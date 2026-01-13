Εύβοια: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Ερέτρια – Ένας τραυματίας και τρεις συλλήψεις

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε συνομήλικό τους για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί έκριναν ότι η κατάστασή του απαιτούσε περαιτέρω φροντίδα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί φέρει τραύματα στη γνάθο.

Η Αστυνομία συνέλαβε έναν ανήλικο, καθώς και τους γονείς του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.