Εύβοια: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Ερέτρια – Ένας τραυματίας και τρεις συλλήψεις

Σύνοψη από το

  • Σοβαρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην Εύβοια, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.
  • Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε συνομήλικο τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο πρόσωπο και τη γνάθο, καθιστώντας αναγκαία τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.
  • Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου και των γονέων του για παραμέληση εποπτείας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την αναζήτηση και των υπολοίπων ανηλίκων που φέρεται να είχαν εμπλοκή στον ξυλοδαρμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ερέτριας.

Εύβοια: 22χρονος ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την 37χρονη σύντροφό του 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε συνομήλικό τους για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί έκριναν ότι η κατάστασή του απαιτούσε περαιτέρω φροντίδα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί φέρει τραύματα στη γνάθο.

Εύβοια: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στον 15χρονο μαθητή που έπεσε από τη γέφυρα

Η Αστυνομία συνέλαβε έναν ανήλικο, καθώς και τους γονείς του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κρεβάτι πατάτα»: Μπορεί αυτό το viral κόλπο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα;

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Σούπερ μάρκετ: Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της NielsenIQ

ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης – Στόχος ο έλεγχος κρίσιμου εξοπλισμού και υποδομών του Συστήματος Μεταφο...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:08 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Αποχωρεί από το ΔΣ του Συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών

Την αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ανακοί...
22:52 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βόλος: Οδηγός ταξί κατήγγειλε ότι άγνωστος πυροβόλησε το όχημά του 

Ένα πολύ περίεργο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Βόλου, καθώς ένας ο...
22:45 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία έπειτα από καταγγελία γείτονα – Οι αναρτήσεις που μιλούσε για κακοποίηση και το νέο βίντεο 

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης από την Πάτρα. Οι αρχές μέσω βιντεοληπ...
22:25 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Τροχαία Αττικής: Περισσότερες από 760 παραβάσεις σε 13.648 ελέγχους δικύκλων την τελευταία εβδομάδα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι