τον Έπσταϊν όταν εκείνος φέρεται να προσπάθησε να προσεγγίσει μέλη του προσωπικού του. Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του, το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη και να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περιοδεία με φόντο την ανάπτυξη της Ford

Κατά την ίδια επίσκεψη, ο Τραμπ ενημερώθηκε για τη διαδικασία συναρμολόγησης των οχημάτων της Ford, κάνοντας στάσεις σε διάφορα τμήματα, όπως το body decker, όπου ολοκληρώνεται το αμάξωμα, και τον σταθμό τοποθέτησης σωληνώσεων. Παρόντες στην περιοδεία ήταν ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ford, Μπιλ Φορντ, και ο διευθύνων σύμβουλος, Τζιμ Φάρλεϊ, οι οποίοι του παρουσίασαν ένα «ειδικό» φορτηγό διακοσμημένο με την αμερικανική σημαία. Ο πρόεδρος εντυπωσιάστηκε και εξέφρασε την επιθυμία να το δει από κοντά.

Σε σύντομη συνομιλία με δημοσιογράφους, ο Μπιλ Φορντ ανακοίνωσε ότι η μονάδα παραγωγής θα προσθέσει τρίτη βάρδια, λειτουργώντας σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, έξι ημέρες την εβδομάδα, λόγω αυξημένης ζήτησης. Παράλληλα, εξέφρασε θετικά σχόλια για τη συνεργασία της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία στις Ηνωμένες Πολιτείες “πηγαίνει εξαιρετικά”, υπογραμμίζοντας πως στο παρελθόν οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί είχαν θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά της.

