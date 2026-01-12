Εύβοια: 22χρονος ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την 37χρονη σύντροφό του 

Σύνοψη από το

  • Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 37χρονη δασκάλα στο Μαρμάρι της Νότιας Εύβοιας, όταν ο 22χρονος σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μετά από καβγά για λόγους ζηλοτυπίας.
  • Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, φέροντας πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε.
  • Το θύμα, αποφασισμένο να μην αφήσει την πράξη ατιμώρητη, υπέβαλε μήνυση εναντίον του δράστη, δρομολογώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρχές.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται πως έζησε μία 37χρονη δασκάλα στα χέρια του 22χρονου συντρόφου της, στο Μαρμάρι της Νότιας Εύβοιας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι για λόγους ζηλοτυπίας, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε, με τον 22χρονο να χτυπάει άγρια την σύντροφό του, σύμφωνα με το eviathema.gr.

Η κατάληξη του επεισοδίου βρήκε την άτυχη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου και διακομίστηκε φέροντας πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Οι γιατροί περιέθαλψαν τα τραύματά της, ενώ το θύμα, αποφασισμένο να μην αφήσει την πράξη ατιμώρητη, κινήθηκε άμεσα νομικά εναντίον του δράστη.

Η υποβολή μήνυσης δρομολόγησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρχές, οι οποίες καλούνται να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 37χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, προσθέτοντας ακόμη ένα περιστατικό στη λίστα της ενδοοικογενειακής βίας.

11:42 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

