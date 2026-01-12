Μαζωνάκης: Τι θα γίνει με τη νέα μουσική εκπομπή που συζητούσε

Σε νέες βάσεις μπαίνει η συνεργασία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον ΣΚΑΪ μετά το φινάλε του «The voice».

Το κανάλι του Φαλήρου αποφάσισε να στηρίξει τον τραγουδιστή που βρέθηκε σε δύσκολη θέση μετά την καταγγελία που έγινε εναντίον του στα μέσα Δεκεμβρίου. Το «The voice» ολοκληρώθηκε κανονικά, με τον Γ. Μαζωνάκη να δίνει το «παρών» σε όλα τα επεισόδια μέχρι το τέλος.

Τι θα γίνει, όμως, με τη νέα μουσική εκπομπή που συζητούσε ο ΣΚΑΪ με τον Γ. Μαζωνάκη;

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο project πάει λίγο πίσω. Με συμφωνία και των δύο πλευρών, η παραγωγή της μουσικής εκπομπής με παρουσιαστή τον δημοφιλή ερμηνευτή μετατίθεται για αργότερα, χωρίς να έχει ματαιωθεί. Μετά την ένταση των τελευταίων εβδομάδων, το κανάλι και ο καλλιτέχνης θεώρησαν ότι είναι καλύτερο να υπάρξει μια μικρή παύση στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις του Γ. Μαζωνάκη για να ανασυνταχθεί.

Η μουσική εκπομπή θα συζητηθεί εκ νέου σε δεύτερο χρόνο.

